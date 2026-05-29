FOTO Internet gori zbog ovih bikinija: Izdvojili smo najbolje kupaće influencerica iz regije

I ovo ljeto dominiraju trendovi bikinija na društvenim mrežama, a regionalne influencerice i ove sezone nude različiti izbor. Od minimalističkih modela do glamuroznih bikini izdanja, njihove objave redovito privlače pažnju pratitelja i služe kao inspiracija za ljetni stil
TEA KRAVARŠĆAN. I ovoga puta ostaje vjerna minimalističkoj estetici po kojoj je prepoznatljiva na društvenim mrežama. Jednostavan bikini i neutralni tonovi dodatno naglašavaju elegantan i sofisticiran ljetni izgled, dok cijeli styling odiše clean girl estetikom.
| Foto: Instagram/tramonto_swim
Influencerica često bira jednostavne krojeve i nenametljive detalje, a upravo takvi modeli kupaćih kostima posljednjih sezona dominiraju Instagram trendovima. Njezin beachwear stil kombinira ženstvenost, minimalizam i luksuznu estetiku.
Cijene ovih kupaćih kreću se od 30-48 eura za gornji dio, dok je za donji cijena od 31 do 40 eura.
DUNJA JOVANIĆ. Njen brend je poznat po upečatljivoj estetici, a njezini bikini outfiti često spajaju trendove i ljetni vibe. Njeni bikiniji su jedni od onih koji govore da vam je zaista stalo do outfita za plažu.
Influencerica iza profila BebebyDunja već godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih regionalnih influencerica, a njezine ljetne modne kombinacije redovito privlače pažnju pratitelja.
Od minimalističkih bikini modela sa njezinim potpisom do luksuzne atmosfere dio su estetike po kojoj je prepoznatljiva.
Cijene dvodijelnog seta kreću se 55 – 70 eura, a
jednodijelni 64 – 73 eura.
LIDIJA LEŠIĆ. Godinama njeguje prepoznatljivu glamuroznu estetiku, a njezini bikini outfiti često odišu luksuzom i ženstvenošću. U prvom planu su elegantni krojevi i pažljivo odabrani detalji koji savršeno prate njezin sofisticirani stil.
Influencerica i poduzetnica iza brenda My Choice poznata je po efektnim ljetnim kombinacijama koje spajaju trendove i bezvremensku eleganciju. Njezini bikiniji redovno privlače pažnju zbog svoje posebnosti i upečatljivosti na prvi pogled.
Lidija često bira minimalističke, ali upečatljive modele kupaćih kostima koji dodatno naglašavaju glam estetiku po kojoj je prepoznatljiva. Neutralne nijanse i luksuzni detalji dominiraju njezinim ljetnim stylingom.
Brend My Choice savršeno prati estetiku koju Lidija Lešić promovira na svom profilu — ženstvenu, elegantnu i modernu. Upravo zbog toga njezine ljetne objave redovito služe kao inspiracija ljubiteljicama sofisticiranog stila.
Cijene ovih badića kreću se oko 145 € za dvodijelne i jednodijelni su 150 – 169 €
IVANA KNOLL. Već je godinama prepoznatljiva po upečatljivim bikini izdanjima koja savršeno prate njezin stil.
Influencerica i model iza brenda Knolldoll / CROkini često bira kupaće kostime koji ističu samopouzdanje i ženstvenost. Njezini beachwear outfiti redovito privlače veliku pažnju na društvenim mrežama, ali i svjetskim događanjima.
Ivana kroz svoj stil promovira odvažnu estetiku, a modeli prikazuju najčešće uzorak zastave država.
Cijene CROkini modela su 54,99 - 59,99 €.
Ella Jerković posljednjih je godina izgradila prepoznatljivu beachwear estetiku koja spaja ženstvenost i trendove društvenih mreža. Bikini modeli iz njezina Ella Shopa često naglašavaju krojeve raznih materijala i moderne detalje koji naglašavaju obline.
Influencerica iza brenda Ella Shop redovito predstavlja kupaće kostime kroz estetiku luksuznog, ali nosivog ljetnog stila. Neutralne nijanse, minimalistički krojevi i naglasak na ženstvenost postali su zaštitni znak njezinih bikinija.
Ella svojim ljetnim objavama često privlači pažnju pratitelja, a upravo su bikini modeli jedan od najprepoznatljivijih dijelova njezina modnog izričaja. Estetika brenda temelji se na modernom dizajnu i isticanju figure.
Kupaći kostimi iz Ella Shopa prate estetiku koju Ella Jerković njeguje i na društvenim mrežama - modernu i ženstvenu. Upravo zbog toga njezini ljetni outfiti redovito završavaju među zapaženijim influencer sadržajem.
Cijene kupaćih kreću se od 48,20 do 50 eura.
