NOSTALGIJA S TELEVIZORA
FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?
Crtići dotiču nešto ispod površine… pomažu nam prisjetiti se razdoblja našeg djetinjstva. Zato ćemo vas povesti na putovanje kroz vrijeme, prisjećajući se nekih animiranih serija iz 70-ih, 80-ih i 90-ih godina
Simpsoni.
Homer i njegova obitelj pojavili su se 1989. godine i i danas su aktualni. Serija koja „predviđa budućnost” i dalje traje bez znakova kraja te je najdugovječniji animirani sitcom u povijesti.
| Foto: Netflix
X-Men.
Jedna od najcjenjenijih animiranih serija u povijesti, adaptacija Marvelovih stripova. Kvalitetni scenariji privukli su milijune gledatelja i učinili je klasikom od 1992. godine.
| Foto: Marvel
Rugratsi (Puzalice).
Svaka epizoda prikazuje avanture iz perspektive male djece, što je oduševilo publiku diljem svijeta. Serija ima 9 sezona, od 1991. do 2004. godine.
| Foto: Netflix
The Powerpuff Girls.
Tri slatke superjunakinje koje pobjeđuju zlikovce snagom i ljubavlju od 1996. godine. Blossom, Buttercup i Bubbles postale su globalni fenomen i modni trend.
| Foto: Cartoon Network
Sailor Moon.
Nije bilo uobičajeno imati ženske superjunakinje na ekranu, a upravo je to omogućilo Bunny Tsukino da osvoji svijet u seriji koja se emitira od 1992. godine kroz oko 200 epizoda.
| Foto: Toei Animation
Mačak za pet (Top Cat).
Emitiranje je počelo u rujnu 1961. i trajalo do travnja 1962., ali je bilo dovoljno da T.C. postane globalno poznat kada je serija prikazivana u drugim zemljama. Mačak s najviše veza u Manhattanu.
| Foto: Hanna Barbera
Medo Jogi.
Prvi put se pojavio u Huckleberry Hound Showu 1958. godine, a tri godine kasnije NBC mu daje vlastitu seriju. Osvojio je svijet s 3 sezone i 52 epizode.
| Foto: Hanna Barbera
Sabrina – mlada vještica.
Prije verzije s Melissom Joan Hart, postojala je animirana Sabrina temeljena na stripovima Archie Comics. CBS je emitirao 31 epizodu (2 sezone) od 1970. do 1974. godine, uz veliki uspjeh koji je kasnije utjecao na seriju iz 1990-ih.
| Foto: CBS
Pokémoni.
Jedan od najutjecajnijih animea u povijesti, nastao 1996. godine i još uvijek traje. Ash Ketchum i Pikachu postali su globalni fenomen kroz filmove, spin-offove, videoigre i merchandising.
| Foto: TV Tokyo
Obitelj Kremenko.
Emitirana od 1960. do 1966., serija prikazuje život „u davna vremena” kroz obitelj Freda, Barneyja, Wilme i Betty, jednako poznatih (ili čak poznatijih) od same serije.
| Foto: ABC
Pero Djetlić.
Stvorio ga je Walter Lantz 1930-ih, a na televiziji je bio prisutan do 1972. godine. Ima više od 200 kratkih crtića, 350 filmova, zvijezdu na Hollywood Walk of Fame i počasnog Oscara. I danas se povremeno pojavljuje u novim verzijama.
| Foto: Universal Pictures
Dragon Ball.
„Anime svih animea”. Akira Toriyama je 1986. godine podigao japansku animaciju na novu razinu pričom o Son Gokuu od djetinjstva do odrasle dobi, koji više puta spašava svijet. Do danas je ogroman hit u animaciji, filmu, videoigrama i merchandisingu.
| Foto: Toei Animation
Bitka planeta.
Tim superheroja G-Force bori se protiv Spectre kako bi spasio Zemlju i njezine svemirske kolonije od zlikovca Zoltara i njegovih pomagača.
| Foto: Tatsunoko production
He-Man i Gospodari svemira.
