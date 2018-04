Sveti samostanski recepti za liječenje - zdravlje iz prirode...

Fra Juro Marčinković

Fra Juro Marčinković već više od pola stoljeća proučava ljekovito bilje, skuplja ga i pomaže mnogim ljudima da ozdrave ili da im bude bolje. Čak 1168 prirodnih recepata, provjereno djelotvornih i sačuvanih u narodnoj predaji, koji liječe ili tretiraju 136 bolesti i stanja, sabrao je i objavio u knjizi “Ljekaruša’’.

No fra Juro stigne sve: pripremati propovijedi, slaviti mise, obilaziti nemoćne, pomagati bolesnima, proučavati i skupljati ljekovito bilje, iscjeljivati, pisati knjige, snimati popularne emisije na Laudato TV-u. Njegov posao i njegovo poslanje je, pomažući ljudima, slaviti Boga. Ali pritom je i vrlo moderan svećenik: strastveni pobornik zdravoga življenja i ekološki osviještenog ponašanja.

Foto: privatni album

Svoje knjige piše noću, kad ljudi prestanu kucati na vrata župnoga stana tražeći njegovu pomoć, savjet ili utjehu. Iz svakog razgovora uči, svaki koristan savjet ili iskustvo koje čuje odmah i zapiše. A “Zlata vrijedni savjeti” nova je knjiga fra Jure.

Zlatne savjete za emisije na Laudato TV snima po nekoliko, tako da na snimanja u Zagreb odlazi jedanput mjesečno kako bi što manje izbivao iz svojih župa. Nakon niza godina provedenih u Njemačkoj, Australiji i Kanadi, skrasio se kao župnik ličkih mjesta Jezerane, Križpolje i Stajnica.

Živi u hladnome, uvečer se tušira po Kneippovoj metodi (naizmjence toplom pa ledenom vodom i na kraju ledenom), a zimi se rado zaleti do mora i pliva u hladnoj vodi. Kaže da je to dobro za zdravlje i da četrdeset godina nije bio prehlađen.

Čaj od luka za čIšćenje i protiv celulita

Veliku glavicu luka (kapule) simo nasjeckajte, prelijte s pola litre hladne vode, stavite da provri, ostavite preko noći (l2 sati) poklopljeno, podgrijte, procijedite i popijte ujutro prije doručka. Kura traje šest tjedana, tjedan se pauzira pa po potrebi ponovi još šest tjedana.

Protiv ispadanja kose

Uvarak od peršina U pola litre vode stavite po jednu vrhom punu veliku žlicu sjemena i korijena peršina, kuhajte 10 minuta na laganoj vatri, ostavite poklopljeno 30 minuta, procijedite i nakon pranja glave operite je i ovim uvarkom. Kosa počne rasti, jača se koža na glavi i nestaju prhut i ljuščice kože.

Ulje od ružmarina i đumbira

U bocu sa širokim grlom stavite 100 g sitno nasjeckanih listova svježeg ružmarina i 100 g naribanog korijena đumbira. Nalijte maslinova ulja da je oko 5 cm iznad mješavine. Ostavite dva tjedna na toplom, ne na suncu, te svaki dan bocu nekoliko puta dobro protresite. Potom procijedite, istisnite i ulijte u tamnu bocu. Prije masiranja kose uljem, operite je neutralnim sapunom. Masirajte kožu na glavi svaku večer prije spavanja. Ujutro operite kosu samo mlakom vodom. Terapiju provodite tri tjedna, tjedan pauzirajte pa ponovite još tri tjedna. Istodobno pijte naizmjenično čajeve - jedan dan dvije šalice čaja od ružmarina, a drugi dvije šalice od đumbira.

Kod upale zglobova i artritisa

Grejp Imate li artritis ili uloge, svaki dan ogulite i pojedite 1-2 grejpa, zajedno s košticama koje treba dobro sažvakati. On razrjeđuje krv, izbacuje iz tijela otrovne tvari koje su proizvod bakterija, kao što su mokraćna kiselina i toksini. Osobito je djelotvoran kod uloga i reumatoidnog artritisa. Njegove koštice su najbolji antibiotik. No grejp smanjuje djelovanje nekih lijekova i zato se prije uzimanja treba posavjetovati s liječnikom.

