30 hit trendova u 2026. godini

Krajem 2025. godine, Vogue je sugerirao da imati dečka više nije 'cool' - pa što je onda? Kada pogledate stare fotografije ili gledate stare filmove, lako je uočiti trendove koji su obilježili godinu u kojoj su nastali. Od mode i frizura do hrane i namještaja, svi oni pričaju priču o određenom vremenu, a 2026. nije ništa drugačija
Ova godina je u znaku pojednostavljivanja i povratka osnovama. Ljudi se udaljavaju od velikih događanja, futurističke tehnologije i bezličnih prostora. Umjesto toga, ponovno otkrivaju stare hobije, daju prednost odmoru i zamjenjuju alkohol kombuchom (“buchom”).
Dakle, od glazbe i filmova do fitnessa, stila i romantike — klikni dalje i saznaj koji trendovi oblikuju 2026.
AI GLAZBA. Očekuje se sve više rasprava o restauraciji starih snimki uz pomoć umjetne inteligencije, izgubljenim pjesmama i nedovršenim albumima. Neki će se projekti slaviti kao očuvanje kulturne baštine, dok bi drugi mogli potaknuti rasprave o kreativnom pristanku i vlasničkim pravima.
KRAJ FRANŠIZA. Streaming platforme ponovno se okreću serijama zamišljenima kao jedna cjelovita sezona, umjesto beskonačnih nastavaka. Ova promjena omogućuje autorima da ispričaju priče filmskih razmjera bez pritiska stvaranja franšize.
ŠARENE ČARAPE. U 2026. godini način za dodavanje daška boje bit će upravo — čarape. Zabavne i živopisne čarape, nošene uz elegantnije kombinacije poput odijela ili sofisticirane odjeće, viđat će se na modnim pistama, crvenim tepisima i u izlozima trgovina.
STAROMODNI HOBIJI. Staromodni hobiji poput sastavljanja modela, tkanja, izrade minijatura, promatranja ptica i aktivnosti sa slagalicama ponovno postaju popularni. Ljudi ih cijene jer pružaju predah od pretjerano digitaliziranog svijeta.
FERMENTIRANA HRANA. Hrana se sve više okreće fermentaciji. Osim kombuche, kuhinje u 2026. prihvaćaju kvas, koji umake, tonike od voćnog octa, kefir i divlje fermentirane proizvode. Ovi proizvodi više neće biti rezervirani samo za tržište zdrave prehrane, već će se sve češće koristiti i u svakodnevnom kuhanju.
TOPLI I UGODNI DOMOVI. Uređenje interijera u 2026. udaljava se od hladnog minimalizma i okreće se mekšim oblicima te toplijem, životnijem prostoru. Zaobljeni namještaj, teksturirani zidovi, slojevita rasvjeta i prirodni materijali stvarat će prostore koji djeluju smireno, ugodno na dodir i povezano s prirodom.
CLOUD DANCER. Pantone je proglasio nijansu “Cloud Dancer” bojom godine za 2026. Ova nježna, eterična bijela djeluje poput umirujućeg praznog platna te se očekuje da će tijekom godine utjecati na modu, uređenje interijera i dizajn.
NOVI ŽIVOTINJSKI UZORCI. Leopard uzorak već je dugo prisutan u modi, tekstilu i pop kulturi. No u 2026. godini ustupit će mjesto novim životinjskim uzorcima. Očekuju se zebra, zmijski i kravlji uzorci koji će dominirati izlozima i policama trgovina.
OBNOVA I PONOVNA UPOTREBA. Repair caféi, studiji za obnovu po narudžbi i vidljivi “upcycling” postaju dio mainstream kulture. U 2026. godini predmeti će se cijeniti zbog svoje dugotrajnosti, a kreativnost će zamijeniti kulturu bacanja i pretjerane potrošnje.
PAMETNA KUHINJA. Kuhinje u 2026. ulaze u budućnost jer pametne kuhinje postaju uobičajene. Očekuju se AI pećnice, pametni hladnjaci, uređaji povezani s aplikacijama te glasovni asistenti za recepte i daljinsko upravljanje.
JAPANSKI ODMOR. Ove godine Japan će se istaknuti kao jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. No putnici ne hrle samo u Tokyo. Na popisu popularnih destinacija nalaze se i dragulji među “drugim gradovima” poput Kanazawa, Fukuoka i Sapporo.
SKULPTURIRANE FRIZURE. Trend frizura kreće se prema strukturiranim siluetama poput oštrih bob frizura, pažljivo slojevitih rezova i čistih oblika koji uokviruju lice te djeluju promišljeno i elegantno. Očekuju se stilovi urednih linija koji odišu sofisticiranošću bez puno truda.
PREHRANA TEMELJENA NA OBRASCIMA. Kultura dijeta udaljava se od strogih ograničenja i okreće prehrani temeljenoj na obrascima. Umjesto fokusiranja na samo jednu skupinu namirnica ili izbacivanja određenih proizvoda, naglasak je na kombiniranju, raznolikosti i redovitom obrascu konzumacije različitih namirnica.
RITUALI MANJEG VREMENA NA EKRANU. Mikro-rituali poput vožnje bez mobitela, noćnog načina rada u sivim tonovima, papirnatih planera i namjerno određenih razdoblja bez interneta postaju sve popularniji. Umjesto prolaznih “detox” trendova, ovo su održive navike za postizanje bolje ravnoteže u svakodnevnom životu.
