4 su ključna pitanja koja će vam otkriti možete li biti dobar lider

<p>Dobri vođe znaju da su odgovorni za stvaranje kulture u ostvarenju zajedničkih ciljeva, a istovremeno slijede svoje ciljeve. Još bolji vođe daju prednost interesima onih koje vode nad svojima. To nije lak zadatak, čak ni za najuspješnijeg vođu. Ali djeluje zato što inspirira ljude.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Međunarodni je tjedan sreće na poslu</p><p>Da biste procijenili pripadate li zaista toj ulozi, odgovorite na ova četiri jednostavna pitanja:</p><p>Ako odgovorite sa ne, vaše vještine kao vođa su jako loše.</p><h2>1. Imate li komunikacijske vještine da biste uspjeli na visokoj razini?</h2><p>Loša komunikacija može utjecati na radni moral, demotivirati i obeshrabriti zaposlenike i nezadovoljiti vaše kupce.</p><p>Bez obzira, jedna stvar bi trebala biti kristalno jasna: komunikacija, bila ona međuljudska ili organizacijska, nužna je za uspjeh. U današnje doba korporativnih skandala i prepirki, kako vođe komuniciraju s drugima zahtijeva puno emocionalne hrabrosti i pokazuje snagu i uspjeh korporacije.</p><p>Vaša sposobnost komuniciranja s drugima čini 85% vašeg uspjeha, u vašem poslu i u vašem životu.</p><h2>2. Jeste li transparentni?</h2><p>Jeste li ikad bili na važnom sastanku na kojem tema dnevnog reda izaziva napetost koju možete prerezati nožem? Umjesto da kolege razgovaraju da riješe problem, odgovori su: pogledi prema dolje i razočarana lica koja ne žele riješiti problem.</p><p>Isto je i kad se vode teški razgovori. Mi odgađamo ili izbjegavamo sukob, jer, primjerice, nikad nije ugodno nekome reći da nije sposoban za posao ili da mu dajete otkaz.</p><p><strong>U čemu je tajna sjajne komunikacije?</strong> Budite radikalno transparentni.</p><p>Radikalna transparentnost ugušit će 'otrovnu radnu kulturu' u kojoj se ljudi prepiru.</p><p>Kad vođa prikazuje transparentnost, članovi tima točno znaju kako rade i gdje stoje sa učinkom. To je voditeljska snaga koja pomaže izgraditi temelj povjerenja.</p><p>Ključno je da informacije slobodno i brzo protječu između menadžera i zaposlenika, tako da su očekivanja međusobno jasna i konzistentna i svi su na istoj strani. Time se uklanja zbunjenost, dvosmislenost, sumnja i element neugodnog iznenađenja.</p><h2>3. Utječete li na ljude tako što ih osnažujete za uspjeh?</h2><p>Postoji poznata mantra <strong>Johna Maxwella</strong> 'vodstvo je utjecaj'. Započnite najprije podsjećajući sebe da vodstvo ne diktira, zapovijeda ili nameće. Ono služi drugima - zaposlenicima prvo, a klijentima na drugom mjestu.</p><p>Utjecaj znači osnaživanje drugih da postignu svoje ciljeve, izvlačenje najboljeg u ljudima, postavljanje njihovih potreba ispred vlastitih (kao vođe) i pomaganje u njihovom razvoju.</p><p>Ponašanja koja vode utjecaju upućuju na karakter. To je tko ste, a ne ono što radite. </p><h2>4. Imate li svijest o tome što vaše zaposlenike održava angažiranim?</h2><p>Pametni lideri znaju što je potrebno da njihovi najtalentiraniji zaposlenici ostanu sretni i angažirani. Dobri vođe će mjeriti temeljne elemente potrebne za privlačenje, fokusiranje i zadržavanje svojih najtalentiranijih zaposlenika, piše <a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/leadership-skills-questions-to-ask.html" target="_blank">Inc.</a> To je jednostavno kao postavljanje pitanja poput:</p><p>Znaju li moji zaposlenici što se očekuje od njih?<br/> Imaju li moji zaposlenici potrebne alate za izvršavanje svog posla?<br/> Rade li moji zaposlenici svaki dan ono što najbolje rade?<br/> Jesu li moji vrhunski radnici u posljednje vrijeme dobili priznanje ili pohvale za dobro djelo?</p>