Oblozi od listova kupusa i kelja

Najbolji su vanjski listovi kupusa ili kelja koji se inače bacaju. Listove operite, natucite i izvaljajte bocom na lanenoj krpi tako da izlazi sok, stavite na bolna mjesta, zamotajte folijom, a preko toga stavite ručnik. Činite tako svaki dan dvaput po sat vremena tijekom dana ili sat vremena navečer, a onda novi oblog ostavite preko cijele noći.

Povišeni krvni tlak - Čaj od imele

U staklenu posudu stavite navečer dvije šalice hladne vode, dodajte dvije male žlice imelinih listova i ostavite preko noći (10-12 sati) poklopljeno. Ujutro samo podgrijte te popijte šalicu čaja na gutljaje, a drugu šalicu popijte predvečer. Kura traje tri tjedna, jedan tjedan stanke pa opet pijte tri tjedna... i sve tako tijekom tri mjeseca. Čaj istodobno smanjuje visoki tlak i povećava niski. Za vrijeme kure jedite dosta prirodne riže i zelene salate s rajčicom i lukom, puno kuhanoga krumpira, kupusa, crvenoga kupusa, cvjetače, jabuka, banana i jagoda.

Čaj od metvice

U šalicu vrele vode stavite vrhom punu malu žlicu metvice, ostavite pet minuta poklopljeno, procijedite te popijte toplo i na gutljaje. Ujutro i navečer popijte po šalicu čaja. Kura traje tri tjedna, zatim tjedan pauzirajte pa ponovite kuru još tri tjedna. Umjesto čaja možete žlicu praha mljevene metvice staviti u šalicu kiselog mlijeka i, nakon što je stajala poklopljena sat vremena, popiti je tijekom večere.

Franjevac Romano Zago

Franjevački redovnik i učitelj, “otac” Romano Zago iz Brazila godinama je proučavao ljekovitu biljku alou te je osmislio poseban lijek za koji tvrdi da, između ostalog, prevenira i liječi rak. O tome je objavio i knjigu “Rak je izlječiv”.

Foto: Privatni album

Romano Zago službovao je u Brazilu među sirotinjom i tad je primijetio da se u narodu ljudi brzo i lako oporavljaju od raznih oboljenja koristeći različite vrste aloe. Nakon toga Romano se posvetio proučavanju ove biljke i 20 godina je proveo na tom poslu. Nastavio je to i preseljenjem u Betlehem, gdje i danas živi u poznim godinama jer je rođen 1932.

Prema svjedočanstvima oca Romana i njegovih mnogobrojnih pacijenata, na ovaj način liječeni su tumori maternice, glasnica, dojki, prostate, mozga, debelog crijeva, mokraćnog mjehura, kostiju, leukemija...

Recept protiv raka

Priprema:

Za recept se preporučuje aloe arborescens koja je mnogo bolja i jača vrsta nego aloe vera. Pokušajte pronaći ovu vrstu. Sve uspijevaju i kod nas, čak i u posudama u kućama. Ipak, ako baš niste u stanju naći aloe arborescens, može poslužiti i aloe vera, koja ima slična svojstva, ali nešto slabija. Listove ili list težine 300 g operite, uklonite bodlje, isijecite na komadiće i ubacite u blender. Dodajte pola kile meda i pet žlica jačeg alkoholnog pića koje služi za bolju apsorpciju na kapilarnom nivou prilikom konzumiranja. Ako baš ne konzumirate alkohol, upotrijebite prirodni jabučni ocat u istom omjeru. Smjesu blendajte 2-3 minute. Pohranite napitak u staklenu bocu, koju ćete držati isključivo u hladnjaku.

Konzumacija:

Uzimajte 1-2 žlice najmanje pola sata prije jela tri puta na dan. Prije upotrebe bocu dobro promućkajte. Na početku uzimajte jednu žlicu tri puta na dan, a poslije možete povećati dozu na dvije. Smjesa u receptu dovoljna je za 10-12 dana korištenja. Popijte sve. Nakon ove doze pravi se pauza od 10 dana te se tretman ponavlja po potrebi. Tretman se može koristiti zajedno sa zapadnim medicinskim terapijama. Pauza od 10 dana je zbog blage toksičnosti koju biljka posjeduje, iako je mnogi koriste i bez pauza.

