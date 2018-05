20 ljekovitih recepata: Luk snižava, a tušt diže krvni tlak

Ako tlak nije toliko visok da se mora regulirati tabletama, od pomoći može biti i ljekovito bilje.

Smilje (Helichrysum italicum) snižava krvni tlak, dobar je tonik za jačanje organizma, pomaže protiv kroničnog umora, snižava razine kolesterola, a rabi se i u čajnim mješavinama protiv kašlja. Riječ je o vrlo blagoj biljci, no svejedno bi se trebalo držati preporučenih količina. Kopriva (Urtica dioica) bogata je vitaminima, mineralima i ljekovitim tvarima. Čaj od ove biljke prepisuje se kao diuretik jer može pojačati uklanjanje natrija i mokraćne kiseline te tako olakšati stanje kod reumatizma i artritisa, ali i kao jedan od prvih izbora za liječenje povišenog krvnog tlaka. Odlična biljka s takvim učinkom je i celer koji se često koristi kao pomoć pri mršavljenju, ali celer također sadrži sastojke koji smanjuju loš kolesterol u organizmu i time ujedno utječe na smanjenje previsokog krvnog tlaka. Bogat je vitaminom A, magnezijem, natrijem i vitaminom K. Čaj se priprema od četrdesetak grama celerova lišća koje se prokuha u litri vode nekoliko minuta pa ostavi poklopljeno dok se ne ohladi. Procijediti se i pije nekoliko puta dnevno tijekom nekoliko tjedana, ovisno o tegobama koje se liječe.

Ljekovitost celera (Apium graveolens) poznavali su još stari Grci i Rimljani koji su vjerovali i u njegova afrodizijačka svojstva. Celer je pun vode, minerala i vitamina te vlakana, ali ima malo kalorija. Stoga potiče probavu i odličan je sastojak svake zdrave i uravnotežene dijete. Grickanje celera između obroka potiče mršavljenje, a ujedno će vas smiriti ako ste pod stresom zahvaljujući magneziju i eteričnim uljima iz celera koji umiruju živčani sustav. Celer ima protuupalno djelovanje kod bolesti grla, otklanja loš zadah, a u proljeće je moćno oružje protiv proljetnog umora te kao sredstvo za jačanje imuniteta.

Sjemenke bundeve kao vrlo dobar izvor magnezija pomažu regulirati visoki krvni tlak i prevenirati napadaje migrene, a kao dobar izvor bakra pomažu u smanjenju upalnih stanja povezanih s reumatoidnim artritisom.

Glog jača i regulira rad srca. Osim toga, izvanredan je regulator krvnog tlaka, pri čemu ne samo da snižava povišeni krvni tlak, nego povisuje preniski krvni tlak onima čiji je srčani mišić oslabljen. Koristan je u liječenju oštećenog srčanog mišića u starosti, kod upale srčanog mišića, u liječenju zakrečenja krvnih žila i angine pectoris, a djeluje i na smirenje živčanog sustava. Naravno, kod takvih je bolesti nužno posavjetovati se s liječnikom, osobito ako već uzimate neke od farmaceutskih lijekova.

20 LJEKOVITIH RECEPATA:

1. Čaj od gloga

Četiri žlice suhoga korijena jaglaca prelije se s 500 ml hladne vode, kuha 10 minuta, doda 400 g meda i kuha još pet minuta. Uzima se tri puta na dan po jednu do dvije žlice.

2. Crnogorični izdanci

Naberite kilogram mladih izdanaka jele, smreke ili bora. U staklenku slažite red iglica i red šećera dok ne napunite do dvije trećine, završavajući sa šećerom. Poklopite i ostavite na osunčanu mjestu 21 dan. Procijedite i spremite u bocu i pijte kod tegoba s dišnim putovima.

3. Ružmarin za sve

Ružmarin je jedna od biljaka koja se preporučuje i za podizanje i za snižavanje tlaka. Izbjegavati ga treba samo kad je tlak jako povišen.

4. Tinktura gloga

Cvijet i list gloga (20 g) prelijte s 1 dl 96-postotnog alkohola, ostavite da odstoji tri tjedna i procijedite. Kod povišenog tlaka uzima se 15 kapi od tri do pet puta dnevno na kocki šećera ili u vodi prije jela.

5. Cvjetovi heljde

Čaj se kuha od osušenih zelenih dijelova biljke koji se ubiru u vrijeme cvatnje. Heljdin čaj pomaže kod bolesti krvnih žila (proširenje vena, pucanje kapilara i razna krvarenja kapilara), slabog pamćenja, reumatizma, visokog tlaka, glaukoma i dijabetesa. Najbolje je piti tri, četiri šalice na dan šest-osam tjedana.

