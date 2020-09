5 trikova sa sodom bikarbonom uz koje će vaš vrt opet zablistati

Soda bikarbona je jedan od snažnih, ali često zanemarenih saveznika u svakom kućanstvu. Može se koristiti za niz stvari u vašem domu, a mnogi ne znaju da je vrlo korisna i u vrtu te može zaštiti zdravlje vaših biljaka

<h2>1. Bori se s gljivicama</h2><p>U kombinaciji sa sapunom i vodom, soda bikarbona može spriječiti gljivične infekcije kod određenih vrsta biljaka, grmlja i voćaka. Jednostavno prskanje biljke otopinom može zaustaviti širenje. No morate imati na umu da, budući da govorimo o prirodnom proizvodu, trebat će duže da primijetite rezultate nego ako koristite kemikalije. Uz to, pažljivo promatrajte reakciju svake biljke jer ih pretjerano prskanje može oštetiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pepeo pomaže u vrtu):</p><h2>2. Smanjuje prisutnost lisnih uši</h2><p>Lisne uši definitivno ne želimo u svom vrtu. Vole jesti nježne stabljike biljaka, a pritom izlučuju slatku ljepljivu tvar koja privlači mrave i uzrokuje pojavu crnih gljivica. Lisne uši možete eliminirati ako svoje biljke poprskate otopinom sode bikarbone i sapuna.</p><h2>3. Tjera mrave</h2><p>Kao što smo već spomenuli, soda bikarbona u kombinaciji sa sapunom tjera lisne uši. Ako ovom lijeku dodamo i druga jača mineralna gnojiva, poput smjese Viçosa (mješavina vode, bakrenog sulfata, cinkovog sulfata, magnezijevog sulfata, borne kiseline i hidratiziranog vapna) ili Bordeaux smjese (voda, bakreni sulfat, i hidratizirano vapno), također možemo smanjiti prisutnost mrava. To je zato što im više neće biti privlačno upasti u naš vrt ili voćnjak, jer neće moći pronaći melasu koju proizvode lisne uši.</p><h2>4. Može pomoći u određivanju kvalitete tla</h2><p>Stručnjaci znaju da je zdravo tlo ono koje nije ni previše kiselo ni previše alkalno, jer što je neutralniji pH tla, biljke će rasti jače i bez nametnika.</p><p>Da biste saznali kakvo tlo ima vaš vrt, jednostavno slijedite ove korake:</p><p>1. Nabavite crveni kupus, nasjeckajte ga i ulijte u kipuću destiliranu vodu.<br/> 2. Pustite da se namače 10 minuta, a zatim procijedite. Dobivena ljubičasta voda pH je neutralna.<br/> 3. Stavite malo vode od kupusa u dvije odvojene šalice: u jednu šalicu dodajte ocat (voda će zbog kiselosti postati tamno ružičasta), a u drugu sodu bikarbonu (postat će plava ili zelena zbog lužnatosti). To su "kontrolne" boje.<br/> 4. U odvojene posude stavite malo vode od kupusa i jednu ili 2 žlice zemlje koju želite testirati. Pričekajte 30 minuta. Ako voda postane ružičasta, tlo je kiselo. Ako postane plava ili zelena, alkalna je. Ako ostane ljubičasta, imate savršeno tlo.</p><h2>5. Pomaže da dobijete bolji kompost</h2><p>Kantu u kojoj radite kompost napunite organskim otpadom iz vaše kuhinje: kartonom, drobljenim kamenjem, kostima, isjeckanim ostacima voća i povrća... Pobrinite se da kompost bude dobro prozračen. Zatim iskoristite trik koji smo već objasnili u prethodnoj točki o tome kako odrediti stanje nastalog tla i kada ste zadovoljni pH vrijednošću 'krenite u akciju', piše <a href="https://brightside.me/creativity-home/5-baking-soda-tricks-you-can-use-to-take-care-of-your-garden-798730/" target="_blank">Brightside</a>.</p>