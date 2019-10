27 prirodnih čuda svijeta koja bi svatko trebalo vidjeti uživo

1. Viktorijini slapovi, na granici Zimbabvea i Zambije

Dva puta su veći i dvostruko dublji od Niagarinih slapova i smatraju se najvećim vodopadom na svijetu. Zvuk vode koja pada je toliko toliko jak da se čuje čak 38 kilometara dalje, a sumaglica koju stvara voda dok pada vidi se sa udaljenosti od čak 48 kilometara.

2. Parícutin, Michoacán, Meksiko

To je jedan od najmlađih vulkana na svijetu koji je dva sela prekrio pepelom 1943. godine kada je prvi put eruptirao. Iste se godine uzdigao sa Zemlje do visine od čak 450 metara, da bi do 2952. godine došao dosegao vrhunac na gotovo 2300 metara kada je konačno prestao eruptirati.

3. Yosemite, Kalifornija

Poznat po svojim zapanjujućim liticama, jarko narančastim zalascima sunca i glasnim vodopadima, Yosemite je jedan od najpopularnijih nacionalnih parkova u SAD-u. Tamošnji El Capitan, jedan od najzahtjevnijih uspona na svijetu, prikazan je u 2018. godine u Oskarom nagrađenom dokumentarnom filmu 'Free Solo'.

4. Grand Canyon, Arizona

Grand Canyon nazivaju ogromnim geološkim čudom koje su prije stotine godina kreirali ledenjaci. Njegove crvene stijene mijenjaju boju sa položajem sunca, stvarajući zadivljujuću pozadinu bilo kojoj fotografiji. Pješačenje do kanjona ili splavarenje rijekom Kolorado popularne su tamošnje aktivnosti.

5. Salar de Uyuni, Bolivija

To je najveća prirodna slana ravnica na svijetu koja se rasprostire ba površini od gotovo 6600 četvornih kilometara. Kada se obližnja jezera prelijevaju, regija se pretvara u zapanjujući reflektirajući bazen koji izgleda kao prizor sa nekog drugog planeta.

6. Aurora Borealis, Island

Poznata i kao Sjeverno svjetlo, Aurora Borealis je veličanstven prizor rasplesanog svjetla u blizini Arktičkog kruga. Zapanjujuća eksplozija boja nastaje sudarom različitih plinovitih čestica nabijenih čestica iz sunčeve atmosfere, a rezultat je spektakularan prizor koji bi svakako trebalo doživjeti.

7. Zhangjiajie, Kina

Poznat po svojim brdovitim vrhovima, lelujavim mostovima i dubokim špiljama, Zhangjiajie je prvi nacionalni šumski u Kini. Njegove planine nadahnule su zamišljene planine 'Hallelujah' u filmu Jamesa Camerona 'Avatar'.

8. Veliki koraljni greben, Australija

Radi se o najvećem sustavu koraljnih grebena na svijetu i jednoj od najboljih destinacija za ronjenje na Zemlji. Rasprostire se na više od oko 2900 kilometara niz istočnu obalu Australije i duži je od Kineskog zida, a može se čak vidjeti i iz svemira.

9. Sahara, Afrika

Sahara obuhvaćajući 11 afričkih zemalja i najveća je te najimpresivnija pustinja na cijelom svijetu - prostire se na oko 5,6 milijuna četvornih kilometara. Crvenkasti pijesak i pješčane dive njezin krajolik čine jedinstvenim prizorom kojeg vrijedi posjetiti.

10. Mount Everest, granica Nepala i Kine

Mount Everest je najviši vrh na Zemlji koji se proteže do nevjerojatnih 8848 metara prema nebu, iznad granice Nepala i Kine. Popeti se na taj ogroman himalajski vrh impresivan je podvig koji je pokušalo malo ljudi, a ostvarilo ih je još manje. No, bez obzira na to, doživljaj je nezaboravan i kada do vrha ne stignete ili ga odlučite promatrati iz podnožja.

11. Otoci Galapagos, Ekvador

Poznati su po tome da su nadahnuli Charlesa Darwina na teoriju evolucije, ali i po svojoj jedinstvenoj i neustrašivoj divljini. Iguane, morski lavovi, pingvini i kornjače samo su neki od stanovnika ovih slikovitih otoka koji često znaju sami prilaziti posjetiteljima koji ih oduševljeno fotografiraju.

12. Jezero The Grand Prismatic, Wyoming

Iako nije najpoznatiji dio Nacionalnog parka Yellowstone, ovo jezero je sigurno najupečatljiviji tamošnji prizor koji se ne zaboravlja. Veći je od nogometnog igrališta i dublji od zgrade sa 10 katova, a fascinira svojim bojama koje se prelijevaju od plave, zelene, žute do narančaste. Za boju ovog jezera zaslužne su bakterije koje u njemu žive.

13. Cliffs of Moher, Irska

Ove litice su jedna od najpopularnijih turističkih destinacija Irske. Protežu se na oko 14 kilometara uz Atlanski ocean, a najviša točka im se nalazi na 214 metara. Sa ovih veličanstvenih litica pogled puca na divlji ocean i vjetrovito nebo koje kao da se sa njime u daljini spaja. Litice su okružene stijenama i travnatim ravnicama na kojima se nerijetko mogu susresti krave, konji i ovce.

