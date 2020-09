Hrvatica hit-dudice od silikona dizajnirala u obliku bradavice

Studentica stomatologije iz Zagreba na ideju o dudicama od medicinskog silikona došla je zbog sinova krivog zagriza. Plasirala ih je na tržištu u sred korona krize čekajući svoju treću bebu

<p>Djeca se rađaju, rastu i gube dude, smije se kreativka u duši, uskoro diplomirana stomatologinja<strong> Jelena Maloča (32)</strong>, dok nas uvodi u priču o dudicama od medicinskog silikona koje je sama osmislila i koje su, u svega nekoliko mjeseci postale pravi hit. </p><p>Traže ih, naime, i mame i bebe. Riječ je o dudicama koje imitiraju oblik ženske bradavice, pa nam Jelena objašnjava da one zapravo umiruju dijete i ne potiču nervozu, kao što to ponekad čine mekani materijali od kojih su napravljene “obične” dudice. Liniju je nazvala <strong>Pure by Jelena</strong> i lansirala prije tri mjeseca, usred korona krize, a zalihe je ubrzo - rasprodala. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Na ideju izrade dudica za bebe došla sam zbog sinova krivog zagriza, koji je korištenjem neadekvatne dudice na očigled bivao sve gori i gori. Shvatila sam da bi se to moglo izbjeći kada bismo imali dudice koje bi djetetu bile prihvatljive, a da zadovoljavaju većinu standarda, što higijenskih što anatomskih, te da su estetski dovoljno primamljive da bi ih mame odabrale za svoju bebu - govori Jelena, inače majka troje djece koja je posljednjeg sina Stipu rodila prije svega par dana. Detaljno je istraživala ponudu na tržištu i došla do zaključka da je medicinski silikon u jednom komadu najbolji izbor za bebu.</p><p>- Nije štetan ni za dijete ni za okoliš, ne sadrži plastične dijelove, a niti dijelove od kaučuka koji su sami po sebi dobro stanište za mikroorganizme. Dudice načinjene od više dijelova na spojevima između tih dijelova nikad se ne mogu dobro očistiti, a između ostalog medicinski silikon je dugo vremena sastavnica implantata i dokazano je da čak i kad ga se tako invazivno koristi, nije štetan - kaže Jelena koja je dugi niz godina radila u marketingu i s nekretninama. Nakon velikih problema sa štitnjačom, koju je morala ukloniti u listopadu prošle godine, unatoč crnim liječničkim prognozama, ostala je treći puta trudna i to dva tjedna poslije operacije. Ali od zacrtana projekta “zdravih” dudica nije htjela odustati. Plasiranje proizvoda na tržište bilo je spontano, a djelomično potaknuto i Jeleninim revoltom prema našoj birokraciji. </p><p>Kad je saznala da naša država nudi poticaje za samozapošljavanje, prijavila sam se za iste, ali su joj rekli da “nema kompetencije jer nema formalnog iskustva u prodaji, te da projekt nije inovativan”. </p><h2>Potraga za tvornicom</h2><p>- Njihova je procjena bila da za njega na našem tržištu nema potrebe. Poslali su mi odbijenicu, pa sam, uz financijsku i moralnu podršku svoga supruga, sama odlučila riskirati. U samom nastanku proizvoda pomogli su mi brojni doktori dentalne medicine, pedijatri, te neki stručnjaci iz područja medicine glave i vrata - kaže Jelena koja je iznimno ponosna jer ju preporuča i podržava dr. Ivan Rašić, vrhunski stručnjak i kirurg.</p><p>Na putu je nailazila na još problema. Nikako nije mogla pronaći tvornicu koja će dudice proizvesti sukladno svim standardima, poput čistoće materijala, kvalitetnih pigmenata, bez testiranja na životinjama...</p><p>- Nakon brojnih upita, odlučila sam se za jednu tvornicu u Španjolskoj, no nadam da ću uskoro imati sredstva za kupnju strojeva i preseljenje pogona u Hrvatsku - priča Jelena. Proizvod podržavaju brojni doktori i farmaceuti, a recenzija neovisnih stručnjaka samo se nižu, a Jelena ih često podijeli na svom Instagram profilu koji smatra svojim virualnim katalogom.