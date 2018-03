5 kristala koji energetski čiste dom i 10 biljaka koje liječe duh

Čišćenje je dobro obaviti uvijek kad su učestali obiteljski problemi, problemi na poslu, svađe, bolest ili imamo osjećaj da postoji neka blokada. Prvi korak uvijek mora biti fizičko čišćenje prostora: izbacite iz stana sve nepotrebne stvari i smeće. Usisajte kuteve prostorija i dijelove koje ne čistite tijekom redovnog pospremanja.

Riješite se smeća

Podove i police prebrišite krpom namočenom u vodu kojoj ste dodali malo octa, te krpom namočenom u tu otopinu prebrišite vrata u stanu, posebno ulazna. Tijekom čišćenja dobro prozračite prostor. Nakon toga, vrijeme je za energetsko čišćenje.

- Dva puta godišnje čišćenje energetskog prostora obavite temeljito, tako da u svaku prostoriju prvo postavite sol i ostavite da odstoji. Krenite od ulaznih vrata u prostoriju pa u svakome kutu sobe u smjeru kazaljke na satu postavite bijeli papir i na njega šaku soli i ponovite u svim prostorijama.

Sve obavite u dva dana

Potom prođite istim putem pljeskajući rukama u svakom kutu, prvo dolje ispred sebe, pa tako da ruke pomalo podižete u zrak. Nakon pauze možete zapaliti grančicu biljke, pa s njom u zdjelici proći opet u smjeru kazaljke na satu sve kuteve stana, zadržavajući se toliko da miris ispuni prostor.

Zatim uzmite zvonce i zvonite istim putem, u smjeru kazaljke na satu, tako da zvuk ispuni prostor. Ako osjećate potrebu, okružite ormare i krevete koje niste pomakli, otvorite vrata ormara i plješćite i pozvonite unutra te ih prođite s mirisom. Čišćenje se može obaviti i tijekom dva dana, tako da prvi dan očistite stan i postavite sol, pa sutradan obavite kađenje i pljeskanje i ostalo, s tim da proces ne bi smio trajati dulje od 24 sata.

Foto: Dreamstime

Povremeno u prostor u kojem najdulje boravite ili tamo gdje osjećate negativnu energiju postavite čašu vode koju ste do trećine ispunili solju te dodajte žličicu bijelog octa i vodu do vrha. Ostavite 24 sata. Ako se razina soli podigla, ili staklo ima mrlje, to je posljedica energetskih problema. U tom slučaju ponovite postupak s čistom čašom, sve dok nakon postupka ne ostane čista.

Kađenje je zajednički naziv koji najčešće povezujemo s tradicijom američkih Indijanaca da pale različite biljke koje su smatrali svetima, kako bi duhovi tih biljaka otjerali negativnu energiju i vratili ravnotežu, no tradicija seže i dublje u povijest, još od vremena kada su se svete biljke palile u hramovima.

Od tamjana, koji se koristio u hramovima diljem Azije i Europe, do kadulje i cedra koje su koristili Indijanci, pa sve do toga da se dimom danas često rastjeruju kukci i sprječava bolest. Dim ima i duboku simboliku, jer se uzdiže prema nebu, kao da nosi naše molitve prema Bogu.

Kađenje omogućuje da pročistimo svu emocionalnu i duhovnu negativnost koja se skupila u našem tijelu ili prostoru tijekom vremena. Izvorno, trave su se u posebnim zdjelicama miješale sa smolom, pa su se bacale na tinjajuću žeravicu na ognjištu. Danas se često koriste mirisni štapići, napravljeni od trava vezanih obojenim koncem.

Uz tamjan, u povijesti se često koristila kadulja te cedar, u kombinaciji s travama slatkastog mirisa. Kadulja i cedar djeluju pročišćavajuće, dok slatke trave ispunjavaju prostor pozitivnom energijom. Na takav način mogu se kombinirati cedar i lavanda, na primjer.

Dok kadite u prostoru, perom usmjeravajte dim, kako bi ispunio cijeli prostor. Sa zdjelicom u ruci obiđite kuteve u svakoj prostoriji, tako da krenete od ulaza u smjeru kazaljke na satu i u svakom kutu se zadržite dok dim ne ispuni prostor. Zamolite duhove biljke da pročiste negativnu energiju iz vašeg doma, a kad prelazite u drugi kut, pozovite duhove druge trave da unesu sklad i ravnotežu u sobu.

