Karmički odnos služi kao zrcalo. To znači da može biti i dobro ili loše, ovisno o pitanjima koja vas ta veza želi naučiti. Iako možete vjerovati da vam je partner s kojim ste u karmičkom odnosu srodna duša, vjerojatno ćete se morati zajedno suočiti s nekim izazovima kako biste taj odnos mogli smatrati istinskom karmičkom vezom. On će otkriti sve vaše 'slabosti', ali i pozitivne strane, piše Karmic Relationship.

U ovakvoj vezi ćete vjerojatno osjećati vrlo snažne osjećaje jedno prema drugom. Imat ćete osjećaj kao da tu osobu poznajete cijeli život, unatoč tome što ste se tek nedavno susreli.

Ovo su 3 vrste karmičkih odnosa koje možete iskusiti u životu:

1. Veza srodne duše

Obično je riječ o partnerima, ali ne moraju uvijek biti u ljubavnom odnosu. Iako se suočavaju s izazovima koji ih pokušavaju razdvojiti, oni su suđeni da budu zajedno. Lijepo se slažu i doživljavaju ljubav i sreću. Sve izazove zajedno rješavaju, koliko god teški bili. Jedno od drugog uče životne lekcije, ali na skladan način koji njihovu vezu drži na životu.

Srodne duše čim se vide, prepoznaju se i osjećaju veliku ljubav, bliskost, povjerenje. Zajedno prolaze razna iskustva i iskušenja. Ima i slučajeva kada naizgled jedna drugoj odmažu, ali samo zbog toga što je takvo iskustvo njima potrebno da bi se dalje razvijale. Srodne duše odlikuju slični stavovi, vjerovanja, osjećaji. To su oni s kojima se razumijemo i volimo s njima provoditi vrijeme.

2. Klasični 'karmički' odnos

Ovakvi partneri su obično u ljubavnoj vezi, ali i ne moraju biti. Ako ste u svom životu prošli kroz neku traumu kao što je nasilni roditelj ili nešto slično, to bi mogla biti i karmička veza. Takav odnos označava nezdrava okolina, poput zlostavljanja supružnika, alkoholizma i slično. Jedan partner u toj vezi je 'zlostavljač' koji se vjerojatno neće promijeniti. Žrtva kroz zlostavljanje vidi da je puno vrjednija, a pouka leži u tome da postanemo dovoljno snažni da odemo.

Veza izgleda kao 'karmička', jer je to preostalo učenje o snazi ​​i samopoštovanju koje određeni partner nije postigao u prošlom životu.

Kada žrtva prevlada tu situaciju moći će pomoći drugima koji su u sličnoj situaciji. Neke od tih situacija su šokantne i nevjerojatno bolne, ali se vjeruje da su dio života.

Karmičkog odnosa se teško osloboditi, na neki način možemo biti ovisni o njemu i možemo se osjećati prisiljeni da radimo na sebi, da razmrsimo nered i da zajedno otkrijemo našu priču. Karmički odnos se ipak može pretvoriti u ljubav, u pravu vezu srodnih duša; ali potrebno je puno samoprihvaćanja, svijesti i unutarnjeg rada prije nego što možete doći do takvog stadija.

Moramo pogledati u sebe da bi otkrili zašto dajemo ljudima mjesto u našem životu ako oni to nisu zaslužili. Način na koji se ljudi odnose prema nama je odraz onoga što jesmo. Ako pustimo nekoga u naš život i dopustimo da se loše odnosi prema nama, to znači da ne brinemo za sebe i ne volimo se dovoljno iznutra jer u protivnom bismo takvu osobu uklonili iz života kako bismo se zaštitili.

Ne možemo kriviti druge za naše reakcije. Mi sami trebamo shvatiti svoje ponašanje, iscijeliti bol i promijeniti pogled na svijet, kako bi naša dosadašnja iskustva prestala utjecati na našu sadašnjost.

Naši odnosi trebaju biti zdravi i sve dok u potpunosti ne osvijestimo što je to što moramo naučiti i zašto se iste stvari ponavljaju, mi ćemo ostati zaglavljeni u istom ciklusu u kojem će se neprestano izmjenjivati isti obrasci.

3. Plameni blizanci

Za ljude koji imaju plamen blizanaca kažu se da su to dvoje ljudi nastali od iste duše. To je spiritualni koncept koji opisuje specijalnu povezanost dviju duša. Bez obzira je li to istina ili ne, plamen blizanaca osjetimo s nekim s kim u početku imamo ispunjenu vezu.

To može biti neki vaš prijatelj, roditelj, dijete ili netko drugi s kim ste bliski. Dvoje ljudi u toj vezi su jako emocionalno povezani i barem jedan od njih očajnički želi da veza funkcionira.

Postoje dvije vrste ovakvih odnosa.

Jedna vrsta služi kao primjer drugim ljudima, dok druga podučava ljude.

Dok je srodna duša naš savršeni par, blizanački plamen odražava ono što jesmo, što objašnjava zašto su ti odnosi nestabilni. Oni mogu prelaziti iz vrućeg u hladno, uključivati ​​i isključivati.

Dvostruki plamen je ono što biste mogli nazvati iskustvom učenja. To je odnos kojem je teško ili čak nemoguće odoljeti, onaj koji započinje strastveno i može završiti bolno. Taj partner budi nešto u vama i pomaže vam razumjeti dublje istine o sebi i onome što želite iz veze.