5 znakova da ste opet spremni za vezu nakon ljubavnog kraha

Usamljenost prati prekid veze i zbog toga ljudi ulijeću iz jedne veze u drugu. Tek nakon što se prestanete bojati biti sami i otpustite nekadašnje probleme i boli, bit ćete spremni za novi ljubavni početak

<p>Nakon početnog šoka i negiranje da je vašoj ljubavi došao kraj, teško je nastaviti s 'normalnim' životom. Prije traženja nove bolje polovice trebate sami sa sobom raščistiti što očekujete od nove veze, a što ne mislite tolerirati. U novi se odnos ne valja upuštati ako za to niste potpuno spremni, jer je velik rizik da ćete povrijediti drugu stranu, a i sami iz toga izaći razočarani. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što slavni kažu o svojim najglupljim prekidima</p><h2>Ne bojite se biti sami</h2><p>Tuga i usamljenost prate svaki prekid zbog čega ljudi često ulijeću iz jedne veze u drugu. Taj strah od samoće tjera ih da se zadovolje s nečim što ih uopće ne usrećuje. Umjesto tog treba si uzeti vremena kako biste ponovno osjetili kako je to biti sam, ne ovisiti o tuđem raspoloženju, razmišljanju ili prisustvu. Posvetite se sebi, svojim željama i hobijima. Kad shvatite da ste zadovoljni time kakvi jeste, tek ćete tada biti spremni pustiti druge ljude u vaš život. </p><h2>Prepoznajete vlastitu krivnju</h2><p>Provođenje kvalitetnog vremena samih sa sobom otvara novu perspektivu u životu. Možete na miru analizirati vezu i uočiti koja je bila vaša greška. Ako smatrate da ni za što niste odgovorni, to je znak da niste spremni prihvatiti vlastite mane i nekom drugom biti bolji partner. Jednako tako ne možete ni privući boljeg partnera za sebe, piše <a href="https://www.doyou.com/5-signs-youre-ready-for-a-new-relationship-72316/">doyou. </a></p><h2>Niste više ljuti</h2><p>Ovo ne znači da vas razmišljanje o bivšem partneru neće razljutiti, već da o prekidu ne mislite na isti način kao na početku. Sada shvaćate da vaša veza nije bila savršena kao što ste mislili i da je za sve bolje da krenete svatko svojim putem. Pokušajte oprostiti sebi i bivšem partneru u suprotnom će vas ogorčenost kočiti u napretku. Za oprost treba vremena, pa se nemojte kriviti ako mu ne oprostite nakon nekoliko dana, ali imajte na umu da se i on vjerojatno bori sa svojim greškama. </p><h2>Znate točno što želite</h2><p>Nakon što ste oprostili bivšem partneru i pomirili se s činjenicom da ste sami, možete razmisliti što točno želite od potencijalnog partnera. Je li vam bitan izgled, jesu li važnija slična uvjerenja ili pak isto mišljenje o djeci? Jednom kad raščistite sami sa sobom nećete pristajati na kompromise jer znate da vrijedite više i zaslužujete bolje. </p>