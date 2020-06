5 stvari koje su prije 10 do 15 godina bile hit, a sad - zaborav

Trendovi se vraćaju kao što se i zaboravljaju. Nešto što je bilo popularno u 90-im, sada je opet u modu, dok su neke od tih popularnih stvari danas zamijenile neke nove

<p>Ove stvari su prije bile popularne, a danas su zamijenjene novim:</p><h2>1. Hotmail računi</h2><p>Hotmail koji je pokrenut 1996. godine, a Microsoft ga kupio 1997. za 400 milijuna dolara, bio je vodeći pružatelj besplatnih internetskih usluga e-pošte sve do pokretanja Gmaila 2004. godine, piše Geek.com. Sada tinejdžeri više koriste Gmail baš kao i više od milijardu drugih ljudi širom svijeta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (modni trendovi u prošlosti): </p><h2>2. CD</h2><p>Predstavljeni u 80-ima, ljudi su s kaseta prešli na kupovanje glazbe na kompaktnim diskovima. No, 2018. Rolling Stone je izvijestio da je prodaja CD-a pala za 80 posto u proteklom desetljeću s otprilike 450 milijuna na 89 milijuna, a sada se proizvođači automobila poput Tesle, Toyote i Forda čak i ne trude opremiti nove modele s CD uređajima. Djeca su započela digitalizaciju svojih kolekcija i preuzimati novu glazbu na svoje MP3 uređaje do 2009, a sada ni preuzimanja nisu popularna jer streaming sve više postaje kralj.</p><h2>3. Preuzimanje glazbe na iPod Shuffle</h2><p>IPod je bio neizostavan uređaj. Apple je 2005. objavio manje, jeftinije modele nazvane Nano i Shuffle. Ali, nakon što je 2007. izumljen iPhone i kako su pametni telefoni postali napredniji, ljudi su počeli glazbu spremati na njih jer zašto nositi dva uređaja, kada s jednim možete sve. Apple je reagirao ukidanjem oba modela 2017. godine.</p><h2>4. Silly Bandz narukvice</h2><p>Jeftine gumene narukvice koje su dolazile u beskrajnim oblicima i bojama, uključujući kaubojske čizme, dinosaurse, glazbene instrumente bile su veliki hit među tinejdžerima. Nekoliko škola ih je čak zabranilo jer su ometale i izazivale tuču. Iako se, uz nekoliko primjeraka, još uvijek izrađuju, prodaja je počela usporavati 2010. godine. </p><h2>5. FarmVille igrica</h2><p>Od kolovoza 2009. do prosinca 2010. godine igrica FarmVille je bila glavna igra aktivnih korisnika na Facebooku. Farmu bi korisnici trebali posjećivati svaki dan i voditi računa da je sve u redu, a njihovi prijatelji iz stvarnog svijeta su vjerojatno svakodnevno na Facebooku dobivali zahtjeve za pomoć. Ali, sada su tinejdžeri ludi za nekim novim igricama kao što je Fortnite, prenosi <a href="https://www.rd.com/culture/teens-did-a-decade-ago-they-dont-do-anymore/" target="_blank">Reader's Digest</a></p>