Vječna borba dobra i zla dolazi 1986. godine između He-Mana i Skeletora. Serija je osvojila publiku, ali još više je uspjeha imala njezina merchandising industrija, na veliku korist Mattela.
| Foto: Mattel
Hong Kong Phooey.
Obični domar koji se pretvara u kung fu heroja u borbi protiv kriminala, uz pomoć kartoteke. Klasična Hanna-Barbera produkcija.
| Foto: ABC
Bubimir.
Godinu dana prije filma (1989.), Tim Burton donosi animiranu seriju prilagođenu djeci, ali jednako zabavnu. Veliki uspjeh koji mnogi i danas pamte.
| Foto: ABC
Fantastična četvorka.
Marvelovi stripovi već su bili gotovo religija širom svijeta, a ova serija, iako ima samo jednu sezonu (13 epizoda), smatra se kultnim audiovizualnim djelom. Emitirana je na NBC-u krajem 1978. godine.
| Foto: Marvel
Tom i Jerry.
Hanna-Barbera bila je važna referentna točka animacije 20. stoljeća, a u slučaju njihove najpoznatije mačke i miša, stvoreni su još 1940-ih i i dalje se prikazuju.
| Foto: Hanna Barbera
Wacky Races.
Iako su nastali 1968., svoj vrhunac popularnosti doživjeli su 1970-ih, a njihovi spin-offovi opstali su gotovo do danas. Svatko je imao svog favorita u ovoj brzorastućoj i zabavnoj seriji.
| Foto: Hanna Barbera
Ivor the Engine.
U kutku Walesa nalazi se željeznička pruga kojom upravljaju Jones the Steam i Dai Station. Najistaknutiji među njima je Ivor, parna lokomotiva koja ima vlastitu volju i zmaja u svojoj loži.
| Foto: BBC
Pink Panter.
Lik je osmislio Friz Freleng kako bi se pojavio u filmu „The Pink Panther” (1963.) na samo nekoliko sekundi. Učinak je bio toliki da je nastao kratki crtani film, a zatim i serija koja je obilježila povijest animacije širom svijeta. Producent je MGM, a emitirana je između 1969. i 1980. godine.
| Foto: MGM
Pčelica Maja.
Ovaj crtić nastao je u Japanu 1975. godine i ubrzo je postao poznat diljem svijeta. Maya, Willie, Flip i Cassandra promovirali su vrijednosti poput prijateljstva i dobrote, koje su utjecale na nekoliko generacija.
| Foto: Nippon Animation
Čudesna šuma.
Popularni hrvatski animirani film iz 1986. godine (kasnije često prikazivan na televiziji). Priča o borbi dobra i zla u čarobnoj šumi, uz prepoznatljive likove i moralnu poruku.
| Foto: Wikipedia
Profesor Baltazar.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih likova (Zagrebačka škola animacije). Emitiran od kraja 60-ih, ali je bio vrlo prisutan i u reprizama 70-ih i 80-ih. Profesor koji rješava probleme uz pomoć mašte i „Baltazarovog stroja”.
| Foto: Wikipedia
Inspektor Maska (Maska).
Kultna animirana serija koja se prikazivala i kod nas 80-ih i 90-ih, iako nije hrvatska produkcija, bila je jako popularna na domaćim programima u to vrijeme.
| Foto: Wikipedia
Scooby-Doo.
Najprije Hanna-Barbera, a kasnije Warner Bros., proslavili su najstrašljivijeg psa animacije. Serija je pokrenuta 1969. godine i od tada su nastale brojne serije, filmovi i spin-offovi.
| Foto: Hanna Barbera
Willo the Wisp.
Willo the Wisp je duh napravljen od plina koji pripovijeda priče iz šume. Ostali likovi u seriji uključuju vješticu u obliku televizora zvanu Evil Edna, Mavis, The Moog te The Argonauts – neobična bića nalik izvanzemaljcima. Sve je narativno pratio ugodni Kenneth Williams.
| Foto: BBC
Captain Caveman.
