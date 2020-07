Introverti otkrili 4 stvari za koje žele da ekstroverti više ne rade

Razumjeti druge ljude ponekad stvarno nije lako. Introverti i ekstroverti su potpuno različite osobe, ali to ne znači da ne mogu funkcionirati u savršenom skladu

<p>Introvert je osoba koja voli biti sama u svoja četiri zida ili vani, uživa u miru i tišini dok ekstroverti uživaju u društvu drugih ljudi, vole druženja i zabave. Međutim, oni mogu funkcionirati kao savršeni prijatelji samo se trebaju dobro razumjeti. Stoga su introverti otkrili koje stvari bi ekstroverti trebali promijeniti o njima.</p><h2>1. Negirati ih</h2><p>Introverti obično vole biti sami ili u malim skupinama i promisliti dobro prije nego nešto kažu, ali to ne znači da s njima nije nešto u redu. Međutim, ovo se ne može primijeniti na sve introverte. Poput ekstroverta i introverti se javljaju u svim oblicima i s različitim interesima za druženje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (osobine koje imaju rijetki ljudi):</p><h2>2. Sramiti ih se</h2><p>Ekstroverti trebaju shvatiti da njihovi introvertni prijatelji mogu uživati u različitim stvarima i to trebaju poštovati. Umjesto da ih glasno molite da idu s vama pustite ih da sami odluče. Introverti su prilično samosvjesni i znaju kada trebaju otići kući i biti sami.</p><h2>3. Pokušavati ih promijeniti</h2><p>Da, oni su sramežljivi. Možda ćete ih ponekad morati nagovarati da se otvore ili da razgovaraju s vama, ali oni su takvi i nemojte ih pokušavati mijenjati. To je jednostavno okrutno. </p><h2>4. Njihove odluke shvaćati uvijek osobno</h2><p>Kada introvert odbije vaš poziv, nemojte to ozbiljno uzimati k srcu. Za introverte, društvena interakcija može biti iscrpljujuća, a nakon što se njihova društvena energija potroši. treba im neko vrijeme da je ponovno napune. U ovom slučaju nije problem u vama, nego u njima, prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/4-things-introverts-want-extroverts-130400249.html" target="_blank">Yahoo</a>.</p>