14. Maldivi

Smješteni su u Južnoj Aziji, a sastoje se od 26 prelijepih atola (niskih prstenastih koraljnih grebena) prepunih morskog života. Plaže na Maldivima su prekrivene bijelim pijeskom koji zapljuskuje kristalno čisto more, što je mamac turistima iz cijeloga svijeta.

15. Ha Long Bay, Vijetnam

Ovaj tjesnac smjestio se na sjeveroistočnoj strani vijetnamskog zaljeva Tonkin i izgledao kao scena iz nekog bajkovitog filma. Tamo se nalazi više od 1500 impresivnih, nedirnutih vapnenačkih otoka i otočića prekrivenih zelenilom. Ova regija je popularno odredište izletnika, kajakaša i ronilaca.

16. Otok Komodo, Indonezija

Poznat je po divovskim gušterima koji nose isto ime, ali i po raskošnim tropskim šumama, poznatim ronilačkih lokacijama te prekrasnim plažama od kojih jednu krasi pijesak ružičaste boje.

17. Uluru, Australija

Uluru, poznata kao Ayers Rock, je ogromna stijena koja se nalazi u zabačenom dijelu australske unutrašnjosti. Posebna je po tome što stvara veličanstvene prizore refleksijom izlazaka i zalazaka sunca u tom ogromnom pustinjskom krajoliku.

18. Giant's Causeway, Sjeverna Irska

Nastao je vulkanskom aktivnošću prije nekih 50 milijuna godina, a radi se o lokaciji sa desecima tisuća crnih cilindričnih bazaltnih stijena koje se protežu u more koje Sjevernu Irsku odvaja od Škotske. Ovaj jedinstveni prikaz dugo je bio nadahnuće za priče o divovima koji su putovali oceanom.

19. Icebergs, Grenland

Ledeni brjegovi su tako učestali prizor Grenlanda da su stanovnici jednom prilikom koristili njihove strukture kako bi pratili promjenu godišnjih doba ili locirali određene gradove. Iako su klimatske promjene zasigurno učinile svoje na ovim čudesnim ledenim formacijama Grenlanda, posjetitelji i danas mogu vidjeti obilje ledenjaka koji plutaju tamošnjim vodama.

20. Nijagarini slapovi, SAD i Kanada

Neki ih smatraju najpoznatijim slapovima na planeti, nalaze se na granici SAD-a i Kanade, a zapravo se radi o tri odvojena vodopada na rijeci Nijagari koji nisu osobito visoki, ali su vrlo široki. Dva slapa nalaze se u SAD-u, a jedan u Kanadi. Inače, Niagara bi u prijevodu sa jezika američkih Indijanaca značila - 'voda koja grmi'.

21. Jezero Peyto, Nacionalni park Banff, Kanada

Jezero Peyto okruženo zelenom šumom poznato je po plavoj nijansi koja oduzima dah, posebno kada se gleda u kombinaciji sa impresivnim stijenama Canadian Rockies koje se nalaze u blizini.

22. Jezero Hillier, Australija

Ovo jezero je smješteno svega nekoliko metara od Indijskog oceana, a svjetski je poznato po vodi koja je prirodno ružičaste boje. Svoju jedinstvenu boju može zahvaliti crvenkastim pigmentima koje izlučuju bakterije koje u jezeru žive.

23. Pamukkale, Turska

Pamukkale bi u prijevodu sa turskog značilo - 'pamučni dvorac', a nalaze se u blizini grada Denizlijaa. Radi se o kompleksu prirodnih vapnenačkih tvorbi, okamenjenih slapova i terasa od sedre sa bazenima napunjenima termalnom vodom. Ljudi koji su posjetili ovo mjesto pričali su kako su imali osjećaj da su u nekom snu.

24. Blatni vulkani, Azerbejdžan

Nalaze se u središnjem Azerbejdžanu i dio su Nacionalnog parka Gobustan. Za ove živahne blatne vulkane može se reći da su kombinacija mulja i metana, plina koji se povremeno nakuplja pa iz njih izbija visoki plamen.

25. Marble Caves, Patagonija, Južna Amerika

Mramorne špilje nalaze se u srcu Patagonije, a posebne su po formacijama i pastelnim nijansama koje se uzdižu iznad ledeno plave jezerske vode. Do njih je moguće doći samo brodom i smatraju se jednim od najizoliranijih prirodnih čuda svijeta.

26. El Yunque National Forest, Portoriko

El Yunque je jedna od ekološki najraznolikijih tropskih prašuma u SAD-u, unatoč tome što je relativno mala - prostire se na nešto manje od 120 četvornih kilometara. Ova šuma dom je papagaja, zmija, žaba, guštera itd. i omiljena destinacija turista željnih nedirnute prirodne ljepote.

27. Caño Cristales, Kolumbija

Nazivaju je i rijekom 'koja kao da je pobjegla iz Raja' koja većinu godine izgleda kao svaka druga rijeka. No, između vlažne i sušne sezone ispod površine vode počinje cvjetati biljka 'Macarenia clavigera' koja joj daje crvenkastu boju, a ta se boja na nekim dijelovima miješa sa zelenkastim i žutim pijeskom pa se povremeno čini kao da je rijeka šarena, prenosi Insider.

