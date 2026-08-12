Obavijesti

Galerija

Komentari 1
UVRSTITE IH U PREHRANU

20 namirnica koje biste trebali jesti svaki dan za bolje zdravlje

Ne postoji jedna namirnica koja može osigurati baš sve što je našem tijelu potrebno, zbog čega se zdrava prehrana prije svega temelji na raznolikosti. Vjerojatno vas ne trebamo podsjećati koliko je važno svakodnevno na jelovnik uključiti cjelovite žitarice, voće i povrće. No, želite li imati više energije i općenito se osjećati bolje, teško ćete to postići posežući za vrećicom čipsa. Sastaviti hranjiv i uravnotežen obrok nije ni približno tako komplicirano kao što se možda čini
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
baby špinat
1. ŠPINAT. Špinat obiluje željezom, vitaminom K i folatom, zbog čega se ubraja među nutritivno najbogatije zeleno lisnato povrće. Vrlo je svestran pa ga bez puno truda možete dodati u smoothie, kratko pirjati i poslužiti kao prilog ili staviti u sendvič. Redovita konzumacija špinata povezuje se s boljim zdravljem očiju i smanjenjem upalnih procesa u organizmu, zbog čega je odličan izbor za svakodnevnu prehranu. | Foto: Freepik
1/22
1. ŠPINAT. Špinat obiluje željezom, vitaminom K i folatom, zbog čega se ubraja među nutritivno najbogatije zeleno lisnato povrće. Vrlo je svestran pa ga bez puno truda možete dodati u smoothie, kratko pirjati i poslužiti kao prilog ili staviti u sendvič. Redovita konzumacija špinata povezuje se s boljim zdravljem očiju i smanjenjem upalnih procesa u organizmu, zbog čega je odličan izbor za svakodnevnu prehranu. | Foto: Freepik
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026