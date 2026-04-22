FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?

Bolek i Lolek (polj. Bolek i Lolek) dvojica su braće, izmišljeni likovi i protagonisti istoimenoga poljskog crtanog filma te nekoliko dugometražnih filmova. U Hrvatskoj su filmovi poznati s obratnim redoslijedom imena, kao Lolek i Bolek. Likove je 1962. stvorio crtač Alfred Ledwig te ih iduće godine ugovorom dao na korištenje poljskom studiju Studio Filmów Rysunkowych iz Bielsko-Białe. Kao nadahnuće poslužili su Jan i Roman, sinovi redatelja Władysława Nehrebeckog, uz kojega je kao autor na crtiću radio i Leszek Lorek. Radnja se zasniva na zabavnim, nerijetko smiješnim pustolovinama braće, a često se odvija na otvorenom. Prvi su se put pojavili u animiranom filmu Samostrel (polj. Kusza) 1963./1964. godine.