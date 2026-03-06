Idealne traperice trebale bi sadržavati mali postotak elastina, obično oko dva posto. To osigurava udobnost i slobodu kretanja, a da pritom traperice ne izgube svoj oblik nakon nekoliko nošenja
Dobar stil: Kako pravilno nositi traperice nakon 40. godine
Previše rastezljivi materijali, karakteristični za 'jeggings', s vremenom se opuste i mogu naglasiti nepravilnosti, dok sto posto pamuk može biti neudoban za cjelodnevno nošenje.
Tajna je u džepovima i šavovima
Položaj i veličina stražnjih džepova mogu dramatično promijeniti izgled vaše stražnjice. Stručnjaci savjetuju da tražite modele čiji su džepovi postavljeni više i bliže sredini, jer to stvara iluziju odignutosti. Preveliki ili prenisko postavljeni džepovi mogu učiniti da stražnjica izgleda šire ili spušteno. Jednako je važan i stražnji šav iznad džepova. Blago zakrivljeni, V-oblikovani šav pomaže stvoriti zaobljeniji i definiraniji izgled.
Boja i stil: odabiri koji pomlađuju
Odabir prave boje i načina pranja trapera može zaokružiti cijelu priču i prilagoditi traperice različitim prilikama.
Tamne nijanse za eleganciju
Tamni indigo, isprana crna i tamnosiva boja smatraju se najelegantnijim i najsvestranijim izborom. Ove nijanse vizualno sužavaju figuru i lako se mogu kombinirati za poslovne ili večernje prilike. Jedan odličan primjer je model Le Sleek Straight brenda Frame, čija tamna boja i klasičan kroj odišu sofisticiranošću. Svjetliji traper rezerviran je za ležernije prigode, dok su bijele i ecru traperice idealne za toplije mjesece, pod uvjetom da je materijal dovoljno gust da nije proziran.
A što je s poderanim trapericama?
Poderane traperice često su predmet rasprava kada je riječ o modi za zrelije žene. No, modni stručnjaci i same žene sve se više slažu da ne postoji strogo dobno ograničenje. Ključ je u umjerenosti i načinu stiliziranja. Manja oštećenja ili izblijedjeli dijelovi mogu izgledati moderno, dok velike rupe mogu djelovati neuredno. Ako se odlučite za takav model, kombinirajte ga s klasičnim, strukturiranim komadima poput sakoa, svilene bluze i elegantnih cipela kako biste stvorili uravnotežen i šik izgled.
