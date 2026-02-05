FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'

Ukrajinska influencerica Louisa Khovanski, poznata po svojim impresivnim 30HH grudima, otkrila je da planira smanjiti svoju prirodnu bujnu figuru jer joj zapravo ugrožava život. Iako joj upravo taj atribut donosi lijepu zaradu na internetu, Louisa tvrdi da su njezine grudi izvor stalne boli i nelagode
Louisa, koja na Instagramu broji 2,5 milijuna pratitelja, prve probleme s grudima osjetila je već s devet godina, kada je zbog njih često bila žrtva vršnjačkog nasilja.
| Foto: Instagram
Louisa, koja na Instagramu broji 2,5 milijuna pratitelja, prve probleme s grudima osjetila je već s devet godina, kada je zbog njih često bila žrtva vršnjačkog nasilja. |
Foto: Instagram
Louisa, koja na Instagramu broji 2,5 milijuna pratitelja, prve probleme s grudima osjetila je već s devet godina, kada je zbog njih često bila žrtva vršnjačkog nasilja.
| Foto: Instagram
Kao odrasla osoba, svakodnevno osjeća fizičku nelagodu i teško može obavljati osnovne vježbe, poput kardio treninga.
| Foto: Instagram
- Izvanredno sam ograničena u odjeći koju mogu nositi. Moram birati široke komade kako se ne bih izdvajala i osjećala nesigurno - priznaje Louisa.
| Foto: Instagram
- Ne smijem nositi slatke topove kao druge djevojke jer ljudi oko mene to osuđuju. Svaki put kad nosim rolku ili običnu majicu, svi bulje u mene - dodaje.
| Foto: Instagram
Unatoč tome što rijetko dobiva negativne komentare o svom tijelu, Louisa je često bila žrtva online trolova koji su je vrijeđali.
| Foto: Instagram
- Ljudi mi pišu komentare poput: ‘Sve što imaš su grudi’, što me tjera da se osjećam nevrijedno. Često me uspoređuju s Pamelom Anderson, ali moje su grudi prirodne - dodaje.
| Foto: Instagram
Louisa naglašava da planira operaciju isključivo zbog sebe i vlastite sigurnosti.
| Foto: Instagram
- Ako se odlučim na zahvat, to će biti zbog mojeg zdravlja i udobnosti, a ne zbog društvenog pritiska. Želim se osjećati prihvaćeno i normalno - zaključuje.
| Foto: Instagram
Iako možda neće postati učiteljica zbog svoje prepoznatljive figure, Louisa se oslanja na druge talente i karijeru koja joj je omogućila financijsku stabilnost.
| Foto: Instagram
Unatoč traumatičnom iskustvu iz školskih dana, danas pokušava biti ponosna na svoje tijelo i ne dopustiti da joj itko definira osobnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram