<p>Najbolji pokloni nisu uvijek najskuplji, odnosno često su gotovo besplatni, samo traže malo više razmišljanja i kreativnosti oko izbora. Takvim poklonom ne darujete samo određenu vrijednost, nego mu težinu daje i poruka: 'Mislim na tebe, ti si mi važan'. Većina primatelja itekako ih zna cijeniti, odnosno te sitnice najčešće zauzmu posebno mjestu na polici i u srcu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Djeca kojoj su ukrali poklone ipak su ih dobila</p><p>Donosimo vam 20-ak ideja za darove koje možete pokloniti nekome za blagdane, rođendan, na godišnjicu ili bilo koju drugu posebnu priliku. Gotovo u pravilu, za njih vam nije potreban novac, već samo - dobra ideja. </p><h2>1. Učinite nešto lijepo u njihovo ime</h2><p>Provedite neko vrijeme volontirajući za dobrotvornu organizaciju ili grupu koja je za njih posebno značajna. Možete odvojiti dan za čišćenje smeća u parku ili na plaži, za darivanje krvi ili se prijaviti za podjelu obroka u pučkoj kuhinji. To je potpuno besplatan poklon zbog kojeg ćete se oboje osjećati sjajno.</p><h2>2. Napravite super-cd s hitovima 21. stoljeća</h2><p>Napravite popis pjesama za poseban CD s hitovima koji će vama i osobi kojoj ga poklanjate nešto značiti. Možete uključiti pjesme koje vas podsjećaju na neka zajednička sjećanja, ili su dio neke duhovite zgode iz vaše prošlosti, ili jednostavno izaberite glazbu za koju znate da će se toj osobi svidjeti. </p><h2>3. Napišite priču o nekoliko divnih zajedničkih trenutaka</h2><p>Sjećate se nekih momenata iz vaše zajedničke prošlosti? Pobrinite se da se nikad ne zaborave: Zapišite svoje omiljene uspomene s njima na male komadiće papira i stavite ih u lijepu teglu s naljepnicom poput 'Zalog našeg prijateljstva'. Uključite nekoliko praznih listova papira kako bi i osoba kojoj ste teglu poklonili mogla dodati neka svoja sjećanja i nastaviti tradiciju s novim događajima. Ponekad iz te teglice zajedno možete vaditi papiriće i prisjetiti se tih trenutaka. </p><h2>4. Darujte nešto svoje od srca</h2><p>Velike su šanse da je vaš prijatelj zamijetio nešto u vašem domu što mu se posebno svidjelo - neku vazu, dekicu ili nešto slično. Izaberite prigodu i velikodušno mu to poklonite: Vi ćete znati da je ta stvar u dobrim rukama, a osoba kojoj ste to poklonili tako će vas se često sjećati. </p><h2>5. Skuhajte im nešto ukusno, ili ispecite kolač</h2><p>Istina, morat ćete potrošiti nešto novca na sastojke, no tko može odoljeti finim keksima, ili kolačima, ili obroku koji je spravljen s ljubavlju? </p><h2>6. Poklonite im vrijeme</h2><p>Ako smo nešto naučili od 2020. godine, to je da je važno provoditi vrijeme s ljudima koje stvarno volite. Stoga se obvežite da ćete provesti neko vrijeme s njima, makar na jednoj kavi mjesečno, ili tijekom nekog posebnog vikenda s prijateljima dva puta godišnje.</p><h2>7. Uzgojite nešto za njih</h2><p>Neka lijepa biljka uvijek je zgodan dan, pogotovo ako je riječ o pelceru od biljke koju ste sami uzgojili.</p><h2>8. Napišite im neku poruku za posebnu situaciju</h2><p>Napišite niz iskrenih poruka koje odgovaraju nekim situacijama pa poklonite u posebno označenoj koverti ili u malom okviru. Na primjer: Pročitaj kad si tužan, ili 'za trenutke kad budeš slavio'. Bit ćete uz tu osobu u pravom trenutku na pravi način.</p><h2>9. Isplanirajte dan (besplatne) zabave</h2><p>Poklonite im domaću poklon-karticu kojom ćete im omogućiti zabavni dan. Na primjer, možete odvesti nećaka u obilazak sportskog stadiona na dan kad je ulaz besplatan, ili počastiti mamu odlaskom u muzej na noć besplatnih muzeja. </p><h2>10. Predajte tajne recepte svoje obitelji</h2><p>Ako vaši rođaci i obitelj žele recept za vaše kolačiće, ili ih zanima tajna bakinog recepta za šalšu, prepišite ih na posebno ukrašene kartice i poklonite im.