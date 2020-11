5 preljubnica otkrilo: Evo zašto smo prevarile svoje muževe...

Razlozi zbog kojih ljudi varaju su različiti. Neki zbog dosade, drugi pokušavaju pobjeći od emocionalnog zlostavljanja, a treći upadnu u aferu, a da toga nisu ni svjesni u početku

<p>Ljudi varaju i to je istina. Najnovija statistika o prevarama dostupna na Institutu za obiteljske studije sugerira da je 20% muškaraca i 13% žena varalo supružnika dok su bili u braku.</p><p>Iako ti brojevi nisu previše točni jer ljudi obično ne vole priznati da su prevarili svog partnera, oni sugeriraju da varanje nije baš neobično.</p><p>Razlozi zbog kojih ljudi varaju su različiti. Ovih pet preljubnica, čija su imena promijenjena zbog zaštite privatnosti, su otkrile svoje razloge prevare.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. 'Suprug mi je bio poput cimera'</h2><p>Prva afera koju sam imala, nije bila namjerna ni planirana. Nisam tražila aferu. To mi uopće nije bila namjera. Jednostavno, dogodila se spontano.</p><p>U to je vrijeme moj ljubavnik živio u drugoj zemlji, nikada se nismo upoznali licem u lice. Bilo je to kao cyber prijateljstvo koje se pretvorilo u nešto puno više. Na kraju smo napravili plan da se upoznamo nakon osam mjeseci.</p><p>I dalje održavam kontakt s njim. I dalje mu pošaljem poruku gotovo svaki dan.</p><p>Moj muž mi je ostao dobar prijatelj, ali osjećam se kao da živim sa cimerom. To zapravo više nije brak. Dakle, to je ono što tražim s drugim ljubavnim partnerima. Samo fizička veza.</p><p>Razmišljala sam o razvodu, ali to je dug proces. Moj život u kući nije loš. Moj odnos s mužem nije loš samo jednostavno više nije intiman - Anna, 36 godina, Illinois</p><h2>2. 'Moj je suprug je postao emocionalno nasilan'</h2><p>Nikad nisam namjeravala prevariti muža. Ali, takve stvari se događaju. Roditelji smo troje djece, jednog koji ima autizam i ADHD. Moj suprug je to dvije godine duboko poricao i postao je emocionalno nasilan. Uopće se nisam osjećala krivom zbog afere jer me to spasilo.</p><p>Afera je završila kad je moj ljubavnik počinio samoubojstvo. Bila sam potpuno shrvana. Moj suprug je to saznao pregledavajući moj mobitel.</p><p>Nije znao sve detalje dok nisam počela ići na terapije nakon smrti ljubavnika. Terapeut mi je preporučio da sve kažem suprugu kako bih nam pomogla da krenemo dalje. Bila je to teška rasprava.</p><p>Tjedan dana nakon smrti ljubavnika htjela sam i razvod. Imala sam dosta razloga za to. Ali, na kraju sam promijenila mišljenje, krenula na terapije i odlučila suprugu dati drugu šansu.</p><p>Tri godine kasnije, stvari su u redu - Wanda, 50, Kentucky</p><h2>3. 'Počeo me previše kontrolirati'</h2><p>Nakon što smo se vjenčali, postao je toliko ljubomoran zbog čega me stalno kontrolirao. Nije želio da razgovaram s bilo kojim muškarcem ili čak da izađem na ručak s prijateljicama. Naš se brak stvarno raspadao.</p><p>Tada sam se zaljubila u muškarca s kojim sam radila, nakon otprilike osam godina braka. Osjećala sam se voljenije i samopouzdanije. Tada se nisam osjećala dobro zbog toga, ali retrospektivno, ne žalim.</p><p>Nakon razvoda nikad nisam ponovno bila s muškarcem s kojim sam imala aferu. Sada živim sama i nemam problema s tim. Sretna sam što više nisam u braku - Tegan, 48, Nevada</p><h2>4. 'Moj se suprug povukao i sve probleme ostavio meni'</h2><p>U to je vrijeme moj suprug imao poteškoće s poslom i mentalnim bolestima. Počeo se povlačiti i sve probleme prepuštati meni. Došlo je do toga kada sam počela osjećati da mogu sve sama podnijeti. Dobro sam obrazovana i imam diplomu.</p><p>Moj suprug nije želio prihvatiti nikakvu pomoć. Jednostavno sam ga pogledala i pomislila da mu se neću prepustiti cijeli svoj život.</p><p>Znala sam da vani treba postojati netko tko bi razgovarao sa mnom i kome bih bila privlačna. Počela sam ići na spojeve. Suprug i ja smo se razveli. Nismo mogli riješiti naše probleme - Tami, 61, Kalifornija</p><h2>5. 'Moj suprug se razbolio i postao druga osoba'</h2><p>Moj suprug ima Alzheimerovu bolest. Postao je potpuno drugačija osoba. Osoba s kojom živim nije osoba s kojom sam se vjenčala. Pala sam u tešku depresiju. </p><p>Odlučila sam da mora postojati neki ispušni ventil za mene. Ne znam zapravo ni zašto ni kada sam to odlučila, ali jesam u nekom trenutku. Počela sam samo ići na jednostavne spojeve. Bilo je zabavno. Ali, onda sam upoznala nekoga. U vezi smo već više od godinu dana. Ne viđam se ni sa kim drugim, osim s njim. Puno mi je pomogao.</p><p>Sad sam u stanju da se brinem o svom suprugu u puno boljem raspoloženju. On više ne živi sa mnom, ali je u istom gradu i stalno ga posjećujem i radim s njim. On uopće nema pamćenja. Kažem mu nešto i pet minuta kasnije on se toga ne sjeća - Jean, 58, Kentucky, piše <a href="https://www.yourtango.com/2018319953/cheating-wives-tell-their-stories-about-why-women-cheat-on-their-husbands">Your Tango</a>.</p>