Velečasni Milan Juranić

Velečasni Milan Juranić, župnik u zagorskim selima, već se godinama bavi proučavanjem ljekovitog bilja te recepturama svetaca i redovnika koji su lije-čili ljekovitim biljem. Njegova stara ljubav prema ljekovitom bilju oživjela je kad je došao u malu zagorsku župu Sutlanska Poljana. Prema velečasnom Juraniću, većina ljudi prolazi kroz prirodu, a da ne pozna gotovo ni jednu biljku.

Foto: privatni album

- Kako je lijepo kad se čovjek druži s dobro poznatim prijateljima zdravlja, tim čudesnim bićima koja imaju toliko toga reći o sebi onima koji ih dobro poznaju - rekao bi velečasni Juranić koji se bavi se i pčelarstvom.

Čist zrak i nezagađena priroda idealni su za uzgoj pčela, stoga je, prema pričama župljana, med koji proizvodi nadaleko poznat po kvaliteti, primamljivog okusa i djelotvornosti. Svoje pripravke velečasni radi isključivo prema starim samostanskim recepturama. Bilje suši na tavanu gdje je prozračno i mračno. Najpoželjnija je metoda snopova obješenih naopačke.

Tako ljekoviti sastojci ostaju u listu, kaže vlč. Milan Juranić koji voli sve biljke, no preporučuje kadulju zbog velike ljekovitosti. Ona liječi i protiv gljivica, virusa te bakterija.

- Kad idete liječniku i boli vas grlo, on se mora pomučiti da vidi zbog čega je to. A vi, nije važno je li to gljivica, virus, bakterija..., uzmete kadulju i riješili ste stvar, preporučio bi velečasni Juranić.

Zdravi mlinci za dobro jutro

Otprilike pola sata nakon što ste popili veliku čašu (3 dcl) mlake vode (izvorne!) i oprali zube možete uzeti prvi zdravi obrok. Za to ispecite sedam mlinaca za sedam dana. Za to vam treba integralno brašno sa sjemenkama, malo maslinova ulja, jogurt, vrhnje, đumbir i cimet. Izaberite neki od čajeva koji volite, zasladite ga medom i u zdjelicu s čajem udrobite mlinac. To je odlično sredstvo za zdravu probavu. Dobar tek.

Čaj za dobar san

Za to vam treba matičnjak (Melissa officinalis), paprena metvica (Mentha piperita) i timijan (Thymus vulgaris). Jednoj jušnoj žlici suhog lista matičnjaka dodajte žličicu paprene metvice i žličicu timijana te dobro promiješajte. To će vam biti za četiri šalice čaja, dakle mješavinu podijelite na četiri dijela. Uspite četvrtinu mješavine u šalicu tek uzavrele vode, neka odstoji od dvije do tri minute i čaj blago zasladite medom.

Švicarski župnik Johann Kunzle

Trputac prije svega koristimo kod oboljenja dišnih organa, osobito kod jakoga katara, kašlja, hripavca, plućne astme, pa i tuberkuloze pluća. Švicarski župnik Johann Kunzle, pravi biljar, poznavatelj ljekovite snage naših biljaka, piše: “Sve vrste trpuca koristimo cijele, s korijenom, biljkom, cvjetovima i sjemenkama.

Foto: privatni album

Čisti krv, pluća i želudac kao nijedna druga biljka, pa je dobar za sve one ljude, koji su slabokrvni ili imaju lošu krv, slaba pluća i bubrege, blijedi su, imaju osip, lišajeve ili kašljucaju, promukli su ili su mršavi i pored obilja hrane.

Pomaže i slabašnoj djeci i bole-žljivoj djeci, koja i pored dobre prehrane zaostaju u razvoju.

Trputac

Kod bronhitisa, plućne i bronhalne astme jako dobro djeluje čaj pripravljen na sljedeći način: u šalicu hladne vode stavimo krišku limuna (ako je limun prskan, tada bez kore) i punu čajnu žličicu smeđeg šećera, zakuhamo, pustimo da četiri do pet puta zakipi, skinemo s vatre i tek tada dodamo punu čajnu žličicu čajne mješavine.

