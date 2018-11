5 recepata za kolače iz 1964. - da kuća zamiriše na djetinjstvo

Zlijevka od kukuruznog brašna

Sastojci: 1/2 litre kukuruznog brašna, 1 litra mlijeka, 2 dkg pjenice (kvasac), sol, 7 dkg masti, 2 žumanjka, 10 dkg šećera, 2 dl kiselog vrhnja, korica od pola limuna, snijeg od dva bjelanjka

Foto: Dreamstime

Postupak:

Kukuruzno brašno pomiješa se s mlijekom u kojem se razmuti pjenica, posoli se i pusti da stoji sat vremena. Zatim se pomiješaju žumanjci, šećer, vrhnje i sitno kosana korica limuna pa se to umiješa u prvu smjesu. Potom se umiješa snijeg od bjelanjaka i izlije u protvan na ugrijanu mast. Kada je pečeno, premaže se marmeladom.

Iako to ne piše u receptu, zlijevka se obično peče oko 20 minuta do pola sata na 180 stupnjeva.

Orehnjača

Sastojci:

tijesto: 40 dkg brašna, 6 dkg šećera, sol, korica od limuna, 2 žumanjka, 2 dcl mlijeka, 8 dkg maslaca

kvas: 2,5 dkg pjenice (kvasac), 1 dcl mlijeka, 3 dkg brašna, 1 dkg šećera

nadjev: 50 dkg oraha, 15 dkg šećera, 1 dcl mlijeka, 10 dkg grožđica, rum, cimet, korica od limuna

Foto: Dreamstime

Postupak:

Najprije se pomiješaju sastojci za kvas, prekriju i to se ostavi da se digne. Potom se za tijesto umiješaju svi suhi sastojci pa se uspe kvas i ostali sastojci za tijesto. Dobro se izmiješa i tuče pa se pusti dizati.

Za nadjev se samelju orasi, popare vrelim mlijekom i pomiješaju s grožđicama, šećerom, i sitno kosanom limunovom koricom. Ruma i cimeta doda se po ukusu. Umjesto šećera može se dodati meda, a umjesto oraha samljeveni rogači.

Tijesto se razvalja, premaže nadjevom, zarola i ostavi da se diže u protvanu sat vremena. Zatim se premaže jajetom i polagano peče.

U receptu nije spomenuto koliko dugo se peče i na nekoliko, no to je oko 45 minuta na 180 stupnjeva.

Pita od jabuka

Sastojci:

tijesto: 40 dkg brašna, 25 dkg maslaca, 8 dkg šećera, 3 žlice vrhnja. 1 žlica ruma, korica od limuna

nadjev: 50 dkg jabuka, 5 dkg šećera, 3 dkg grožđica, rum

ostalo: 3 dkg šećera za posipanje, jaje za premazivanje

Foto: Dreamstime

Postupak:

Svi sastojci za tijesto se umiješaju pa se se ostavi na hladnom sat vremena. Potom se podijeli u dva dijela i razvalja u veličinu tepsije. Jabuke se ogule, izrežu na tanke ploške i izmiješaju sa šećerom, grožđicama i rumom. Može staviti i 5 dkg rezanih badema i malo cimeta.

Prvi dio tijesta stavi se peći pa kada se malo zapeče, stavi se nadjev, prekrije drugim dijelom tijesta, premaže jajetom i peče. Kada je pečeno, posipa se šećerom.

U receptu nije navedeno koliko dugo se peče i na kojoj temperaturi, no to je obično oko pola sata na 180 do 200 stupnjeva.

Medenjaci

Sastojci: 1/4 kg meda, 12 dkg šećera, 10 dkg maslaca, 60 dkg brašna (crnog), 2 jaja, pola žličice soda bikarbone, cimet, klinčići, 5 dkg badema

Foto: Dreamstime

Postupak:

Malo se prokuhaju med, maslac i šećer. Kada se smjesa malo ohladi, umiješa se dvije trećine brašna pa se ostavi hladiti do kraja.

Ostalo brašno ostavi ne na dasci na kojoj se potom napravi tijesto, dodaju se još jaja, tučeni cimet, klinčići i soda bikarbona. Dobro se izmijesi, razvalja i izrežu se medenjaci. U sredinu svakoga stavi se pola badema (koji se zalijepe bjelanjkom). Peku se na srednje jakoj temperaturi, a kada su gotovi, glaziraju se toplom glazurom od kuhanog šećera.

Iako u receptu ne piše kako se ta glazura radi, pronašli smo da se stavi šećer u prahu u malo vode, ukapa se malo limuna - smjesa treba biti gusta, a potom se u nju doda malo mlijeka i time se premažu medenjaci.

Medenjaci nisu odmah dobri za jelo, stoji u kuharici, jer su tvrdi pa ih je dobro ostaviti nekoliko dana da omekšaju.

Ploškice od prženih lješnjaka

Sastojci: 25 dkg šećera, 6 žumanjaka, 50 dkg šećera, 25 dkg maslaca, 3 oblatna

Foto: Dreamstime

Postupak:

Lješnjaci se stave u pećnicu na nekoliko minuta da se mogu lakše očistiti. Samelju se i stave u karamel (prženi šećer) od 30 dkg šećera. Ta smjesa se istrese na pouljenu dasku, pusti da se ohladi i ponovno samelje.

U međuvremenu se na štednjaku miješa maslac, žumanjci i preostali šećer. Kada provrije, umiješa se samljevena smjesa pa se time namažu oblatni. Na kraju se izreže na ploškice.