5 znakova da je muškarac zapravo 'mamina maza' i sve će u vašoj vezi biti kako ona kaže

Muškarac s 'majčinskim problemima' može biti vrlo težak za vezu. Naime, problemi s mamom pojavljuju se u odrasloj dobi i proizlaze iz toga kako je izgledala dinamika odnosa između majke i djeteta. Ako vas je majka napustila, zlostavljala ili zanemarila, problemi će se prikazati drugačije nego kod nekoga čija je majka bila pretjerano zaštitnički nastrojena ili je prikrivala svaku djetetovu grešku.

I dok je ovaj termin obično rezerviran za muškarce, žene također imaju 'mommy issues'. Muškarci općenito izbjegavaju obveze, izlaze sa ženama koje su slične njihovim majkama i stalno traže potvrdu na nezdrave načine. S druge strane, žene s majčinskim problemima doživljavaju depresiju i tjeskobu i bore se s načinom na koji vide sebe.

Nažalost, saznanje ima li dečko koji vam se sviđa problema s mamom se može dogoditi kada bude prekasno jer često ne upoznate partnerovu majku dok ne upoznate njega.

Srećom, postoje načini da otkrijete ima li dečko koji vam se sviđa problem s mamom prije nego što ga uopće upoznate. Na taj način, ako vidite znakove, možete odlučiti hoćete li nastaviti vezu ili je vrijeme da krenete dalje.

1. Kaže da je njihov odnos "kompliciran"

Najbolje je odmah u početku nove veze saznati sve o toj osobi, a dio upoznavanja je i raspitati se o obitelji. Ako ikada pitate nekoga o nečijoj majci i njihov odgovor bude "to je komplicirano", to nije dobar znak.

Koliko često vi zdravu vezu nazivate "kompliciranom"? Nije li komplicirana veza ona koja obično ima izazove? Nije li komplicirana veza nešto u čemu ostajete jer morate ili jer se nadate da će se stvari promijeniti?

Muškarac ne bi trebao imati kompliciran odnos sa svojom majkom. Naravno, svaka dinamika odnosa majka/sin je različita, ali ono što želite je netko tko o svojoj majci govori s ljubavlju i poštovanjem, onako kako biste željeli čuti da ta osoba govori o vama.

2. Ona mu je glavni prioritet

Niste ga vidjeli u interakciji s majkom pa vjerojatno ne znate ništa o njihovom odnosu, ali ako pažljivo slušate, mogli biste čuti naznake da ju stavlja na prvo mjesto.

Je li vam pričao priče o tome kako svake nedjelje ide k majci na ručak i kako je to izluđivalo njegove bivše? Je li vam rekao kako je, dok je bio na fakultetu, otišao kući tijekom proljetnih praznika jer nije želio da mu majka bude sama? Odustaje li od svega što radi kad ona nazove? Čini li za nju stvari koje njegov otac neće?

Možda mislite koliko je ovaj muškarac divan što je tako dobar prema svojoj majci, jer, to je ono što svi želimo - dečka koji je dobar prema svojoj majci. Ali pogledajte pažljivo. Postoji razlika između biti "dobar prema svojoj majci" i nekoga tko uvijek stavlja majčine potrebe iznad svojih.

Ako je ovaj muškarac spreman staviti potrebe svoje majke iznad svojih, kolika je vjerojatnost, da će promijeniti životne prioritete i staviti vaše potrebe na prvo mjesto? Nije baš vjerojatno.

3. Skače s djevojke na djevojku

Ako vaš muškarac od 16. godine pa do sada nije imao niti jednu godinu kada je bio sam, shvatite to kao znak za uzbunu. Pogotovo ako mu se svaki odnos preklapao sa sljedećim. Ili ako nijednom u životu nije bio vjeran.

Zašto je to znak da ima problema s mamom? Jer nema izgrađeno poštovanje prema ženama zbog svog odnosa s majkom. Muškarcu koji ima zdrav odnos sa svojom majkom je pokazano kako voljeti i poštovati ženu i dobiti isto zauzvrat. Muškarac s majčinskim problemima ima problema s time kako biti u zdravoj vezi pa, kad postane teško, pobjegne.

4. Nije svoj u njenoj blizini

Još jedan crveni alarm je taj ako je on potpuno drugačiji u njezinoj blizini. Pogotovo ako kada priča s njom uopće ne zvuči kao on, ili je njegov smijeh usiljen. Obratite pažnju i na to laže li joj o tome što mu se događa u životu, čak i o malim stvarima koje nemaju značaja.

Takve stvari ne samo da ukazuju na to da ima problema s mamom, već da se tako u budućnosti može početi ponašati i prema vama.

5. Emocionalno je nedostupan

Ovaj znak obično je puno teže uočiti jer se obično prikrade, ali ako je vaš muškarac emocionalno nedostupan ili jako željan pažnje, vrlo je vjerojatno da ima problema s mamom.

Nažalost, kombinacija emocionalne nedostupnosti i pretjerane želje za pažnjom može biti pogubna za vašu vezu. Jednostavno ne možete biti s nekim tko puno toga treba, a malo daje. Takav odnos je neodrživ.

Dakle, ako je vaš dečko emocionalno nedostupan, to bi definitivno mogao biti znak da ima problema s mamom i da biste možda trebali izaći iz te veze što prije, piše Your Tango.