Pustimo da odstoji pola minute. U teškim slučajevima moramo četiri do pet puta dnevno pripraviti svjež čaj. Pijemo ga gutljaj po gutljaj toliko vruć koliko možemo podnijeti.

Trputac još od davnina omiljeno sredstvo za liječenje rana. Svježi smrvljeni listovi pomažu kod ogrebotina, posjekotina, uboda osa, čak i kod ugriza bijesnih pasa, otrovnih životinja i zmija, kod ovih posljednjih u nuždi, ako nema liječnika.

Protiv gušavosti

Sa svježim listovima smrvljenim između dvije ruke i pomiješanim s malo soli te stavljenim oko vrata, liječimo gušavost.

Protiv žuljeva

Stavimo li trpučev list u cipele oslobodit će nas žuljeva koje smo zaradili hodanjem.

Oboljenja žlijezda

Svaka zloćudna oteklina splasne ako ju njegujemo svježe smrvljenim listovima. Listovi pomažu čak i kod zloćudnih oboljenja žlijezda. U tim je slučajevima dobro svježi mažuran, u hitnim slučajevima može biti i osušeni, staviti u maslinovo ulje. Mažuran stavimo u bocu, prelijemo uljem i ostavimo 10 dana na toplom. S tako pripravljenim mažuranovim uljem namažemo oboljele žlijezde, zatim stavimo zdrobljeni Trpučev list i zavežemo s krpom (zavojem). Za kratko vrijeme nastupit će poboljšanje

Božja ljekarna Marije Treben

Treben, rođena Ginkel, (1907-1991) austrijska travarka, autorica knjiga i predavačica, bavila se djelovanjem biljaka na zdravlje i postala nadaleko poznata po svojim čudotvornim uspjesima u liječenju. Kao izuzetno religiozna žena, duboko je vjerovala u prirodu i Božju prirodnu apoteku. Odrasla je na selu, u Sudetima, koja se danas nalazi u sastavu Češke. Sa svojom obitelji održavala je vrt i radila sve seoske poslove. Od voća i povrća pravila je zimnicu, džemove i sirupe, mijesila kruh, sakupljala i sušila ljekovito bilje.

Foto: privatni album

Čaj od majčin dušice protive nervoze i depresije

Odličan je kod jutarnje izmorenosti, nedostatka sna i lagane depresije. Potrebna je jedna žličica sušene biljke majčine dušice za jednu šalicu čaja. Piti ujutro natašte, deset dana zaredom. Obavezna je stanka od mjesec dana.

Čajna mješavina za bubrege

U jednakim se dijelovima izmiješa kopriva, broćika i zlatnica: jedna velika žlica ove mješavine stavi se u 1/2 litre vrele vode; nakon 5-10 minuta procijedi se i pije tijekom dana vrlo toplo, u laganim gutljajima. To je najbolji lijek protiv bolesti bubrega, posebno kada se bubrezi kvrče i suše.

Kopriva za promrzle noge

Svježi se listovi koprive prokuhaju i u toj se tekućini namaču hladne, promrzle noge. Hladne noge liječimo i tako da svježe listove stavimo u cipele, držeći ih tako preko cijeloga dana.

Ulje protiv nervoze

Iscijeđeni se sok koprive pomiješa u jednakim dijelovima s orahovim uljem; dobivamo ulje kojim svaku večer pred spavanje mažemo čelo, sljepoočnice i prsa; time se uklanja nervoza, jačaju živci i pamćenje.

Oblozi od švedske grančice

Područje gušterače namazati nevenovom masti pa preko toga staviti obloge od švedske grančice tijekom noći. Uz upornost ovo bi moralo pomoći. U svakom slučaju ovaj čaj je izvanredan čistač krvi.

Lijek za srčane bolesti

Deset svježih stabljika peršina zajedno s listovima stavite u litru čistog prirodnog vina i dodajte 1-2 velike žlice čistog vinskog octa. Kuhajte 10 minuta na tihoj vatri (vodite računa, može pjeniti). Poslije dodajte 300 grama pravog pčelinjeg meda i ostavite da se lagano kuha još četiri minuta. Vruće vino procijedite i još toplo stavite u boce, koje su prethodno isprane jakim alkoholom. Dobro zatvorite. Talog koji se stvara nije štetan i slobodno se može piti. Pijte po jednu žlicu na dan.