Emitiran na ABC-u između 1977. i 1980. godine, u produkciji Hanna-Barbere, ovaj lik postao je čest gost drugih serija te kuće, od Wacky Races do Scooby-Doo.
| Foto: Hanna Barbera
Heidi.
Temeljeno na knjizi švicarske autorice Johanne Spyri, ova japanska animirana serija objavljena je 1974. godine i osvojila svijet. Priča o sirovoj djevojčici koja živi u Alpama s djedom i psom poznata je globalno.
| Foto: BBC
Harlem Globetrotters.
Neočekivani dragulj. Koprodukcija CBS-a i Hanna-Barbere, emitirana u dvije sezone između 1970. i 1972. godine, privukla je mnogo dječaka i djevojčica prema košarci.
| Foto: Hanna Barbera
Mr Benn.
Mr Benn je lik koji posjećuje čarobnu trgovinu kostima, gdje odlazi u različita mjesta ovisno o kostimu koji odabere. Svaki put ga čeka nova avantura.
| Foto: ABC
Anne of Green Gables.
Temeljeno na romanu Anne of Green Gables autorice Lucy Maud Montgomery, 50 epizoda serije emitirano je u Japanu tijekom 1979. godine. Anne Shirley, Matthew i Marilla Cuthbert sada su dio animirane povijesti.
| Foto: Nippon Animation
Jamie and the Magic Torch.
Kad Jamie zasvijetli svoju čarobnu baklju na podu svoje sobe, pojavljuje se rupa koja ga vodi u fantastični svijet Cuckooland zajedno s njegovim vjernim psom Wordsworthom.
| Foto: Google
Zekoslav Mrkva. Tex Avery ga je stvorio pod imenom Happy Rabbit u 1940-ima, ali procvat Looney Tunes i Merrie Melodies dolazi 1960-ih, kada je njegova rečenica „What’s up, Doc?” postala legenda animacije.
| Foto: ABC
Pustolovine pačića (DuckTales).
Teško je povjerovati, ali Donald Duck i njegovi nećaci donijeli su Disneyju prvi televizijski uspjeh, a serija je počela 1987. godine. Njena popularnost traje i danas.
| Foto: The Walt Disney Company
Inspektor Gadget.
1983. godine Kanada, SAD, Francuska i Japan stvorili su najnespretnijeg, ali najomiljenijeg detektiva animacije. Jedini koji može zaustaviti zločinačku organizaciju M.A.D.
| Foto: NBC
Nindža kornjače.
Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raphael osvojili su generacije gledatelja iz kanalizacije New Yorka. Animirana serija premijerno je prikazana 1987. godine i i dalje se pamti po kvaliteti i scenarijima.
| Foto: CBS
Dungeons & Dragons.
Najbolja adaptacija RPG igre u animaciju. Koprodukcija Marvela i TSR-a iz 1983. godine, a uvod je nezaboravan. Priča kombinira avanturu, prijateljstvo, fantaziju i magiju, neodoljiv koktel za mališane 80-ih.
| Foto: TSR
Captain Planet and the Planeteers, crtić koji se obično naziva jednostavno Kapetan Planet, američka je animirana ekološka superherojska televizijska serija koju su kreirali Barbara Pyle i Ted Turner, a razvili Pyle, Nicholas Boxer, Thom Beers, Andy Heyward, Robby London, Bob Forward i Cassandra Schafausen. Prva epizoda emitirana je 15. rujna 1990. u Americi.
| Foto: TBS
Kapetan Zaspan i Patrola snova je animirana televizijska serija koja se emitirala na CITV-u u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1991. do 1993.
| Foto: Tony Collingwood
Stripy je crtani film talijanskih autora Guida Manulija i Bruna Bozzetta, izdan 1984. godine u Švicarskoj, u trinaest nastavaka od kojih svaki traje šest minuta.
