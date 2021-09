Postoje restorani - kao i barovi, konobe, kafići i slično - koji tvrde da postoje stoljećima. Smatra se da je najstariji takav objekt u SAD-u taverna Bijelog konja u Newportu na Rhode Islandu, otvorena 1673.

To je praktički jučer u usporedbi s određenim mjestima u Europi i Aziji - neka od njih datiraju iz 12. ili 13. stoljeća, pa čak i prije toga.

Zanimljiva stvar u identificiranju ovih mjesta kao 'najstarijih' je definiranje pojmova. Odnosi li se starost na samo mjesto na kojem se nalaze? Utječe li na to i problem kontinuiteta vlasništva?

Odabir ovih mjesta se temelji na popisima objavljenim na širokom rasponu web stranica o putovanjima, hrani, vijestima i načinu života, uključujući Travel & Leisure, Condé Nast Traveler, Fodor’s, Far and Wide, Time Out, Delish, Insider, The Daily Beast i Robb Report.

1. Rules Restaurant

Lokacija: London, Engleska

Postoji od: 1798. godine

2. El-Fishawy kafić

Lokacija: Kairo, Egipat

Postoji od: 1797. godine

3. The Old Talbott Tavern

Lokacija: Bardstown, Kentucky, SAD

Postoji od: 1779. godine

4. Café-Restaurante Martinho da Arcada

Lokacija: Lisbon, Portugal

Postoji od: 1778. godine

5. The Griswold Inn

Lokacija: Essex, Connecticut, SAD

Postoji od: 1776. godine

6. Antico Caffè Greco

Lokacija: Rim, Italija

Postoji od: 1760. godine

7. The Old '76 House

Lokacija: New York, SAD

Postoji od: 1755. godine.

8. L'Auberge Saint-Gabriel

Lokacija: Montreal, Kanada

Postoji od: 1754. godine

9. Sobrino de Botín

Lokacija: Madrid, Španjolska

Postoji od: 1725. godine

10. Den Gyldene Freden

Lokacija: Stockholm, Švedska

Postoji od: 1722. godine

11. Det Lille Apotek

Lokacija: Kopenhagen, Danska

Postoji od: 1720. godine

12. Caffè Florian

Lokacija: Venecija, Italija

Postoji od: 1720. godine

13. Café le Procope

Lokacija: Pariz, Francuska

Postoji od: 1686. godine

14. À la Petite Chaise

Lokacija: Pariz, Frnacuska

Postoji od: 1680. godine

15. White Horse Tavern

Lokacija: Newport, Rhode Island, SAD

Postoji od: 1673. godine

16. Zur Letzten Instanz

Lokacija: Berlin, Njemačka

Postoji od: 1621. godine

17. Bar de l'Entracte

Lokacija: Pariz, Francuska

Postoji od: 1614. godine

18. Staatliches Hofbräuhaus

Lokacija: Munich, Njemačka

Postoji od: 1589. godine

19. La Tour d'Argent

Lokacija: Pariz, Francuska

Postoji od: 1582. godine

20. U Malířů

Lokacija: Prag, Češka

Postoji od: 1543. godine

21. Butoiul de Aur

Lokacija: Sibiu, Rumunjska

Postoji od: 1542. godine

22. Al Brindisi

Lokacija: Ferrara, Italija

Postoji od: 1535. godine

23. La Campana

Lokacija: Rim, Italija

Postoji od: 1518. godine

24. Café Vlissinghe

Lokacija: Bruges, Belgija

Postoji od: 1515. godine

25. Gostilna Gastuž

Lokacija: Loče, Slovenija

Postoji od: 1467. godine

26. Osteria del Sole

Lokacija: Bologna, Italija

Postoji od: 1465. godine

27. Honke Owariya

Lokacija: Kyoto, Japan

Postoji od: 1465. godine

28. Zum Franziskaner

Lokacija: Stockholm, Švedska

Postoji od: 1421. godine

29. Hotel Gasthof Löwen

Lokacija: Vaduz, Lihtenštajn

Postoji od 1380. godine

30. The Sheep Heid Inn

Lokacija: Edinburgh, Škotska

Postoji od 1360. godine

31. La Couronne

Lokacija: Rouen, Francuska

Postoji od 1354. godine

32. Brauhaus Sion

Lokacija: Cologne (Köln), Njemačka

Postoji od 1318. godine

33. Piwnica Świdnicka

Lokacija: Wrocław, Poljska

Postoji od 1273. godine

34. The Brazen Head

Lokacija: Dublin, Irska

Postoji od 1198. godine

35. The Old House

Lokacija: Maesteg, Wales

Postoji od 1147. godine

36. Wurstkuchl

Lokacija: Regensburg, Njemačka

Postoji još od 1146. godine

37. Sean's Bar

Lokacija: Athlone, Irska

Postoji još od 900. godina

38. St. Peter Stiftskulinarium

Lokacija: Salzburg, Austria

Postoji od 803. godine