</p><p>- I mame su zadovoljne proizvodom jer su njihova djeca zadovoljna, to je najjednostavniji način za ocjenu proizvoda - prihvaća li ga beba ili ne. Dudice su izvrsne kvalitete pa nema potrebe za stalnim kupovanjem novog niti straha da će se dijete ozlijediti gutajući komade dude ili slomljene plastike, što nije strano kod nekih dudica - kaže Jelena. Nije se nadala uspjehu i takvom interesu na društvenim mrežama. </p><h2>Prodaja kreće u rujnu</h2><p>- Čim sam stavila prve vrlo amaterske fotografije dudica na Instagram. Mame su se počele javljati i pitati gdje mogu kupiti dudice. Kod sebe sam imala samo uzorke koje sam prodavala za simboličan iznos kako bih pokrila troškove materijala. No kako je interes rastao, profil se pretvorio u prodajni, te mogu reći da se na njemu odvija gotovo polovica moje prodaje - objašnjava nam Jelena. Od početka rujna kreće u prodaju u brojnim dućanima s dječjom opremom i ljekarnama Jagatić. </p><p>- Evo uskoro kreće i prva suradnja s hrvatskim brandom Lunilou sestara Ivane i Izabel Kovačić, u čiju sam robicu čak i obukla djecu za snimanje dudica, pošto time želim naglasiti koliko je svaki detalj važan, te da podržavam sve što je kvalitetno, ekološki, samoodrživo i domaće. Baš me Instagram s njima i spojio, te smo odlučile na jesen napraviti zajednički edukativni event gdje će razni stručnjaci govoriti o važnosti korištenja kvalitetnih materijala za djecu - kaže Jelena. Sada se polako vraća novim radnim pobjedama. Otkad ne radi, posljednja tri tjedna “inbox” joj je krcat porukama. </p><h2>Podrška Palčićima</h2><p>- Ne mogu zanemariti upite i potrebe najmanjih korisnika, pogotovo onih koji su već stvorili naviku korištenja naših dudica. Svakodnevno dobijemo nove upite. Svi trebaju dudice, ili nove ili veću veličinu, a ako se nekome zagubi, onda su nam to prioritetni upiti, jer kao mama troje klinaca znam što znači panika - smije se Jelena.</p><p>Ovaj proizvod je, kaže, za nju puno više od samo poslovnog ostvarenja, nešto što je prvi put u životu napravila samo za sebe da bi pokazala našem sustavu da žena, mama, netko bez iskustva i kompetencije, sa željom, trudom i znanjem može postići puno toga, te da u našem društvu nedostaje puno prostora za žene u poduzetništvu, kao i podrške za njih. U rodilištu je nekoliko dana provela krj inkubatora u koji je bio smješten njen sin, stoga će donirati određenu količinu dudica donirati na neonatologiju, pošto olakšavaju vrijeme provedeno u inkubatoru ili bez mame - i bebici, a i medicinskom osoblju.</p><h2><br/> Zadovoljavaju bebinu potrebu za utjehom</h2><p>Moje dječje dudice nisu "neobične", ili nešto potpuno nepoznato na tržištu, jer već ima sličnih oblika i dimenzija, ali su posebne po tome što oblikom imitiraju maminu bradavicu tijekom dojenja i tako dijete lakše umire. Osjećaj je isti kao i kad sisaju, ne stvaraju veliku ovisnost, već samo zadovoljavaju bebinu potrebu za utjehom. Mnogi proizvođači svoj proizvod rade na način da njegov dizajn potiče bebu na energično sisanje čemu doprinose mekani materijali. </p><h2>Planovi za dalje</h2><p>Trenutno ne radim u struci, niti znam kada bih mogla... Imam jako puno obaveza oko djece i u kući, a i stvarno me usrećuje raditi ovo sto sada radim i srećom imam tu slobodu da mogu raditi to sto me ispunjava, stvarno je lijepo vidjeti mala lica zadovoljnih korisnika ili čuti dobru povratnu informaciju, kaže Jelena.</p><p>- Veselim suradnji sa sestrama Andrijanić/Kovačić, te svakako ne planiram stati na tome, već čim uhvatim malo vremena planiram organizirati edukativne radionice za žene koje žele pokrenuti svoj vlastiti posao - kaže Jelena i dodaje:</p><p>- Ja sam evo, samo uz muževu potporu, s dvoje djece pod rukom i trećim u trbuhu uspješno na tržištu pozicionirala proizvod za koji se nadam da će još dugo egzistirati i da ću uskoro proširiti asortiman. </p><h2>'Lijepo je kad ti se mama zahvali'</h2><p>Susretnem i s nekim smiješnim upitima, kao što su oni jesam li ih ja probala i slično, ali do sad nisam imala neko negativno iskustvo samih korisnika. Sve u svemu, llijepo je kad ti druga mama zahvali i kaže da joj je tvoj proizvod pomogao ili olakšao svakodnevicu, kaže Jelena</p>