| Foto: Guido Manuli i Bruno Bozzetto
Conan Pustolov je animirana televizijska adaptacija lika Conana Barbarina kojeg je stvorio Robert E. Howard. Serija, koju je producirala tvrtka Jetlag Productions u suradnji sa Sunbow Productions, premijerno je prikazana 13. rujna 1992., trajala je 65 epizoda i završila 22. studenog 1993. Seriju je razvila Christy Marx, koja je bila jedina urednica priče.
| Foto: Jetlag Productions
Wummi je njemačka animirana serija, popularan crtić koji se krajem 80-ih prikazivao na Televiziji Zagreb. Prepoznatljiv je po jednostavnom stilu animacije.
Linija je nastala 1969. godine, kada je Cavandoli napravio crtić-reklamu za jednu talijansku tvrtku koja se bavila opremom za domaćinstvo. Crtani lik je bio pojednostavljen, pojedinosti i boje su bile izostavljene, pa se tako gledateljstvo moglo usredotočiti na djela glavnog lika. Glavni lik crtića bi pozdravio crtača (mmmm-daaaa!), krenuo hodati i obično bi naišao na prepreku. Zadnja neprelazna prepreka je uvijek bio kraj crte. Sve je ovo bio obrazac koji se ponavljao u svakoj epizodi crtane nizanke (uz odjavnu melodiju:"bajum-bajum").
| Foto: Osvaldo Cavandoli
Eustahije Brzić (eng. The Blue Racer) serija je od 17 epizoda crtanih filmova proizvedenih od 1972. do 1974. autora Friza Frelenga i Davida H. DePatiea.
| Foto: Friz Freleng, David H. DePatie
Gustav, znan i kao Gustavus, (mađ. Gusztáv, 1961. – 1977.) je bila mađarska serija kratkih animiranih crtića (do pet minuta). Snimana u produkciji Pannónia Filmstúdija. Bila je veoma popularna u Istočnoj Europi, gdje je dostigla kultni status.
| Foto: Magyar Televízió
Blufonci su dječja crtana serija iz 1986. koju je stvorio Frank Fehmers. Priče se vrte oko stanovnika izmišljene zemlje Blufonije i njihove neprekidne borbe protiv zlog tiranina Misterioza i njegovih planova da uništi šumu u kojoj žive.
| Foto: AVRO
Bipsići (u originalu The Biskitts) animirana je TV serija studija Hanna-Barbera, koja se 80-ih godina prošlog stoljeća prikazivala na tadašnjoj Televiziji Zagreb.
| Foto: CBS
Sport Billy je animirana TV serija producentske kuće Filmation, koja se početkom 80-ih godina prošlog stoljeća prikazivala na ondašnjoj Televiziji Zagreb.
| Foto: NBC
Mali leteći medvjedi (engl. The Little Flying Bears), hrvatsko-kanadska animirana serija nastala u koprodukciji Zagreb filma i Animation CinéGroupea, jedna od najuspješnijih hrvatskih crtanih serija prodana u stotinjak država.[1] Izvorno se prikazivala početkom 1990-ih uz višemilijunsku gledanost u Kanadi i državama Srednje i Jugoistočne Europe, gdje se nekoliko puta ponovno prikazivala na nacionalnim televizijama. U Hrvatskoj premijerno se prvi put prikazala 25. prosinca 1990. godine na Drugom programu RTZ-a.
| Foto: zagreb film
Cipelići je televizijska crtana serija koja je prvi put prikazana u Velikoj Britaniji u travnju 1987. godine. Cipelići su se prikazivali u 62 države svijeta. Radi se o prvoj seriji sa Zapada koja je prikazana u bivšem SSSR-u i postala je toliko popularna da je prodano preko 25 milijuna knjiga Cipelić.
