Rachel Larsen, direktorica u jednoj kompaniji u Salt Lake Cityju, požalila se na praksu porodiljnog dopusta u SAD-u selfijem sa suzama u očima. Naime, ona je jedna od brojnih Amerikanki koja prema zakonu, budući da radi u tvrtki s 50 i više zaposlenih, imaju pravo na 12 tjedana porodiljnog dopusta.

Međutim, to ne znači da joj to razdoblje poslodavac ili država moraju platiti, pa se mnoge žene vraćaju raditi i prije jer inače ne mogu podmiriti troškove života.

Rachel je objavila staru fotografiju, na kojoj uplakana sjedi u automobilu. To je bio njezin prvi radni dan nakon porodiljnog dopusta.

- Ova je fotografija nastala mog prvog dana povratka na posao nakon što sam rodila drugu kćer. Nisam bila spremna. Moja kći nije bila spremna. Nije spavala i bila je nervozna. Ustala sam pet puta te noć da je nahranim. Bila sam iscrpljena. Moj posao je primarni izvor prihoda za našu obitelj, bila sam primorana smiriti se, nasmijati i vratiti na posao - napisala je u objavi.

Ipak, Rachel je svjesna da je zbog 12 tjedana plaćenog rodiljnog dopusta svrstana među ekstremno privilegirane u SAD-u, gdje se mnoge žene vraćaju na posao već i 10-ak dana nakon poroda, a sve zato jer ne postoji organizirana socijalna politika koja omogućuje majkama isti porodiljni dopust i naknade od države.

Porodiljni dopust u svijetu

Prema istraživanju britanskog portala Citation, Hrvatska je na pri vrhu ljestvice zemalja koje imaju najduže plaćen porodiljni dopust. Obvezni rodiljni dopust u Hrvatskoj traje 98 dana, odnosno 28 dana (iznimno 45) prije očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta. Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci života djeteta. Tijekom prvih šest mjeseci od rođenja djeteta naknada za rodiljni dopust iznosi 100 posto plaće, a ako je majka nezaposlena 1663 kune mjesečno, odnosno 50 posto proračunske osnovice.

Prema tablici objavljenoj na portalu Citation, zemlje s najdulje plaćenim porodiljnim dopustom su Hrvatska, Albanija, Australija, BiH, Crna Gora, Srbija, Velika Britanija, Norveška, Bugarska, Češka. A zemlje s neplaćenim ili najkraće plaćenim porodiljnim dopustom su SAD, Lesoto, Svazi, Nepal, Libija, Katar, Libanon, Ujedinjeni Arapski Emirati, Papua Nova Gvineja, Tunis.

Najkraći porodiljni dopust je u zemljama Bliskog istoka; u 82 posto zemalja kraći je od 12 tjedana, a u 18 posto od 14 do 17 tjedana. Najduži porodiljni dopust je u zemljama srednje i jugoistočne Europe te u regiji CIS (države bivšeg Sovjetskog Saveza); u 7 posto zemalja je 14 do 17 tjedana, dok je u 93 posto zemalja 18 tjedana ili dulje.

SAD – jedina razvijena zemlja bez plaćenog porodiljnog

SAD je i dalje jedina razvijena zemlja u kojoj ne postoji pravo na plaćeni porodiljni dopust. Moguće je uzeti porodiljni do 12 tjedana, ali neplaćen. Na državnoj razini ne postoji zakon prema kojem bi poslodavci bili dužni omogućiti plaćen porodiljni dopust, no nekoliko saveznih država (Kalifornija, New Jersey i Rhode Island) ipak je omogućilo naknadu (dio plaće) do 6 tjedana nakon rođenja djeteta.

U Francuskoj naknada za rodiljni dopust iznosi 100 posto plaće do 16 tjedana (6 tjedana prije i 10 tjedana nakon poroda). Ako imaju dvoje djece, majke mogu uzeti dodatnih 2 i pol godine dopusta (pri čemu ih posao čeka nakon povratka), a otac može uzeti šest mjeseci. U Finskoj porodiljni počinje 50 dana prije termina poroda i traje četiri mjeseca nakon poroda. Naknada iznosi 70 posto plaće do djetetovog devetog mjeseca. U Australiji postoji roditeljski dopust, što znači da mama ili tata mogu uzeti plaćeni dopust do 18 tjedana, a dopust mogu i podijeliti. Za usporedbu, u Meksiku imaju 12 tjedana plaćenog dopusta, u Čileu 18 tjedana, u Maliju 14 tjedana, u Kini 12 tjedana, u Paragvaju 12 tjedana, u Kanadi 50 tjedana, u Velikoj Britaniji do 39 tjedana.