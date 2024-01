5 načina kako razlikovati pravu pašminu od lažne, jer prodaje se sve i svašta pod tim nazivom

Pašmina je zapravo perzijska riječ koja se odnosi na meku, svilenkastu vunu koju je izvozio vladar Kašmira u 15. stoljeću. Danas je šal pašmina vrlo fina vrsta kašmirske vune dobivena od autohtonih koza s visokih planina Himalaja u sjevernoj Indiji i Nepalu.

Diljem svijeta, pašmina je postala popularna tijekom 18. stoljeća, nosili su je pripadnici visokog društva te kraljevskih obitelji.

Danas je pašmina dostupna na mnogim lokacijama, a puno je i lažnih, stoga je dobro znati kako prepoznati pravu, koja mora biti napravljena od kašmira.

1. Izgled pašmine

Rubovi šala koji je izrađen od kašmira trebaju imati mat nijansu. Nakon pranja izgled će se vjerojatno promijeniti, izgubit će taj matirani finiš te postati malo blijeda.

2. Test spaljivanja

Test spaljivanja radi se kad stručnjaci moraju dokazati originalnost. Naime, kad se zapali, prava pašmina ima miris spaljene ljudske kose. Naime, kašmir je prirodno vlakno koje dolazi od ovce, stoga mora imati taj autentičan miris.

3. Test sjaja

Originalna pašmina nema naglašeni sjaj, više je matirani. Naime, ako je jako sjajan, moguće da je dodana svila ili najlon, a po tome pašmina nije originalna. Naime, matirani izgled imaju svi šalovi od potpuno prirodnih vlakana. Ako šal blista na suncu, vjerojatno nije original.

4. Test tkanja

Ako je tkanje neravnomjerno, to je vjerojatno original. Naime, prava je pašmina tkana ručno te će imati nepravilnost ručne izrade, a ne savršenstvo načina na koji radi stroj.

5. Test trljanjem

Pri kupnji protrljajte pašminu - ako proizvede statički elektricitet, onda je lažna. Naime, to je karakteristika najlonskih i sintetičkih proizvoda, a ne onih od prirodnog tkanja. Moguće je i da će se sitno ljuštiti, no to znači da je original, odnosno da je napravljena od životinjskog vlakna, piše Times of India.