24 stvari koje će vam olakšati život: Imajte ih uvijek u autu!

Nikad ne znate kada se može dogoditi neka nepredviđena situacija. Kvar motora usred ničega, vremenske neprilike, gužva... Zato je dobro imati spakirati uvijek neke predmete koji ne zauzimaju puno mjesta, a mogu vam spasiti dan
Uvijek morate biti spremni, a dio te pripreme znači imati predmete za hitne slučajeve u automobilu. Ali koje točno predmete biste trebali imati u automobilu u svakom trenutku? Slijedi popis.
1. Ruksak: Većinu predmeta s ovog popisa držite u ruksaku kako biste mogli napustiti svoje vozilo sa svime ako vam zatreba. Pazite da je vaš ruksak dobro izrađen, robustan, dovoljno velik te da ima udobne i podesive naramenice.
2. Deka: Uvijek držite dvije deke u automobilu. Najbolje su vunene deke ili reflektirajuće toplinske deke. Obje će vas dobro grijati. Izbjegavajte pamučne deke jer vrlo slabo odolijevaju vodi.
3. Gotovina: Dobro je u automobilu uvijek imati barem 100 eura gotovine. Najbolje u novčanicama od 20, 10 i 5. Gotovinu držite u Ziploc vrećici radi praktičnosti i kako se novac ne bi smočio.
4. Pijesak za mačke: Za zimske situacije, ako zapnete na ledu možete prosuti pijesak za mačke po ledu kako biste lakše hodali ili stvorili trenje ispod kotača.
5. Odjeća: Uvijek držite rezervnu odjeću u automobilu. Imajte jedan par planinarskih cipela (ne želite napustiti vozilo u sandalama ili japankama), dodatni par hlača, majicu, jaknu, dodatni par čarapa i rukavice.
6. Ljepljiva traka: Svestranost ljepljive trake je neusporediva za privremene popravke svega, od poderane odjeće do napuknutih prozora. Rola ljepljive trake može biti ključni alat u kompletu za hitne slučajeve vašeg vozila, kako za manje neugodnosti, tako i za ozbiljne situacije.
7. Radio za hitne slučajeve: Ostati informiran i povezan ključno je u svakoj hitnoj situaciji. Dobar radio za hitne slučajeve može omogućiti pristup vremenskim upozorenjima i hitnim emisijama bez oslanjanja na baterije ili struju. Potražite model koji uključuje vremenske kanale i dovoljno je malen da stane u vaš ruksak.
8. Uređaji za paljenje vatre: Planirajte da u automobilu uvijek imate barem tri različita uređaja za paljenje vatre – šibice, magnezijev kremen i upaljač bit će najbolji izbori. Uz to, uključite predmete koji se lako mogu zapaliti kako biste mogli brzo zapaliti vatru.
9. Pribor za prvu pomoć: Uvijek držite kompletan pribor za prvu pomoć u automobilu i čuvajte ga odvojeno u zasebnom pakiranju radi lakše organizacije i transporta. Ovaj paket bi se zatim mogao smjestiti u vaš ruksak ako vam zatreba. Obavezno se u potpunosti upoznajte s unutrašnjosti svog pribora za prvu pomoć.
10. Zastava ili krpa: Jarko obojena crvena ili narančasta zastava može se vezati na vanjsku stranu vozila tijekom zimske snježne oluje. Na taj način trebali biste biti vidljivi drugim automobilima koji dolaze kako bi vam mogli pomoći.
11. Baklje (signalne rakete): Mogu se koristiti za signaliziranje pomoći, na primjer ako zapnete u snijegu i izgubite se, a uočit će vas na velikoj udaljenosti.
12. Svjetiljka: Uvijek držite dobru svjetiljku s dodatnim setom baterija u automobilu. To će olakšati pregled vašeg vozila ili ostavljanje automobila noću ako morate. Najbolja vrsta svjetiljke za držanje u vozilu imat će snažnu LED zraku, ali će također biti mala i kompaktna kako bi se lako mogla nositi sa sobom.
13. Hrana: Držite dovoljno hrane u automobilu ako se izgubite ili zapnete u velikoj gužvi. Potrebna vam je hrana koja je mala, prenosiva, dugotrajna i bogata hranjivim tvarima. Jednostavne energetske pločice će biti od koristi kao i namirnice za koje vam je potrebna samo voda i malo topline da ih skuhate.
14. GPS uređaj: Spremite GPS s rezervnim baterijama. To vam može pomoći u navigaciji tijekom vožnje ako vas izda mobitel, a prisiljeni ste napustiti automobil.
15. Nož: Dobro će vam doći za sitne popravke ili se neplanirano zaustavite negdje u prirodi.
16. Kablovi za paljenje: Njihov značaj ne treba posebno objašnjavati. Svatko tko je iskusio da se akumulator neće pokrenuti požalio je što ih nema. Ako vam nisu u automobilu, promijenite to što prije.
17. Voda: Nikada ne krećite na put bez dovoljno vode. Nikad ne znate gdje vas može uhvatiti gužva ili izdati automobil.
18. Karta i kompas: Iako su pametni telefoni uvelike zamijenili tradicionalne navigacijske alate, tehnologija može zakazati, posebno u udaljenim područjima. Posjedovanje detaljne karte i kompasa u vozilu osigurava da se nećete izgubiti, čak i ako vam se telefon ugasi.
19. Padobransko uže: Paracord je zaista jedan od najsvestranijih predmeta za preživljavanje ikad izumljenih. Uvijek držite barem 30 do 60 metara u automobilu. Možete ga koristiti za izgradnju skloništa, spuštanje niz strmi rub, izradu ribarske strune ili užeta za rublje.
20. Višenamjenski alat: Ova pakiranja su jednostavan su način da sa sobom ponesete razne alate bez zauzimanja puno prostora. Potražite onaj koji uključuje kliješta, nož, odvijače i otvarač za konzerve. Može biti od velike koristi u brojnim situacijama.
21. Medicinska maska: Može spriječiti ulazak čestica poput prašine u usta i nosnice. Kao alternativnu opciju, mogli biste se odlučiti i za dobru maramu.
22. Komplet za osobnu higijenu: Ovo je jedan od najzanemarenijih predmeta, ali je važan. Potpuni komplet za osobnu higijenu sadrži sve, od sredstva za dezinfekciju ruku do sapuna, paste za zube, četkica za zube, ogledala i tako dalje. Važno je održavati se čistim.
23. Lopata: Manja sklopiva kamperska lopata mogla bi se pokazati korisnom zapnete li na mekanom terenu s automobilom.
24. Solarni punjač: U današnje vrijeme je ključno održavati telefon napunjenim, posebno u hitnim slučajevima. Prijenosni solarni punjač osigurava vam da možete napuniti telefon i sve druge uređaje bez potrebe za utičnicom ili novim baterijama. Obavezno nabavite onaj koji je izdržljiv, vodootporan i koji može puniti više uređaja odjednom.