| Foto: TV-am
Snorkijevci je animirana fantastična dječja TV serija koju je stvorio Nic Broca, a producirala Hanna-Barbera Productions zajedno sa SEPP International S.A. u suradnji s 3M France. Prikazivala se ukupno četiri sezone, uključujući pilot epizodu i 65 epizoda, na NBC-u u SAD-u od 15. rujna 1984. do 15. ožujka 1989.
| Foto: NBC
Graškograd je britanska animirana televizijska serija koju su kreirali Paul Needs i Colin Wyatt iz Cairnvale Productions za Poddington PLC; ima trinaest petominutnih epizoda i emitirana je na BBC One kao dio Dječjeg BBC-jevog programa od 14. rujna do 22. prosinca 1989.
| Foto: BBC
Toro i Pončo je naziv pod kojim se na teritoriju bivše SFR Jugoslavije prikazivala serija od 17 kratkometražnih animiranih filmova o dvama istoimenim žabama koju je producirala kompanija DePatie-Freleng, a izdala kompanija United Artists. Prikazivala se od 6. kolovoza 1969. do 30. travnja 1972.
| Foto: United Artist
Medo Bojan naslov je i glavni junak slovenske animirane dječje televizijske serije. Najpoznatija je i najuspješnija slovenska crtana serija. Medo Bojan je slikar koji trima bojama slika vlastiti svijet. Prijatelj ulazi u njegov svijet, koristeći dvije dodatne boje - bijelu i crnu - za slikanje ledenjaka. Prikazivao se od 1985. do 1999.
| Foto: TV Ljubljana
Nick Praskaton njemački je strip junak, autora Manfreda Schmidta. Puno mu je ime Nikolaus Kuno Freiherr von Knatter. Rođen je u malenom gradiću Kyritzu u njemačkoj saveznoj državi Brandenburg, a roditelji su mu Casimir Kuno von Knatter i Corinna Pimpsberg. Crtić se pojavio 1977.
| Foto: Manfred Schmidt
Krezumica je crtani lik koji je debitirao u emisiji The Quick Draw McGraw Show 1959. godine, a do 1961. postao je stalni gost u studiju.Svijetloružičasta antropomorfna puma s podignutim ovratnikom, manžetama košulje i leptir-mašnom, uživa u ljepšim stvarima u životu i pokazuje posebnu sklonost prema kazalištu.
| Foto: Hanna Barbera
Bolek i Lolek (polj. Bolek i Lolek) dvojica su braće, izmišljeni likovi i protagonisti istoimenoga poljskog crtanog filma te nekoliko dugometražnih filmova. U Hrvatskoj su filmovi poznati s obratnim redoslijedom imena, kao Lolek i Bolek.
Likove je 1962. stvorio crtač Alfred Ledwig te ih iduće godine ugovorom dao na korištenje poljskom studiju Studio Filmów Rysunkowych iz Bielsko-Białe. Kao nadahnuće poslužili su Jan i Roman, sinovi redatelja Władysława Nehrebeckog, uz kojega je kao autor na crtiću radio i Leszek Lorek. Radnja se zasniva na zabavnim, nerijetko smiješnim pustolovinama braće, a često se odvija na otvorenom. Prvi su se put pojavili u animiranom filmu Samostrel (polj. Kusza) 1963./1964. godine.
| Foto: Screenshot/YouTube
A je to! čehoslovačka je, odnosno češka, animirana serija o dvama nespretnim majstorima, Patu (u žutoj majici) i Matu (u crvenoj ili sivoj majici). Seriju su osmislili redatelj Lubomír Beneš i karikaturist Vladimír Jiránek. Likovi su se prvi put pojavili 12. kolovoza 1976. u kratkom animiranom filmu produkcijske kuće Krátký Film i njihova lutkarskog Studija Jiřího Trnky iz Praga.
| Foto: ČST
Štrumpfovi (fr. les Schtroumpfs, engl. the Smurfs) izmišljena su mala bića plave boje, koja žive u kućama od gljiva po imenu gigagljive negdje u nekoj šumi u Europi. Prikazuju se od 1060-ih do danas.
| Foto: YouTube/screenshoot