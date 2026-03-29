30 zdravih visokoproteinskih grickalica koje možete ponijeti

24. Edamame: Riječ je o nezrelim zrnima soje koja su još u mahuni. Bogata su proteinima, vitaminima i mineralima te su brz i jednostavan međuobrok. Jedna šalica edamamea osigurava gotovo sve hranjive tvari koje su vam potrebne, uključujući 13 g proteina i velike količine vitamina K i folata. Obično se poslužuje kao jelo na pari. Mnoge trgovine nude prethodno kuhani i smrznuti edamame koji se treba zagrijati u mikrovalnoj pećnici. Sve što trebate učiniti je staviti zagrijani edamame u prijenosnu posudu kako biste ga mogli uživati ​​u pokretu. Da biste poboljšali okus edamamea, dodajte začine i dodatke po svom izboru.