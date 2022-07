5 savjeta kako postaniti bolji poduzetnik: Zaboravite na planer i njegujte jutarnju rutinu

Po definiciji, poduzetnik je svatko s transformacijskom idejom. Ne morate osnovati vlastitu tvrtku da biste bili poduzetnik. Svatko s idejom koja pokreće promjenu u svom okruženju je poduzetnik. Možete biti u multinacionalnoj korporaciji, u svojoj školi ili voditi vlastiti posao i pokretati promjene, pozitivno utječući na milijune ili šačicu ljudi, piše Entrepreneur.

Stoga inovatore i poduzetnike u svojoj sredini mnogi proglašavaju genijalcima, utjecajnim i sposobnim ljudima. Mnoge su takvim okarakterizirali mediji, a ima i samoproglašenih. Ipak, postoje razlike između inovatora i poduzetnika.

Ne znači ništa ako ste vizionar sa sjajnim planom i timom. Potrebna vam je i disciplina koja je istovremeno kaotična i konstruktivna. Stoga će vam ovi savjeti dobro doći ako ste se prepoznali kao poduzetnik.

1. Zaboravite na mjesečni planer

Koliko god vi planirali svoje vrijeme, činjenica je da imate posla sa svijetom punim pojedinaca koji sebe smatraju središtem vlastitih svemira. I bez obzira koliko ste važni, osim ako vaši zahtjevi nisu od najvećeg prioriteta, vrijeme planiranih sastanaka ćete često morati mijenjati ili odgađati. Stoga je apsurdno planirati cijeli mjesec, a ne znate što biste danas večerali. Zato, zaboravite na mjesečni planer. Umjesto toga, rasporedite dane, planirajte tjedan, držite mjesečne ciljeve kako biste ispunili određene godišnje ciljeve.

2. Ranojutarnja rutina je važna

To je istina. Ako ustajete rano bez namjere i cilja, upropaštavate ranojutarnji elan i energiju. Produktivna jutarnja rutina je pola dana. Vježbajte ili odredite dnevni red, čitajte trendove u svojoj industriji ili čitajte o svijetu, istražite grad ujutro ili meditirajte. No svakako uvedite jutarnju rutinu koje ćete se pridržavati i koja će vam pomoći da zadržite elan.

3. Odbijte prilike

Da, dobro ste pročitali. Zadaci koji traju svega nekoliko minuta, zbunjeni sugovornici, poslovi za koje vas drugi moraju uvjeravati da ih možete realizirati... Ako možete skratiti trajanje određenog projekta prenošenjem znanja, svakako to učinite. Ali izbjegavajte gledati na to kao na priliku da shvatite novi aspekt svoje ideje. Zašto? Ponajprije, isplanirali ste dan i prioritete. Naučite reći "ne", osim ako je to izuzetno presudno. Preuzimajući tuđi posao na sebe, ne samo da opterećujete svoj popis zadataka, već i koristite priliku za učenje od drugih. Takve prilike jednostavno odbijte.

4. Instagram vas ne čini profesionalnim fotografom

Poznato je da poduzetnici imaju super moći, pa rade više od 80 sati na tjedan, ne spavaju i unatoč tome vode važne sastanke u zoru. I sve to bez alkohola. No ipak, super moći ne postoje i nemoguće da je pojedinac bude odličan u baš svakom aspektu poslovanja tvrtke. Dovedite profesionalce. Baš kao što vas registracija na Codeacademy ne čini programerom ni račun za recenziju na Zomatou ne čini vas kuharom. Slično tome, povjerenje odgovornih stručnjaka da obavljaju svoj posao jedini je način za izradu najboljeg proizvoda. Dodijelite, delegirajte, upravljajte i vjerujte.

5. Zaboravite na vlastitu ideju, inače neće uspjeti

Tvojoj ideji treba odmor od tebe. Baš kao supružnicima, i vašoj tvrtki je potreban prostor. Priuštite si nedjeljni odmor uz odličnu hranu, poticajne knjige ili zapanjujuću prirodu. Opustite se i barem taj jedan dan potpuno zaboravite na posao i ne mislite na njega. Mogli biste se začuditi što će vam osvježenima i odmornima sve pasti na pamet.