</p><h2>11. Pošaljite im cvijeće</h2><p>Ako imate svoj vrt, napravite lijepi buket i pošaljite ga dragoj osobi. </p><h2>12. Napravite staklenku iznenađenja</h2><p>U staklenci pomiješajte sve suhe sastojke za zobenu kašu, vruću čokoladu s dodacima koji su tajna i slično, pa poklonite dragoj osobi, s uputom kako da od toga napravi poslasticu.</p><h2>13. Poklonite joj ljubimca - kamen</h2><p>Nabavite mali akvarij, dodajte zemlju, posadite neki cvijet, pa ubacite unutra dva, tri lijepa kamena s plaže, ili nekog posebnog mjesta. Poklonite to osobi do koje vam je stalo i napišite: Čuvaj mi ovaj kamenčić kao ljubimca. S vremenom, cvijet će narasti, procvasti, otpasti... a sjećanje na vas zbog tako lijepog poklona ostaje. </p><h2>14. Pošaljite poruku budućnosti</h2><p>Sastavite vremensku kapsulu i odredite kad se može otvoriti, pa u nju ubacite poruku za dragu osobu. To je posebno lijepo poklon za djecu, kojoj tako možete poslati poruku za 18. rođendan, na primjer. Tako ih možete podsjetiti na to kakvi su bili kao klinci ili pogoditi koje će ih strasti nositi na pragu zrelosti. </p><h2>15. Isprintajte im najdražu fotografiju</h2><p>Bez obzira na to hoćete li im isprintati neku zajedničku fotografiju, ili izraditi kolaž koji odražava protok vremena, to su baš lijepi darovi. </p><h2>16. Napravite video od fotografija ili snimaka</h2><p>Sakupite fotografije i snimke drugih članova obitelji, pa napravite kompilaciju obiteljske priče u okviru koje svi mogu podijeliti najdraže trenutke s posebnom osobom kojoj ćete to pokloniti. Uredite to zajedno i dobit ćete neprocjenjiv poklon. </p><h2>17. Izložite obiteljsko stablo</h2><p>Sakupite fotografije i podatke o članovima obitelji, pa izradite obiteljsko stablo. Možete ga nacrtati na velikom papiru, tako da se može postaviti na zid. Dodajte brojeve telefona, neke duhovite detalje, ili osobne poruke. </p><h2>18. Napravite obiteljsku igru</h2><p>Mogu li se svi sjetiti imena maštovitog prijatelja vašeg malog brata ili vašeg cimera s fakulteta? Krenite od slova A, pa neka svi povežu ono što ih na to slovo podsjeća na posebnu osobu kojoj nešto želite pokloniti. Tako svako slovo može biti povezano s jednim članom obitelji ili prijateljskog kruga. </p><h2>19. Dajte im malo inspiracije</h2><p>Ako kod kuće imate praznu bilježnicu, naslovnicu možete pretvoriti u dnevnik zahvalnosti za osobu kojoj ga želite pokloniti. Koristite svoj najbolji rukopis i ukrasite stranice nekim inspirativnim porukama (pokušajte s nekoliko poznatih pozitivnih citata).</p><h2>20. Napravite 'umjetničke' slike</h2><p>Nacrtajte nešto bojama za tijesto, ili nekim sličnim sastojcima koje imate kod kuće. Na primjer: 'Moj frend u majonezi'. Poklon neće potrajati, ali će sigurno izazvati puno smijeha i radosti koju ćete dugo pamtiti, donosi portal <a href="https://www.realsimple.com/holidays-entertaining/gifts/gifts-for-sick-injured-people">Real Simple</a>. </p><h2>21. Budite njihova dadilja ili čuvar ljubimaca </h2><p>Ako imaju puno obaveza, ili vole putovati, ljudi će itekako cijeniti ako im se ponudite kao 'čuvar' onoga što im je vrijedno u životu. Dakle, možete im zalijevati biljke i paziti na stan. Pripaziti na djecu da mogu uzeti jedno popodne za sebe, ili obilaziti ljubimce dok su na kraćem putovanju. </p><h2>22. Organizirajte lov na predmete</h2><p>Izvrsna zabava kao grupni poklon: Postavite neke predmete koji su vam poznati na neka posebna mjesta u kvartu, pa nekom zagonetkom uputite prijatelje ili članove obitelji da ih pronađu. Možda možete imati i temu igre, na primjer: Omiljene knjige. Ne morate ostavljati knjige, nego asocijacije na naslove, naravno. </p><h2>23. Podijelite neke uspomene</h2><p>Sastavite malu knjigu ili kutiju s neprocjenjivim artefaktima - starim ulaznicama, brošurama, računima i sličnim predmetima iz vremena kad ste se družili. Dodajte kratku rečenicu ili dvije o tome čega se sjećate iz svake avanture.</p>