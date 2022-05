Nakon pandemije samo 8 posto radnika na Manhattanu radi iz ureda: 'Naviknuli su od doma'

Povratak New Yorka u uobičajeni ritam nakon pandemije koronavirusa još uvijek je usporen jer se tek manji dio uredskih radnika Manhattana i fizički vratilo na posao, pokazalo je istraživanje.

Rezultati istraživanja koje je provela tvrtka Partnership for New York City, a predstavlja najveće poslodavce Velike jabuke, pokazuju da je krajem travnja na uobičajen radni dan od kuće radilo čak 62 posto uredskih zaposlenika kojima je radno mjesto na Manhattanu, a tek svaki dvanaesti ili samo njih osam posto pet je dana u tjednu i fizički dolazilo u ured.

- Što su ljudi dulje radili od kuće, to su dulje željeli i nastaviti raditi na taj način. To se zove inercija. Što dulje ljudi rade jednu stvar, teže ih je kasnije natjerati da promijene navike - rekla je Kathy Wylde, izvršna direktorica tvrtke Partnership for New York City.

Povratak na posao daleko je sporiji nego što je organizacija predvidjela prije nego što je omikron prvi put onemogućio normalan život u Velikoj jabuci.

Istraživanje provedeno krajem listopada ukazivalo je na to da će gotovo polovica uredskih radnika s Manhattana u svoje urede fizički dolaziti već do kraja siječnja.

Predviđanja o povratku u normalu pokazala su se netočnima i prije godinu dana.

Istraživanje iz ožujka 2021. pokazalo je da su poslodavci očekivali povratak oko polovice radnika u urede do rujna prošle godine.

Oko 78 posto velikih gradskih tvrtki i poslodavaca vjeruje da će se među zaposlenicima zadržati kombinacija rada na daljinu i fizičkog odlaska u ured, pokazalo je istraživanje.

Kao jedan od razloga zbog kojih se nerado odlučuju za povratak u ured, brojni Njujorčani i dalje navode kriminal i uznemiravanje. Gotovo dvije trećine ispitanika odgovorilo je da bi povratku radnika u urede uvelike pridonijelo poboljšanje javne sigurnosti i rješavanje krize s beskućnicima u tom višemilijunskom gradu.

- Anketa je otkrila da su ljudi zabrinuti zbog kriminala, zbog beskućništva i zbog mentalnog zdravlja, no istodobno čekaju da se i njihovi kolege vrate u urede. Zapravo svi čekaju da se Manhattan vrati na ono što je bio 2019. - rekla je Wylde.

- Kada u podzemnoj željeznici stanovnici New Yorka opaze veći broj policajaca to im vraća osjećaj sigurnosti i pruža stanovito olakšanje, no istodobno na ulicama vide jako puno beskućnika koji pate od raznih mentalnih poremećaja, a nitko se o njima ne brine. Mnogi se nasred ulice drogiraju. To ih uznemiruje i odvraća od dolaska u urede. Moglo bi se reći da je to kvaka-22. Što je manje putnika koji svakodnevno stižu u New York iz predgrađa, to je manje ljudi na ulicama koji rade svoj posao, a sve za sobom povlači nove probleme - rekla je Wylde.

Wylde je uvjerena da će se ljudi u iduće dvije godine ipak vratiti u svoje urede na Manhattanu, no istodobno bi zbog sporog procesa povratka moglo stradati gospodarstvo velikoga grada.

U ožujku je stopa nezaposlenosti u New Yorku iznosila 6,5 posto, što je gotovo dvostruko više od nacionalnog prosjeka od 3,6 posto. I broj putnika u javnom prijevozu pao je za oko 40 posto u odnosu na 2019., a loša je vijest da se taj postotni bod već mjesecima ne mijenja.

