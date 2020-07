5 znakova da vas vara na Fejsu ili Instagramu ili to tek planira

<p>Društveni mediji mogu biti 'minsko polje' za ljude u vezi. Konkretno, sve se češće postavlja pitanje hoće li muškarac u vašem životu vrebati na društvenim mrežama profile drugih žena, i ako samo gleda, pokušava li vas varati?</p><p>Facebook i Instagram sjajni su alati ne samo za održavanje kontakta s ljudima koje već poznajete, već i za upoznavanje novih ljudi koji vas zanimaju, a to uključuje i druge potencijalne muškarce ili žene.</p><p>Naravno, prije nego što krenete u potragu za sljedećim znakovima varanja putem Facebooka, Instagrama ili drugih društvenih mreža, sjetite se da je najbolje ne zaključivati ništa na prečac.</p><p>Ako primijetite neko ili sva niže navedena ponašanja, nemojte ih koristiti za svađu. Umjesto toga, upotrijebite svoja zapažanja kao primjere za započinjanje razgovora i postavljanje pitanja.</p><p>Što ako ne dobijete izravan odgovor? Onda biste možda trebali ažurirati svoj status na 'slobodan'.</p><p>Ovih 5 znakova upućuju na to da vaš muškarac koristi Facebook, Instagram ili druge društvene medije kako bi razgovarao s drugim ženama (a možda vas čak i vara):</p><h2>1. Neće prihvatiti vaš zahtjev za prijateljstvom niti vas pratiti</h2><p>Ako ste službeni par i niste prijatelji na Facebooku, to je malo čudno, ali nije sasvim loše. Ako ste oboje pristali na to od samog početka, onda je to u redu.</p><p>Ali ako mu šaljete zahtjev za prijateljstvo mjesecima i on vas blokira ili vas ignorira, morate se zapitati zašto želite biti s nekim tko vam ne želi odobriti jednostavan zahtjev.</p><h2>2. Stalno je na mobitelu</h2><p>Ako je on na Facebooku 24/7, a razlog nije posao, to bi moglo biti zato što voli pažnju koju očito dobiva od nekog drugog.</p><h2>3. Povezali ste se na Facebooku i Instagramu, ali još uvijek ne možete vidjeti sve što objavi</h2><p>Postavke privatnosti Facebooka i Instagrama omogućuju vam prilagođavanje profila i onoga što je vidljivo i kome za svaki vaš post. Tako neke fotografije mogu biti privatne i javne, a možete i podesiti tko će vidjeti koju objavu.</p><p>Na primjer, možda imate popis najboljih prijatelja koji mogu vidjeti sve, dok će možda vaši suradnici biti na posebnom popisu koji ne uključuje fotografije s plaže na primjer.</p><p>Ako vaš muškarac ima što sakriti od vas, bolje vjerujte da će ove postavke iskoristiti u svoju korist.</p><p>To je također loš znak ako on nema vaše fotografije na kojima ste zajedno ili ako je stavio da su te fotografije vidljive samo vama. Uz to, nikad ne prihvaća nijedan vaš zahtjev da ga označite na slikama koje objavite. Zapamtite, trebao bi biti ponosan što to može pokazati!</p><h2>4. Sviđaju mu se fotografije drugih žena</h2><p>Ako stalno lajka ili komentira svaki status i fotografije koje druge žene objavljuju na Facebooku ili Instagramu, a vaše fotografije često ignorira, to je crveni alarm i vrijeme za razgovor.</p><h2>5. Skriva i računalo u vašoj blizini</h2><p>Svakako ne biste trebali tražiti njegovu lozinku na Facebooku ili ju pokušavati shvatiti. To je njegov osobni račun i on ima pravo na svoju privatnost, kao i vi na svoju.</p><p>Ali ako sjedite pored njega i on odmah sakrije telefon ili zatvori laptop kad god ga pogledate imate pravo početi mu postavljati neka pitanja, <a href="https://www.yourtango.com/experts/samantha-jayne/5-things-he-does-facebook-means-hes-cheating" target="_blank">Your Tango.</a></p>