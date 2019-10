Top 10 prekrasnih plaža svijeta sa najčišćom vodom i prirodom

A post shared by Nikola Ristivojevic (@_th_nick) on Sep 6, 2019 at 2:25am PDT

Za ovu plažu su nekada govorili da je dostupna samo kozama, otuda i naziv - prijevod bi značio 'kozja luka'. Ova predivna plaža nalazi se na otoku Lefkada u Jonskom moru, a do nje se može doći samo uskim prometnicama, koje su obično pretrpane prometom, a potom slijede male zavojite stube po litici.

Ipak, ovo putovanje je vrijedno truda jer se ova plaža smatra jednom od deset najboljih plaža na Mediteranu i jednom od najljepših na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO o najopasnijim plažama svijeta:

