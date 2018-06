5 najčešćih nezgoda kod djece - evo kako ih možete spriječiti

Najčešće ozljede su one uzrokovane padovima, opekline, gušenje, trovanje i utapanje. Emma Hammett, osnivačica First Aid for Lifea, savjetuje jednostavne mjere opreza kako bi se mogućnost takvih nezgoda svela na minimum.

Napominje da nikako ne treba pretjerano štititi djecu te da su modrice zdrav dio odrastanja. Međutim, od vitalne je važnosti predvidjeti i spriječiti ozbiljne ozljede tijekom djetinjstva koje mogu prouzročiti dugotrajnu štetu i imati posljedice na djetetov kasniji život.

Uvijek budite korak ispred djeteta. Predviđanje mogućih rizika je vrlo korisno jer ste tako uvijek korak ispred djeteta u tome da mu pružite sigurnost, prenosi Daily Mail.

Nekoliko savjeta na što obratiti pažnju:

Sprječavanje padova

Nikada ne ostavljajte dijete u stolici ili sjedištu automobila na povišenom.

Bebe i djeca uvijek bi trebala biti vezana u kolicima i auto sjedalicama.

Uvijek se držite za ogradu dok nosite dijete gore i dolje po stepenicama.

Postavite sigurnosne ograde na stepenice prije nego što beba počne puzati i očistite stepenice od nereda.

Naučite bebu silaziti niz stube unazad.

Postavite sigurnosne brave na prozore.

Foto: CroMary

Nikada nemojte ostavljati stolice, velike posude za biljke ili namještaj u blizini prozora, radnih površina, balkona ili blizu bilo kakve opasnosti za dijete, a na koje bi se moglo popeti.

Osigurajte namještaj, osobito police za knjige, ormare i televizore, dobrim pričvršćivanjem na zid kako bi spriječili prevrtanje i urušavanje ako se dijete pokuša popeti na njih.

Kreveti na kat ne preporučuju se djeci mlađoj od 6 godina.

Najsigurnije mjesto za promjenu pelene bebi je na podu - budite izuzetno oprezni kada bebu previjate na stolu.

Sprječavanje opekotina

Mikrovalovi griju neujednačeno. Ispitajte temperaturu prije davanja hrane ili pića djeci.

Najprije pokrenite hladnu vodu kada punite kadu kako biste spriječili pregrijavanje. Koristite termometar za kupanje i provjerite temperaturu prije kupanja. Idealno bi bilo postaviti regulator temperature na slavinu.

Držite tople napitke izvan dosega djece. Držite grijalo za vodu na stražnjoj strani radne površine, uz zid.

Nemojte piti vruće napitke dok držite dijete i nikad ih ne prenosite iznad nečije glave. Piće koje stoji 15 minuta i dalje može biti previše vruće za dijete.

Koristite grijaće ploče na štednjaku koje su do zida kada se dijete mota po kuhinji.

Postavite zaštitnu ogradu oko kamina ili vrućih radijatora.

Budite vrlo pažljivi kada peglate rublje ili kosu, ili koristite druge vruće uređaje. Držite ih izvan dosega djece. Obratite pažnju koliko dugo im treba da se ohlade.

Foto: Dreamstime

Sprječavanje gušenja

Držite male predmete i sve baterije izvan dohvata djeteta.

Izrežite hranu u male komadiće.

Nadzirite djecu dok jedu, osobito ako su mlađa od pet godina.

Recite starijoj djeci da dijele svoju hranu s bebama.

Ne koristite poplune i jastuke kod beba do 12 mjeseci. Držite vreće s pelenama i male predmete daleko. Mala djeca nisu toliko spretna da ih uklone s lica.

Držite kućne ljubimce daleko od malih beba i nikada ne ostavljate kućnog ljubimca bez nadzora s djetetom.

Nikada ne stavljajte vreće s vezicama na krevet, izbjegavajte zaštitne odbojnike koji se vezuju uz dječji krevetić.

Pazite da su kablovi u kući učvršćeni ili skriveni.

Držite plastične vrećice i ambalažu izvan dosega i spremajte ih pažljivo.

Nikad ne stavljajte ogrlice ili lutke oko djetetovog vrata.

Foto: SYSTEM

Sprječavanje trovanja

Neke uobičajene kemikalije za kućanstvo su nevjerojatno toksične za djecu i mogu uzrokovati napadaje, povraćanje, zamagljen vid, akutnu anafilaksiju, a mogu biti i smrtonosne.

Držite sve potencijalno štetne tvari izvan dosega male djece - idealno bi bilo u zaključanom ormaru. To uključuje tablete za pranje posuđa, lijekove, alkohol, kozmetiku, sredstva za čišćenje i vrtlarstvo te potencijalno otrovne biljke.

Nikada nemojte odlagati lijekove ili bilo koji drugi proizvod u različite spremnike. Uvijek koristite originalne posude, jasno označene, idealno sa zaštitnim poklopcima za djecu.

Držite baterije izvan dohvata male djece i osigurajte da su one u igračkama čvrsto osigurane. Baterije mogu oštetiti djetetovo tijelo iznutra ako ih proguta.

Ugradite alarme ugljičnog monoksida i redovito provjeravajte opremu i alarme.

Primite se čišćenja odmah nakon zabave dok ste još budni, jer djeca su znatiželjna, a mogu se ujutro ustati prije vas.

Pazite na tuđe ručne torbe ostavljene djeci na dohvat ruke jer mogu sadržavati brojne potencijalno opasne stvari.

Odaberite proizvode za čišćenje koji sadrže Bitrex. On je gorak i odvratit će dijete od toga da ga popije.

Djeca mogu lako zamijeniti tablete za perilicu rublja ili posuđa za slatkiše - držite ih daleko od djece i ne ostavljajte ih u perilici.

Nemojte dopustiti da djeca biljke u kući, vrtu ili u prirodi stavljaju u usta.

Pažljivo čuvajte lijekove, budite posebno pažljivi s tabletama za kontrolu rađanja i analgeticima koji se obično čuvaju na ormariću kraj kreveta.

Foto: Family Veldman

Sprječavanje utapanja