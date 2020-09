Postoji rješenje: 13 razloga zbog kojih će žene odbiti seks u vezi

Iako razna istraživanja, psiholozi i drugi razni stručnjaci mogu ponuditi moguće razloge zbog kojih ženu više ne zanima seks u vezi, jedini točan odgovor možete dobiti samo ako pitate partnericu u čemu je problem

<h2>1. Prezaposlena je</h2><p>Uz posao te brigu o kućanstvu i djeci, žene jednostavno mogu biti preiscrpljene za seks. Uz to, u kućanstvima u kojima žena obavlja većinu poslova, može doći i do zamjeranja.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Pobrinite se da vaša supruga ima malo slobodnog vremena samo za sebe. Uz to, pobrinite se i da obavljate jednako po kući, a to se odnosi i na brigu o obavezama, djeci itd.. Ukoliko vaša partnerica vidi da se trudite i osjeti da ima manje obaveza, moguće je da će opet imati više energije i želje za seksom. I nemojte to napraviti samo jednom, zbog seksa, to je odnos kakav bi trebali stalno održavati, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-my-wife-isnt-interested-in-sex" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (žene i libido):</p><h2>2. Seks vam nije jednako važan</h2><p>Moguće je i da vi i vaša supruga jednostavno imate različite potrebe kada je o seksu riječ. Mnogi ljudi imaju različit libido i možda vaša partnerica ni ne zna koliko je vama seks važan i koliko često bi ga htjeli imati.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Najbolji lijek za ovakvu situaciju je iskreni razgovor o tome što svakome od vas seks znači. Tada pokušajte pronaći kompromis s kojim bi oboje mogli biti zadovoljni. Ukoliko ne možete sami započeti takav razgovor, potražite pomoć stručnjaka.</p><h2>3. Osjeća da je pod pritiskom</h2><p>Ukoliko je vaša partnerica svjesna da vi češće želite seks, vjerojatno joj se stvorio pritisak da se 'mora seksati', a to je najveći ubojica libida. Uz to, seks će u tom slučaju vjerojatno postati samo odrađivanje, što će još više pogoršati situaciju, jer je seks, i kada se dogodi, loš.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Trebate izbaciti stres iz seksa uz tri koraka: smanjite očekivanja, efektivno komunicirajte i pokušajte s drugačijim tjelesnim stimulacijama, koje nisu nužno seksualne, poput masaža i sličnog.</p><h2>4. Ne odgovara joj seks kakav imate</h2><p>Čak i u sretnom braku, žena će odustati od seksa ako joj ne donosi zadovoljstvo.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Naučite nove načine kako zadovoljiti ženu i pomoći joj da dođe do orgazma. Pomaže i ako proširite svoju definiciju seksa i imate iskustva koja nisu isključivo penetrativni seks.</p><h2>5. Ne osjeća emotivnu povezanost</h2><p>Ne treba svima emocionalna povezanost za seks, ali u dugoročnim vezama, to može biti jedan od glavnih razloga zašto žena odbija seks.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Oslobodite vremena da se opet emocionalno povežete. Počnite opet izlaziti, razgovarajte o osjećajima, strahovima, nadama, započnite zajednički projekt... Sve to vam može pomoći da opet 'otkrijete' jedno drugo.</p><h2>6. Postoje drugi problemi u vezi</h2><p>Ako u vezi već dugo traje neka svađa ili napetost, zbog posla, djece ili obaveza, vrlo vjerojatno će se tenzije preliti i u vaš seksualni život.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Jednostavno je, riješite te probleme koje već dugo odgađate riješiti. Razgovarajte kako bi saznali što nju i vas smeta te kako možete popraviti situaciju.</p><h2>7. Majčinstvo joj ometa seksualnost</h2><p>Ponekad, kada žena postane majka, može prestati sebe vidjeti kao seksualno biće te jednostavno preuzeti ulogu majke, koja je u našem društvu snažno aseksualna. U sličnu zamku mogu upasti i muškarci koji počnu drugačije gledati svoju partnericu nakon što rodi, a onda se ona više ne osjeća poželjno.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Pobrinite se da vaša žena zna da vam je seksi kao i prije, obaspite ju komplimentima i poljupcima, ali nemojte to povezivati sa seksom. Učinite to samo zato da bi se ona osjećala dobro. To može pomoći da ona opet otkrije svoju seksualnost.</p><h2>8. Nesigurna je zbog izgleda</h2><p>Ovo je jedna od glavnih ženskih briga koje imaju u seksu. Situacija se može pogoršavati s godinama, dok nam se prirodno stvaraju bore, sve je teže skinuti višak kilograma i slično. Ukoliko je žena odjednom izgubila zanimanje za seks, lako je moguće da nije zadovoljna kako izgleda.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Kako voljeti svoje tijelo je osobno putovanje koje svatko mora sam iskusiti, a jedino što partner može napraviti je obasipati ženu komplimentima. Može pomoći i iskreni razgovor, ali radi se o problemu koji ona ipak mora sama riješiti.</p><h2>9. Libido se smanjio zbog menopauze</h2><p>Menopauza može smanjiti žensku seksualnu funkciju i sveukupnu želju za seksom. Seks tada može postati bolniji i teže se dolazi do orgazma, što bi svakoga odbilo od igrica ispod plahte.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Korištenje lubrikanata jako pomaže kod vaginalne suhoće i bolova, a ukoliko uključite igračke i više klitoralne stimulacije, seks će i dalje biti ugodan za vašu partnericu. Ukoliko je potrebno, možete potražiti i savjet liječnika.</p><h2>10. Libido se smanjio zbog bolesti</h2><p>Mnoga zdravstvena stanja utječu na libido i moguće je da žena odbija seks jer je bolesna. No ako se manje seksate, nemojte prvo pomisliti da partnerica ima rak, emocionalni uzroci su puno vjerojatniji.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Ukoliko ste prošli sve stavke s ovog popisa i zaključili da među vama nema nekih problema i da vam je veza odlična, možda ipak je vrijeme da posjetite liječnika. Ako se pokaže da se ipak radi o nekoj bolesti, tada nemojte inzistirati na seksu i poštujte njezino stanje.</p><h2>11. Mentalni problemi</h2><p>Depresija, tjeskoba, stres i ostali mentalni problemi snažno su povezani s manjim libidom.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Kao i kod drugih zdravstvenih problema, bitno je suosjećati i biti podrška na putu prema ozdravljenju. Možete s partnericom razgovarati o tome koliko vama seks znači, ali poštujte njezine potrebe u tom trenutku.</p><h2>12. Gubi interes za vas ili vezu</h2><p>Ponekad je gubljenje interesa za seks, znak da žena gubi i interes za vezu. Moguće je da ju više ne privlačite ili da više ne želi biti u braku ili vezi s vama.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Nemojte brzati sa zaključcima, iskreno razgovarajte i možda ćete pronaći rješenje. Moguće je da ste zapostavili neke dijelove odnosa koji bi mogli opet upaliti vatru među vama. Mnogima je pomogla i terapija sa stručnjakom.</p><h2>13. Jednostavno nije raspoložena za seks</h2><p>Ponekad se jednostavno radi o tome da nije u raspoloženju za seks. To je savršeno normalno i nije signal za uzbunu.</p><p><strong>Kako riješiti problem:</strong></p><p>Sjetite se da je normalno da ponekad niste raspoloženi i pokušajte neki drugi dan.</p><p>Najbitnije od svega, razgovarajte sa ženom o problemu, ona je jedina koja vam uistinu može reći što ju muči.</p>