FUNKCIONALNO KRETANJE. Fitness trendovi daju prednost pokretljivosti, snazi korisnoj u svakodnevnom životu i treningu koji čuva zglobove, umjesto isključivog fokusa na izgled tijela. Grupni treninzi više nisu usmjereni na guranje do krajnjih granica, već na jačanje samopouzdanja, ravnoteže, držanja tijela i dugoročne vitalnosti.
MOUNJARO OBROCI. Kako kultura lijekova za suzbijanje apetita sve više utječe na prehrambene navike, očekuje se da će 2026. donijeti porast takozvanih “Mounjaro obroka” i “Ozempic porcija” u restoranima. Riječ je o manjim obrocima i mini pićima koji se nude po nižim cijenama za osobe sa smanjenim apetitom.
USPORENO UPOZNAVANJE. Aplikacije za upoznavanje sve više daju prednost kvalitetnoj interakciji umjesto brzom “swipeanju”. Očekuju se duži opisi, glasovne poruke, povezivanje prema zajedničkim interesima i manji, pažljivo odabrani krugovi potencijalnih partnera. Ovaj trend odražava želju za iskrenom kompatibilnošću umjesto površnog i brzog pregledavanja profila.
MALE DRUŠTVENE MREŽE. Trendovi društvenih mreža u 2026. kreću se prema intimnijim, nišnim zajednicama i privatnim grupnim prostorima. Zbog toga će masovna vidljivost, broj pratitelja i objavljivanje sadržaja radi “performansi” postupno gubiti na važnosti.
OPIPLJIVE USPOMENE. Umjetničke knjige, tiskane fotografije i knjižice albuma tiho se vraćaju u modu. Papir ponovno postaje popularan, a fizički mediji koriste se kao način usporavanja i uživanja u opipljivim uspomenama.
MIKRO NOSIVA TEHNOLOGIJA. Gadgeti u 2026. godini kreću se prema kompaktnim, višenamjenskim uređajima. Pametni prstenovi, mali zdravstveni senzori koji se pričvršćuju, sklopivi mini ekrani i druga mikro nosiva tehnologija zamjenjuju glomaznije uređaje kao diskretni dodaci za svakodnevnu upotrebu.
LISBON ŽIVOT. Godine 2026. Lisabon nastavlja jačati svoju poziciju globalnog središta za kreativce i digitalne nomade. Remote radnici, umjetnici i tehnološki poduzetnici nastavit će širiti međunarodnu zajednicu te uživati u živahnoj kulturi i opuštenom obalnom načinu života.
PIĆA ZA PODIZANJE RASPOLOŽENJA. Trend pića za 2026. godinu usmjeren je na funkcionalne napitke koji poboljšavaju raspoloženje. Gazirani tonici s adaptogenima, sokovi obogaćeni magnezijem, mješavine kakaa i gljiva te bezalkoholna biljna pića odražavaju odmak od kulture usmjerene na alkohol.
KULTURA ZAJEDNIŠTVA. Filmske projekcije na krovovima, mali koncertni prostori, nastupi u dvorištima i kvartovska okupljanja postaju značajniji od velikih festivalskih događanja. Očekuje se da će kultura zajedništva zamijeniti luksuzne lokacije i pretjerani spektakl.
ODMOR I OPORAVAK. Briga o sebi u 2026. godini bit će usmjerena na usporavanje životnog ritma. Ljudi će sve više davati prednost kvalitetnom snu, odmoru od digitalnih uređaja, laganom kretanju te tihim ritualima poput vođenja dnevnika i vježbi disanja, dok odmor i oporavak dolaze u središte pažnje.
ZAŠTITNA NJEGA KOŽE. U 2026. godini njega kože udaljava se od višekorakih rutina pilinga i okreće se zaštiti kožne barijere. Na policama će dominirati kreme bogate ceramidima, nježni čistači, formule koje podržavaju mikrobiom kože te sastojci koji umiruju kožu.
SPORO PUTOVANJE. Trendovi putovanja u 2026. godini udaljavaju se od turističkog obilaska po popisu znamenitosti i okreću duljim boravcima. Putnici sve češće iznajmljuju apartmane umjesto hotela, usvajaju lokalne navike, sudjeluju u radionicama i stvaraju povezanost sa susjedstvom i lokalnom zajednicom.
PORTFOLIO KARIJERE. Svijet rada sve se više okreće portfolio karijerama, pri čemu sve više ljudi kombinira različite izvore prihoda. Honorani poslovi, freelance projekti, kreativni sporedni biznisi i remote savjetovanje postat će nova norma.
GRADOVI IZNENAĐENJA. Gradovi srednje veličine postaju globalni favoriti. Takva mjesta nude pristupačniji život, živu umjetničku scenu i manje gužve, privlačeći putnike koji više cijene autentičnost nego spektakl.
NJEŽNO BOJANJE KOSE. Ova godina nije u znaku dramatičnih promjena. Umjesto potpune transformacije boje kose, trendovi za 2026. fokusiraju se na pramenove koji uokviruju lice i suptilne nijanse koje dodaju toplinu bez velike obveze i održavanja.
INDIJSKA GLAZBA. Umjesto praćenja mainstream zvuka, glazbena kultura u 2026. godini procvjetat će unutar niche zajednica. Očekuju se male online scene, regionalni klupski stilovi i eksperimentalni žanrovi nastali na internetu.
