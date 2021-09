No kada taj dan konačno stigne, mnoge će se uvjeriti da su njihova očekivanja bila posve pogrešna i neutemeljena, a stvarnost daleko drugačije od one kakvu su zamišljale.

Tako je i Diana Spalding, pišući za Mother, objasnila kako se morala suočiti sa vlastitim pogrešnim očekivanjima.

1. Vjerovala sam da je porodiljni dopust odmor

- Radovala sam se porodiljnom jednako kao što se radujem godišnjem odmoru. Naravno, tu će biti beba o kojoj se treba brinuti, no zar neko vrijeme izvan posla nije sjajno? Ne - piše Diana pojašnjavajući kako je otkrila da porodiljni dopust nije pauza od posla i rada nego promjena radne sredine uz veći obim i intenzitet posla.

- Nema slobodnih dana, moj mali šef me zove bez prekida, čak i kad pokušavam spavati, i sve to dok sam pokušavala zacijeliti nakon poroda - ističe Diana.

2. Vjerovala sam da mi neće nedostajati posao

Zato što je mislila da će porodiljni dopust nalikovati odmoru, Diana je bila uvjerena da joj posao neće nedostajati. No pokazalo se da je bila u krivu te su joj suradnici i razgovori sa njima počeli nedostajati vrlo brzo.

- Najviše mi je nedostajalo zadovoljstvo odlaska na posao, ispunjenje konkretnih zadataka i ciljeva te onaj osjećaj kad izađete iz ureda sa spoznajom da ste za taj dan završili. Najteža prilagodba na majčinstvo za mene je bila spoznaja koliko je pojam uspjeha neopipljiv. Naravno, brinula sam o malom ljudskom biću, no kad ste u tome, teško je ustanoviti jeste li nešto ostvarili na kraju dana - nastavlja iskreno Diana.

3. Mislila sam da je porodiljni vezan samo uz skrb o bebi

Diana nadalje piše kako je jedva čekala upoznati svoju bebu i svakodnevno je sanjarila o tome kako će se hraniti, njegovati i maziti.

- No pritom sam zaboravila planirati vrijeme za skrb i brigu o sebi. Da, porodiljni je vrijeme za povezivanje sa bebom i vi im morati osigurati sve potrebno, no kad se moje tijelo oporavljalo od poroda, to je bilo fizički najintenzivnije razdoblje u mojem životu. Voljela bih da sam si dala više vremena, da sam među prioritete stavila svoje izlječenje svjesna kroz što sam prošla, radije nego da sam se pretrgla od posla. Voljela bih da sam planirala više vremena za sebe - iskrena je ona.

4. Vjerovala sam da ću imati isto tijelo

- Mislila sam da će moje tijelo biti opet moje čim rodim. No iskreno, osjećala sam se lošije u svojem tijelu u periodu babinja nego tijekom trudnoće. Tijelo se oporavljalo od trudnoće i poroda, moje dojke su imale vlastiti um i ovisile su samo o hormonima. Čini mi se, da sam više vremena posvetila svojim potrebama, vjerojatno bih se osjećala bolje i ugodnije - kaže Diana.

5. Vjerovala sam da imam plan za svoju karijeru

Prije poroda Diana kaže da je imala vrlo jasnu sliku o tome kako će joj izgledati budućnost, a osobito karijera.

- No zatim je stigla ona. I ta mala mi je poremetila cijeli svijet. Prošlo je devet godina i sada radim posve drugi posao, živim u drugoj državi i imam još djece. Sve se promijenilo kad sam postala majka, i to na način kako prije nisam mogla ni zamisliti. Zahvalna sam na svemu što je majčinstvo donijelo u moj život i kako ga je promijenilo - zaključila je Diana.