Dnevni horoskop za petak 19. prosinca: Riba se zabavlja, Lavu će se probuditi ambicije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjetit ćete pomanjkanje staloženog razmišljanja. Mogli biste zametnuti bitne stvari, predvidjeti činjenice ili se s nekim posvađati. Očekuje vas otežani protok informacija, kao i mnogo nesporazuma. Razgovor s partnerom pomoći će da usmjerite misli na zabavnije teme, pa vam se ni problemi neće činiti velikima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U ophođenju sa suprotnim spolom vodit će vas intuicija, zahvaljujući kojoj ćete znati kome se sviđate i tko ima kakve namjere. Privući ćete nečiju pozornost smislom za šalu i inteligentnim komentarima. Novo poznanstvo moglo bi značiti i novi ljubavni početak. Posjet prijatelja iz daljine mogao bi jako iznenaditi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Uvest ćete reda u svoj život. Manje ćete trošiti, podmiriti dugovanja ili dodatno zaraditi. Nećete zapostaviti ni svoju intimu, osobito ako već imate voljenu osobu. Doživi li vaš partner neku neugodnost, bit ćete mu moralna potpora i pomoći da na naizgled nerješive probleme gleda s više optimizma.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izloženi ste oku javnosti pa ćete teško zaštititi svoju privatnost. Zahvaljujući reakcijama i izjavama drugih, upoznat ćete sami sebe i svoje slabosti. Izborite se za to da šefovi dobiju uvid u rezultate vašeg rada. U protivnom bi zasluge za vaš uspjeh mogle biti pripisane nekom drugom, što će vas naljutiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pozitivni planetarni utjecaji omogućit će vam da proširite spoznaje, nešto naučite ili zaključite. Nove poslovne prilike probudit će vaše ambicije, samo nemojte da vas obeshrabri težina zadataka koji će se naći pred vama. Trenuci besposlenosti bit će rijetki. Mogući su nenajavljeni gosti ili će vam navratiti rodbina.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspostavit ćete bolju komunikaciju s partnerom i zadobiti njegovo povjerenje. Oboje ćete osjećati bliskost i biti sretni jedno pored drugog. Problemi će vas dodatno zbližiti, a bit ćete i usuglašeni u odgoju djece. Ako ste na putovanju gledajte kako ćete što sigurnije, a ne što brže stići do odredišta.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete smanjene koncentracije pa pazite što govorite pred ljudima, na sastancima, ispitima i u sličnim prilikama. Misli će vam vrludati posvuda, pa biste iz obične situacije mogli napraviti problem. Partner će vam se zamjeriti pa ste na korak do svađe. Ležeran nastup i osmijeh olakšat će vam komunikaciju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Osjetite li da ste na meti nečije osude ili prigovora, suzdržite se od komentara i mirno se povucite. Poslovi će se zahuktati pa će vam radni dan proteći u trenu. U ljubavi ćete biti sumnjičavi i skloni ljubomori, no partneru vam na tome neće zamjeriti. Trebate se više kretati, baviti sportom, posjećivati prijatelje i razmjenjivati ideje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete malo vremena za sebe. Novac će vam kliziti iz ruku, uživat ćete u kupnji i trošenju, no bit ćete jednako vješti i u zarađivanju. Unatoč porastu obaveza, a moguće i neugodnom razgovoru sa šefom, vaše raspoloženje će biti na zavidnoj razini. Poći će vam za rukom pretvoriti u prednost svoje nedostatke i ograničenja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete znatiželjni i željni novih iskustava. Sposobni ste prihvatiti novonastale okolnosti ili u pravom trenutku povući pravi potez. Motivacije vam neće nedostajati pa ćete radne zadatke uspješno svladati. Nije isključeno da vam šef ponudi odgovornije poslove. Priuštite sebi mali dar ili nešto što će vas osobno veseliti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nespretne situacije okretat ćete na šalu, no pripazite da ne ispadnete neozbiljni. Ako vas obitelj nagovara na nešto što ne želite, razgovarajte s njima i obzirno im stavite do znanja da imate neke druge planove za budućnost. Ljubavni život vam remete partnerove ili vaše tajne, koje bi mogle biti otkrivene.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlično ćete se znati zabaviti, pomalo flertovati ili biti na kavici s prijateljima. Slučajan susret ili poznanstvo mogli bi imati sretnu završnicu. Planovi vezani za renoviranja doma, rješavanja stambenog pitanja ili ulaganja u nekretnine odvijat će se nesmetano. Iako ne bez stresa i problema, uradit ćete ono što ste zamislili.