6. Miloduh za niskotlakaše

Usitnite 2 šake suhog miloduha, pomiješajte s 5 dl meda i nad parom vruće vode lagano zagrijavajte od 20 do 30 minuta. Kod kašlja, uzimajte 3-4 puta na dan po dvije žlice meda.

7. Kopriva

Dvije žličice svježeg ili sušenog lista koprive prelijte šalicom vrele vode, ostavite da poklopljeno stoji deset minuta i procijedite. Popijte tri šalice na dan kod reumatskih bolova, umora, slabokrvnosti i izostanka apetita.

8. Tušt

Patite li od niskog tlaka (hipotenzije), u vrtu potražite tušt, biljku bogatu omega-3 kiselinama. Pripremite je na salatu, kao špinat ili kao čaj. Žličicu tušta stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procijedite. Pijte tri šalice na dan.

9. Odoljenove kapi

Odoljen ili valerijana najpoznatija je kao biljka za smirenje živaca i sprečavanje nesanice, no vrlo je korisna i za zdravlje srca, kao i za skidanje povišenog krvnog tlaka. Prelijte 50 g svježe osušenog korijena odoljena sa 100 ml 70-postotnog alkohola i ostavite da odstoji deset dana na toplome mjestu (na 25 do 30 stupnjeva). Procijedite u tamnu bočicu. Uzimajte od 15 do 20 kapljica na dan u malo vode.

10. Ljuske luka

Ljuske luka (najbolje ljubičastog) posušite, usitnite i pripremite kao čaj – prelijte vrućom vodom, ostavite 10 minuta i procijedite. Pijte 2-3 šalice na dan. Ovaj čaj snižava krvni tlak – svakog dana popijte jednu šalicu tako pripremljenog čaja.

11. Suncokret

U emajlirani lonac stavite dvije i pol čaše neoljuštenih sjemenki suncokreta. Prelijte 1,5 litrom hladne vode i zakuhajte. Kad prokuha, smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri dva sata. Procijedite. Popijte šalicu na dan, a ostalo čuvajte u hladnjaku.

12. Tinktura od češnjaka

Očistite i narežite 250 g češnjaka, stavite u staklenku, prelijte litrom 45-postotne rakije i dobro zatvorite. Ostavite da odstoji 14 dana na toplome mjestu (na temperaturi od oko 30 stupnjeva) i tijekom dana više puta promućkajte. Uzimajte po 15 kapi dva puta na dan.

13. Lišće pasjeg trna za krvne žile

Lišće pasjeg trna bogato je vitaminima, flavonolima, sterolima i bjelančevinama. Od njega se kuha čaj koji se rabi u liječenju artritisa, gihta, čireva na želucu, liječi osip izazvan zaraznim bolestima, regulira krvni tlak te sprečava i ublažava simptome kod bolesti krvnih žila. Žličicu suhih listova prelijte vrućom vodom i ostavite da pokriveno odstoji 10 minuta.

14. Čaj od vrijesa

Žličicu suhih cvjetova vrijesa (Calluna vulgaris) prelijte šalicom vruće vode, ostavite da odstoji 10 minuta i procijedite.

15. Kupka od lavande

Potrebno vam je od 1 do 1,5 kg lavande i 12 l vode. Lavandu kuhajte oko pola sata pa ulijte vodu u kadu. Dopunite mlakom vodom prema potrebi. Ova biljka opušta, usporava rad srca i snižava tlak.

16. Čaj od odoljena

Korijen odoljena (jednu do dvije žličice) prelijte šalicom vruće vode i ostavite da odstoji deset minuta. Popijte dvije, tri šalice na dan.

17. Čaj od stolisnika

Prelijte jednu do dvije žličice stolisnika šalicom vrele vode, ostavite da stoji pet minuta pa procijedite. Pijte od tri do četiri puta na dan, najbolje tijekom obroka.

18. Lipov čaj

Prelijte dvije do tri žličice cvjetova lipe šalicom kipuće vode i pustite da odstoji 5-10 minuta. Pijenje 2-3 šalice na dan trebalo bi sniziti povišeni tlak. Ljudi s poremećajem u radu srca prije uzimanja pripravka od lipe trebaju se savjetovati s liječnikom ili fitoterapeutom.

19. Tinktura od stolisnika

U staklenku stavite 50 g osušenog i usitnjenog stolisnika, prelijte litrom rakije od 40 do 45 posto alkohola i ostavite da stoji 14 dana na toplome mjestu. Povremeno promućkajte. Procijedite i ulijte u bocu. Ujutro i navečer popijte po žlicu tinkture.

20. Smilje

Smilje je najpoznatije kao kozmetička biljka, no od nje se priprema i ljekoviti čaj. Dvije žličice suhih cvjetića smilja prelijte s 2 dl vrele vode, pustite da odstoji 15 minuta pa procijedite. Ovaj čaj regulira probavu, snižava krvni tlak i kolesterol te jača cijelo tijelo.