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Dlake nisu deblje od brijanja? 35 laži u koje mnogi i danas vjeruju - na koliko ste vi 'pali'?

Neke smo čuli još kao djeca, druge su nam toliko puta ponavljali da ih više ni ne preispitujemo. Od ljudskog tijela i zdravlja do životinja, povijesti i svemira, brojne tvrdnje koje zvuče kao dobro poznate činjenice zapravo su samo mitovi koji se prenose generacijama. Stars Insider izdvojio je upravo takve priče koje su mnogi godinama smatrali istinitima
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Dlake nisu deblje od brijanja? 35 laži u koje mnogi i danas vjeruju - na koliko ste vi 'pali'?
U nastavku pogledajte 30 činjenica u koje ne treba vjerovati. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 30 činjenica u koje ne treba vjerovati. | Foto: 123RF
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