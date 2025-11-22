3 najvažnije osobine ličnosti svakog horoskopskog znaka

OVAN: Strastven, izravan, ambiciozan - Pristupaju životu kao da je to uzbudljiva utrka koju jedva čekaju istrčati. Iskreno izražavaju svoje misli i skloni su odmah prijeći na stvar. Njihova energija je često zarazna. Kada nešto žele, slijede to s neumornim entuzijazmom, često motivirajući one oko sebe da djeluju hrabrije i brže. | Foto: Fotolia