'Želio je nekoga tko će peći kolače s njim'

Rachel T. (25):

'U to sam vrijeme radila u Lululemonu, a u maloprodaji je tijekom prosinca najžešće doba godine. Moj partner je želio zajedničke blagdanske aktivnosti, poput pečenja kolača ili posjeta njegovoj obitelji, ali bila sam previše zauzeta.

U novoj godini sam saznala da me vara s drugom ženom, pretpostavljam da je to trajalo cijeli mjesec i da je to kod njega bila čežnja za dubljom vezom u vrijeme blagdana. Ali, ja sam morala raditi pa je on pronašao to što je tražio negdje drugdje. Prekinuli smo, jednostavno nismo bili jedno za drugo'.

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

'Prevarila me osam dana prije Božića'

Sally S. (30):

'Pet dana prije nego smo trebale putovati u New Hampshire kako bi provele blagdane s njezinom obitelji, ušla sam u kuću i vidjela svoju zaručnicu u zagrljaju s nekim drugim, bilo je tako nestvarno. Možete misliti kakvo je moljakanje uslijedilo: ' Oprosti mi, neće se ponoviti', 'Uplašila sam se jer te toliko volim'...

Silno sam joj željela vjerovati pa sam prešla preko toga. Krenule smo na naše putovanje. Na Badnjak sam popila malo previše. Pijana i hrabra rekla sam joj sve što mislim o njezinom varanju. To nije bio moj najbolji trenutak, ali nije mi bilo žao.

Odmah sam nazvala taksi da me odveze u zračnu luku. Uskočila sam na prvi let na samo božićno jutro. Kada sam konačno stigla kući u devet sati navečer, pogledala sam film i zaspala. Probudila sam se 26. prosinca kao samac'.

'Poslao mi je poruku zabunom'

Allison L. (23);

'Izlazila sam s jednim tipom na fakultetu oko šest mjeseci. Na božićno jutro sam otvarala poklone zajedno sa svojom obitelji kada sam od njega dobila dugačku poruku. Napisao je kako mu je bilo vrlo zabavno sa mnom, ali da gaji romantične osjećaje prema nekome drugome, nekome s kime se viđao dok smo bili u vezi.

Počela sam plakati, a moja mama je bila zbunjena. Mislila je da su to suze jer mi se poklon ne sviđa. Dala sam joj mobitel da sama pročita poruku, no u tom trenutku je došla još jedna poruka. U njoj je pisalo: Ups, pogrešna osoba'. Potom je pokušao objasniti da sam ja ta prema kojoj gaji osjećaje i da pokušava zapravo prekinuti s drugom djevojkom, ali je poruku slučajno poslao meni.

Cijela situacija samo je nametnula mnoga pitanja, između ostalog 'Prekinuti s nekim na božićno jutro?'. Nismo nastavili izlaziti kada sam se vratila u kampus. Izgubila sam svaki interes za njega'.

'Čuvala sam se za brak, ali on nije'

Emma Z. (21):

'Ja čekam sa seksom dok ne uđem u brak. Mislila sam da se moj tadašnji dečko slaže s tim, iako je prije naše veze iskusio seks. No čini se kako sam se prevarila jer je na Silvestrovo bio intiman sa svojom bivšom djevojkom.

Nazvao me sljedeće jutro sav histeričan da bi se želio ispovjediti. Sve mi je ispričao, rekao da je to velika greška i da bi želio da nova godina bude novi početak. Cijenila sam to što mi je sve priznao, ali nakon toga mu više nisam mogla vjerovati'.

'Emotikon srca mu se pojavio na mobitelu'

Mary M. (44):

'Bila sam pod velikim pritiskom na poslu. Moja sestra je bila jako bolesna, a planiranje i organiziranje blagdana samo je bio dodatan stres. Tijekom tog najgoreg perioda, postala sam egocentrična.

Moj suprug se okrenuo nekome drugome jer sam na božićnu večer vidjela poruku sa emotikonom srca na njegovom mobitelu. To je stiglo od njegove kolegice s posla. Suočila sam ga s time i priznao mi je kako me je emocionalno varao.

Još mislim da imam pravo biti sebična s obzirom na okolnosti, no priznajem da sam prestala ulagati energiju u našu vezu. Pomoću terapije za parove i individualnih terapija, to smo prevladali. Sada imamo iskrenu, emocionalno stabilnu i suosjećajnu vezu', prenosi Health.