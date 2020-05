5 faza braka: Svaka ima zamke ali svaka se može 'preskočiti'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Savršeni parovi: Oni imaju isti smisao za humor, hobi i sitnice

PRVA FAZA - MEDENI MJESEC

Prve dvije godine braka ispunjene su strašću i privlačnošću, pa se nazivaju fazom medenog mjeseca. No u toj fazi mudro je usredotočiti se i na osjećaj povezanosti izvan spavaće sobe, tvrdi bračna terapeutkinja Rita DeMaria. Treba odrediti i zajedničke ciljeve, odnosno odlučiti želite li se sljedećih nekoliko godina posvetiti karijeri, obrazovanju ili proširenju obitelji.

U tzv. fazi realizacije, koja se pojavljuje nakon dvije godine, ljudi bolje upoznaju partnerove snage, slabosti i navike. Tada se mogu pojaviti borbe za moć, osobito ako partneri imaju različite ciljeve. Najvažnije je svladati vještine timskog rada i kompromisa, možda uz pomoć bračnog savjetnika.

TREĆA FAZA - DOBRA KOMUNIKACIJA

Godine koje bračni parovi provode zasnivajući obitelj, kupujući stan ili usavršavajući karijere prilično su stresne. Neki brza rješenja traže u rastavi ili nevjeri. Želite li da brak potraje, u toj fazi najvažnije je razviti otvorenu, iskrenu i nježnu komunikaciju, tvrdi bračna savjetnica Beverly Hyman.

ČETVRTA FAZA - PRAZNO GNIJEZDO

Faza praznoga gnijezda, u koju parovi ulaze nakon odlaska djece, obilježena je ponovnim upoznavanjem. No mnogim parovima teško je ostati zajedno dok im ništa više ne odvlači pozornost. Tada je važno potražiti hobije - one kojima se možete baviti sami i one koje možete dijeliti s partnerom.

PETA FAZA - EKSPLOZIJA

Faza eksplozije smatra se petom fazom, no može se pojaviti u bilo kojem razdoblju braka - najčešće kad stresni događaji poput neplodnosti, smrti u obitelji, teške bolesti ili gubitka posla poremete vaš zajednički život. U toj fazi najvažnije je potražiti podršku drugih - prijatelja, članova obitelji ili psihologa. Pokušavate li se sami nositi s problemima, brak može patiti.

Rita DeMaria ističe da je u stresnim razdobljima važno brinuti se za fizičko i emocionalno zdravlje. Kad je o rastavi riječ, savjetuje veliki oprez. Važno je da oboje razmislite što želite od braka. Zapitajte se jeste li u braku bili više sretni nego nesretni te odražava li se to nezadovljstvo na vaše zdravlje. Također, razmislite je li vam preostalo dovoljno energije za spašavanje braka.

