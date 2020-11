5 čajeva protiv boli u želudcu

Ako osjećate bol i mučninu u želudcu, a želite posegnuti za prirodnim lijekom kojeg možete brzo i jednostavno pripraviti kod kuće onda je to definitivno čaj. Ovi čajevi pomoći će vam smiriti želudac

<p>Bol i mučnina u želudcu mogu biti nuspojava stresa, trudnoće, bolesti kretanja ili neke druge bolesti. Ako se nadate da ćete simptome smiriti prirodnim lijekom, čaj bi vam mogao pomoći.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Što uzrokuje mučninu u želudcu?</h2><p>Nekoliko je mogućih uzroka mučnine i bolova:</p><p>Postoji još nekoliko uzroka, a onaj tko nije siguran od čega ima bolove i mučninu, treba potražiti liječnika ili gastroenterologa za odgovore. Ako su simptomi blagi, jednostavno kuhanje tople šalice čaja može vam pomoći.</p><h2>5 najboljih čajeva za bol i mučninu: </h2><h2>1. Čaj od đumbira</h2><p>Đumbir se često koristi za smirivanje nelagode u želudcu, uključujući mučninu. On potiče probavu, ima protuupalna svojstva, jača imunološki sustav i pomaže u detoksikaciji jetre. Iako ima brojna dobra svojstva, treba biti oprezan s njim jer može sniziti razinu šećera u krvi i krvni tlak, pa dijabetičari i ljudi koji koriste tablete za snižavanje krvnog tlaka trebaju biti na oprezu. Njegova svojstva mogu pomoći u smanjenju osjećaja mučnine tijekom trudnoće i kemoterapije.</p><h2>2. Čaj od mente</h2><p>Sadrži eterično ulje metvice i nema poznate štetne učinke. Metvica opušta probavni sustav, promičući cjelokupnu probavu. Sve te gastrointestinalne blagodati mogu olakšati osjećaj mučnine i nelagode u želucu. Ugodan miris čaja <strong>smiruje živčani sustav</strong>, a čaj predstavlja odličan tretman za <strong>ublažavanje grčeva, vjetrova i probavnih smetnji. </strong>Također, menta je popularna alternativa za liječenje sindroma iritabilnog crijeva (IBS), crijevnog poremećaja koji uzrokuje bol u trbuhu, nadutost, nepravilan rad crijeva.</p><h2>3. Čaj od kamilice</h2><p>Kamilica je cijenjena kao probavni relaksant i korištena je za liječenje različitih gastrointestinalnih poremećaja, uključujući nadimanje, probavne smetnje, proljev, anoreksiju, mučninu, bol i povraćanje.</p><h2>4. Čaj od komorača</h2><p>Komorač olakšava mišiće probavnog trakta. Čaj od komorača smanjuje nadutost, ali i mučnine. On može pomoći smanjiti intenzitet mučnine tijekom menstruacije.</p><h2>5. Čaj od sladića</h2><p>Korijen sladića široko se koristi kao zaslađivač u mnogim namirnicama i pićima, ali unatoč ugodnom okusu nudi i neke zdravstvene beneficije. Prema istraživanjima, jedna od tih blagodati je sposobnost smanjenja simptoma probavne smetnje i mučnine.</p><p>Ako osjećate bol ili mučninu u želudcu, kuhanje jednog od ovih pet čajeva može ublažiti simptome. Ako se nelagoda nastavi ili postane bolnija, obratite se svom liječniku jer je to možda znak ozbiljnijeg problema, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/teas-for-upset-stomach" target="_blank">Mind Body Green.</a></p>