Na kraju stanite na sredinu sobe i ponovite ritual tako što ćete se okrenuti na sve četiri strane svijeta i pozvati duhove Sjevera, Istoka, Zapada i Juga da zaštite i energiziraju vaš prostor. Obavezno usmjerite dim prema gore i dolje i zamolite duhove Neba i Majke zemlje da štite i njeguju vaš prostor s neba i odozdo.

Bosiljak

Foto: 123RF

Duh bosiljka zaštitnik je obitelji i pomaže da se oslobode negativne energije iz doma. Stvara simpatičke vibracije i često se koristio kao pomoć u sukobima s drugim ljudima. Bosiljak potiče svjesni um na osjećaj sreće, otvara meridijan srca i čisti energetsko kretanje između srca i ruke.

Bijela kadulja

Foto: Mario Pusic

Tisućama godina koristi se za neutralizaciju energije. Kadulja emitira negativne ione koji se mogu pronaći u zraku samo uz oceane, ili neposredno nakon oluje, dok je zrak još čist. Grci i Rimljani pisali su da dim kadulje prenosi mudrost i mentalnu oštrinu. Vrlo je korisno saditi ju oko kuće.

Komorač

Foto: Dreamstime

Komorač se od davnina povezuje s dugovječnošću, hrabrošću i snagom. Otklanja negativnu energiju i pruža zaštitu ljudskog energetskog polja. Smatra se da potiče povjerenje među ljudima. Komorač simbolizira pobjedu, herojstvo, snagu i uspjeh.

Ružmarin

Foto: 123RF

Koristi se u ritualima za poticanje ljubavi, dugog života i sreće. Čisti svjesni um i poboljšava pamćenje. Ružmarin je tradicionalno paljen u grčkim hramovima, kao prinos bogovima. Ulje ružmarina nakon paljenja biljke emitira snažne vibracije i čisti prostor od negativnosti. Povezana je s prijateljstvom, sprečavanjem noćnih mora i ugodnim snom.

Eukaliptus

Foto: 123RF

Koristi se za liječenje prostora i negativne psihičke energije, pogotovo nakon verbalne, emocionalne ili fizičke borbe. Korisno je za čišćenje svih zaostalih energija.

Lavanda

Foto: Dreamstime

Korisna je kao pomoćna biljka u svim ritualima u kojima želite prizvati zdravlje, ljubav i mir. Lavanda može odagnati depresiju te pomaže u kontroli emocija. Potiče vjernost i odanost u odnosima.

Vetiver

Foto: 123RF

Čisti ljudsko energetsko polje, jača energetsku zaštitu i povećava vitalnu i emocionalnu energiju. Vetiver je također povezan s mirom i psihičkom zaštitom, mudrošću, centriranjem i intuicijom.

Sandalovina

Foto: 123RF

Potiče zaštitu, vidovitost, posvećenje i olakšava meditaciju. Smatra se da sandalovina sprečava ometanje uma i potiče senzualne radosti. Sandalovina ima jednu od najviših vibracija i koristi se za otvaranje najviših duhovnih centara i usklađivanje čakri kako bi se poboljšala duhovna svijest.

Metvica

Foto: Dreamstime

Djeluje vrlo pročišćavajuće, smanjuje napetost i negativnu energiju. Ublažava glavobolje i aktivira um. Koristi se u prostoru u kojem postoji osjećaj nemoći, bezvoljnosti i kronične iscrpljenosti.

Čempres

Foto: 123RF

Ulje se koristi za čišćenje i podizanje vibracija, ali i za uzemljenje i zaštitu doma. Posebno štiti stabilnost doma, pa ga je dobro koristiti kad osjećate da vas nešto ugrožava.

Ljekoviti tamjan

Tamjan je aromatična smola koja se dobiva iz drveta Boswellia koje raste diljem Azije i Afrike. Tim se mirisom trgovalo još prije 5000 godina na Arabijskom poluotoku i u sjevernoj Africi, gdje je bio vrijedan poput zlata. Zbog svojih svojstava u Egiptu je korišten za balzamiranje mumija. Većini nas je poznat iz crkvenih obreda kađenja koje se obavlja tako da se komadić bijele aromatične smole stavi na žeravicu, pa kadi, zbog vjerovanja da tjera zle duhove.

