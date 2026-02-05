Obavijesti

NOSI TEŽAK TERET

FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'

Ukrajinska influencerica Louisa Khovanski, poznata po svojim impresivnim 30HH grudima, otkrila je da planira smanjiti svoju prirodnu bujnu figuru jer joj zapravo ugrožava život. Iako joj upravo taj atribut donosi lijepu zaradu na internetu, Louisa tvrdi da su njezine grudi izvor stalne boli i nelagode
Louisa, koja na Instagramu broji 2,5 milijuna pratitelja, prve probleme s grudima osjetila je već s devet godina, kada je zbog njih često bila žrtva vršnjačkog nasilja. | Foto: Instagram
