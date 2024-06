5 trikova kako rukama vratiti hidrataciju: Nije sve u kremama

Normalno je da ruke postanu suhe ili ispucale nakon učestalog pranja ili korištenja dezinfekcijskih sredstava. Ako vam hidratantne kreme ne pomažu toliko, postoje i neki drugi trikovi.

1. Zob sa suncokretovim uljem

Suncokretovo ulje dokazano hidratizira i pomlađuje suhu kožu. Koristi se kao sastojak hidratantnih krema ili samostalno, a ima sposobnost zaštite kože od isušivanja. S druge strane, zob ima vrlo slične sposobnosti, a kombinacija može učiniti čuda za vašu kožu. Sve što trebate je pomiješati malo kuhane ili sirove zobi s nekoliko kapi suncokretovog ulja i nanijeti na kožu.

2. Manuka med

Utvrđeno je da manuka med ima mnoštvo antibakterijskih i antioksidativnih svojstava. Osim što se konzumira na tradicionalan način, možemo se nanijeti i na suhu i ispucalu kožu. Čisti i dezinficira suho područje, a zatim potiče imunološki sustav da započne obnavljanje oštećenog tkiva.

top view of young women use Vaseline for caring health | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Vazelin

Proizvodi na bazi vazelina apsolutni su spas za tretiranje i hidrataciju kože. Prije spavanja nanesite obilnu količinu vazelina na oštećene ruke i obucite pamučne rukavice. Tako osiguravate da vazelin ostane na rukama.

4. Maska za ruke od avokada

Avokado ima velike hidratantne sposobnosti i sadrži mnogo vitamina. Pomiješajte pola zrelog avokada s 5 ml kokosovog ulja, 5 ml ulja jojobe i 2.5 ml limunovog soka. Smjesu možete ojačati dodavanjem malo zobi. Masku nanesite na ruke i ostavite da tako stoji 10 do 15 minuta. Prekrijte folijom za bolje upijanje. Nakon toga, isperite masku mlakom vodom i na kraju na ruke nanesite losion.

5. Proizvodi s vitaminom B3

Konzumirajte hranu bogatu vitaminom B3 ili koristite proizvode za njegu kože koji sadrže niacinamid. Ovaj vitamin će poboljšati hidrataciju kože. Primijetit ćete da je vaša koža glađa i zategnutija, piše Bright Side.