No, tamjan ima primjenu u aromaterapiji, kozmetici, masaži i religijskom obredima, kao i u liječenju. U ajurvedskoj medicini Indijski tamjan (Boswellia serrata) koristi se već tisućama godina za liječenje artritisa, zacjeljivanje rana, jačanje ženskog hormonalnog sustava i zaštitu od patogenih mikroorganizma. Foto: Dreamstime

Prema ajurvedi, svakodnevno kađenje tamjana u kući donosi dobro zdravlje svim ukućanima. Tamjan se od davnina koristi na Bliskom istoku za održavanje zdravlja usne šupljine, pa ljudi imaju običaj žvakati smolu tamjana, koja poboljšava zdravlje zubi i desni, jer zbog antimikrobnih svojstava sprječava infekcije. Na Zapadu, tamjan je najviše poznat po svojim antiupalnim svojstvima.

Pomaže i kod Chronove bolesti i cisti, a postoje istraživanja koja ukazuju na to da pomaže kod malignih melanoma, raka mjehura i tumora na mozgu. Potvrđeno je da ekstrakt tamjana, tamjanov acetat, smanjuje neurološka oštećenja, olakšava depresiju i napetost, sprječava bolesti krvnih žila i smanjuje loš kolesterol.

U aromaterapiji se tamjan koristi za olakšanje stresa, napetosti, histerije i depresije. Terapija uljem tamjana povoljno djeluje na dišni sustav i olakšava bronhitis, astmu, sinusitis, česte prehlade i alergije.

Korištenje kristala u liječenju energije doma

Liječenje prostora kristalima vrlo je jednostavno – važno je samo voditi računa o tome da izaberete kristal koji najbolje odgovara vašim potrebama i da ga redovito čistite i energizirate. Mogu se čistiti pod vodom, ali i dimom, najbolje nakon kađenja.

Žad na ulazu

Foto: Valery Voennyy

Ako želite privući u dom bogatstvo i sreću, smjestite kamenčić žada pored ulaznih vrata ili u prednji prozor kuće. Pored njega postavite kovanicu ili dvije, za dodatni poticaj.

Ametist u spavaćoj sobi

Foto: YouTube

Postavite ametist pod krevet, na noćni ormarić ili ispod jastuka. Ametist podržava miran san, ravnotežu i energije koje mogu pomoći da se spojite sa svojom duhovnošću dok spavate.

Rozenkvarc u kuhinji

Foto: Martinan

Rozenkvarc donosi zdravlje, energiju učenja i strpljenja, tako da može pomoći da postanete majstor u kuhinji.

Citrin za radnu sobu

Foto: Fribus Ekaterina

Ako ste u potrazi za nečim što će poboljšati koncentraciju i mentalnu izdržljivost, citrin držite u studiju ili na radnome mjestu. Također je poznat kao kamen uspjeha.

Amber za dnevnu sobu

Foto: YouTube

Prostor u kojem ćete dići noge u zrak, ili barem na tabure, i opuštati se, treba biti obavijen opuštajućom energijom. Amber stavite pored kauča jer donosi pozitivnost te uvodi dašak romantike.

Zaštita ako se razbije ogledalo

Kad se razbije ogledalo, nesreću možete i preokrenuti. Oni koji vjeruju da dio duše čovjeka koji se ogledao ostaje u ogledalu, trebaju ga razbiti na što sitnije komadiće, jer će tako, kaže vjerovanje, osloboditi dio duše koji je bio zarobljen. Drugi način je zakopavanje dijelova ogledala ispod drveta, u noći punog Mjeseca.

Foto: 123RF

No, dobro pazite da se ne povrijedite dok skupljate dijelove ogledala i skupite ih u neku čvrstu kutiju, jer vrećicu mogu probiti i opet – povrijediti nekog. Kutiju obavezno zatvorite. U noći punog Mjeseca iskopajte rupu u zemlji, položite kutiju i zakopajte pa dobro pogazite zemlju.