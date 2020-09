2.

20 kombinacija s trapericama: Ugodno, a opet vrlo ženstveno

Kako dani postaju hladniji, tako traperice ponovno postaju sve poželjniji odjevni predmet. Taj komad odjeće savršen je za raznolike kombinacije, od skroz sportskih do ženstvenih i vrlo seksepilinih

<p>Kakav dojam ćete ostaviti ovisi o tome što nosite uz njih, jesu li to tenisice, niske čizmice, balerinke ili možda cipelice na visoku petu. Ili, jeste li odjenuli laganu košuljicu, sako ili vesticu. Ni torbu ne treba zanemariti u ukupnom dojmu kao ni upečatljiv nakit. Sve to od vaših 'običnih' traperica može stvoriti look koji ne ostaje nezapažen na ulici.</p><p>Odvojite malo vremena i iskombinirajte što sve možete nositi uz traperice i kojim dodacima upotpuniti izgleda. Možete čak svaku složenu kombinaciju fotkati pa kada vam ponestane ideja što odjenuti, samo prelistajte fotografije.</p><p>Donosimo vam 20 inspirativnih jesenskih kombinacija u kojima glavnu ulogu imaju traperice.</p>