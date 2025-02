4 znaka koja ukazuju na to da je vrijeme da promijenite madrac

Kvalitetan krevet i madrac među najvažnijim su izdacima kada opremate vlastiti dom, pri čemu izbor nije nimalo lak, jer treba izabrati onaj koji odgovara vašem stilu spavanja i tjelesnoj težini, kao i problemima s kralježnicom zbog kojih nije svejedno hoćete li izabrati mekšu ili tvrđu verziju madraca, s tim da sve to treba uskladiti za oba partnera.

Iako često kažemo da ih kupujemo na dulji rok, stručnjaci savjetuju da ih se češće mijenja - svakih šest do osam godina. To se ipak čini prečesto ako ste u startu zaista izabrali najkvalitetniju opciju, pa Steve Adams, izvršni direktor tvrtke Mattress Online, kaže da je najvažnije voditi računa o znakovima koji ukazuju na to da biste madrac trebali zamijeniti.

Postoje četiri znaka na koje treba obratiti pažnju, kaže.

Budite se ukočeni i s bolovima u leđima

Ako dan započnete ukočeni, s bolovima koji se povlače kako dan odmiče, za to bi mogao biti kriv vaš madrac, kaže Adams.

- S vremenom se naše tijelo mijenja, kao i potrebe za snom, što znači da madrac koji je nekoć bio prikladan za vas možda više nije. To može dovesti do povećanog pritiska i nelagode. Loš san zbog madraca koji vašim leđima ne pruža odgovarajuću potporu može čak dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema - upozorava.

Madrac je udubljen, pun neravnina

Dobro pogledajte svoj madrac i provjerite ima li previše ulegnuća, grbavih dijelova ili udubljenja. To su znakovi da su se unutarnji materijal uništio.

- Neki materijali će se prirodno opustiti, kao što su vlakna, no ekstremna opuštenost može dovesti do nelagode zbog toga što se pojavljuju područja na kojima je pritisak tijela takav da se madrac previše udubi. To može ubrzati propadanje ostalih dijelova madraca, a time i značajno otežati san, kaže Adams.

Alergije se pogoršavaju noću

Ako češće kišete, svrbe vas oči i osjetljivije su, a pogotovo ako vam je nos začepljen dok spavate, madrac može biti krivac. Tijekom vremena na madracima se nakupljaju grinje, plijesan i drugi alergeni koji mogu izazvati te simptome.

- Ako pranje posteljine i korištenje antialergijske navlake ne pomažu, možda je vrijeme da promijenite madrac.

Madrac je bučan dok se okrećete

Ne samo da to može biti jako neugodno jer vas može buditi iz sna, već je madrac koji škripi ili mu opruge cvile, znak da se istrošio.

- Svaka buka iznutra sugerira da opruge madraca propadaju, te da je ugrožena potpora vaših leđa, a time i udobnost madraca. Zamjena za noviji madrac s naprednijim materijalima mogla bi biti rješenje za bolji san i mirniju noć, kaže Adamas, a donosi HuffPost.