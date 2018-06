Mikro varanje partnera: Mogući scenariji - je li to preljub ili ne?

Preljub ne mora uvijek biti fizički čin u kojem partner pronalazi ljubavnika/ljubavnicu. Jeste li znali da postoji i tzv. mikro varanje? Tu se radi o svojevrsnoj emotivnoj povezanosti s nekime, tko nije vaš partner, bez fizičkog dodira. To može biti dopisivanje s nekime putem društvenih mreža koje ima elemente flerta, usmjeravanje intimnih pogleda, dobacivanje specifičnih šala ili komentara...

To ne mora biti mikro varanje ako ne skrivate od partnera, ali ako skrivate - tada zapravo znate da bi partnera to povrijedilo, znate da radite nešto što ne bi smjeli, igrate se vatrom.

Dr Martin Graff, profesor psihologije na Sveučilištu South Wales pozabavio se konkretno mikro varanjem na društvenim mrežama, a to je nazvao evolucijom izazvanom sve većim brojem sati koje provodimo na internetu.

On je mikro varanje definirao kao bilo kakvo ponašanje ili čin nekoga tko je u ljubavnoj vezi, a koje trećoj strani može dati naslutiti da su emocionalno ili fizički dostupni, prenosi BBC.

Prije pojave pametnih telefona i društvenih mreža, mikro varanjem se smatralo, recimo, skidanje vjenčanog prstena u određenim situacijama, u prisustvu nekih ljudi. Profesor kaže kako je to danas, u digitalno doba, to puno lakše izvesti - signalizirati nekome svoju dostupnost. To se može ispoljavati od "duboke naklonosti" (lajkanje svega pa čak i prastarih postova) pa do slanja lukavih izravnih poruka.

Foto: Pixabay

Nichi Hodgson, autorica knjige o povijesti izlazaka, kaže da je mikro varanje zapravo novi naziv za staro ponašanje.

- I u 18. stoljeću ljudi su flertovali putem neprikladnih pisama ili otkrivajući svoje neprimjerene misli u dnevnicima. Ono što se promijenilo od tada do danas je to što sada imamo alate koji olakšavaju mikro varanje više nego ikada prije - pojasnila je Nichi Hodgson.

Dr. Graff kaže kako se to zapravo ne može nazvati preljubom već nečime što tome može odvesti ako se ne zaustavi na vrijeme. To je nešto, kaže, kao zagrijavanje.

- Činjenica da sve više i više komuniciramo, ali ne licem u lice, znači da su odnosi dvosmisleniji nego što su ikada bili - objasnio je.

Tu je nekoliko mogućih scenarija koje, osim dr. Graffa i Nichi, komentira i stručnjakinja za veze Leila Collins:

Foto: Thinkstock

Slanje poruka bivšem/bivšoj

Partner vas vodi na koncert. Ispostavlja se da je to omiljena grupa vašeg bivšeg, bivše. Slikate koncert i šaljete njemu/njoj. On/ona odgovara i stavlja poljubac na kraju poruke. Ako se nastavite dopisivati, varate li?

Mišljenje stručnjaka:

Nichi: Nema ništa loše ostati u kontaktu s bivšim partnerima. Ta situacija je u redu ako se potajno ne bavite mislima o pomirenju ili vam je dosadno pa ste željni pažnje. Mnogi bivšim partnerima šalju poruke kako bi nahranili ego, ukoliko su svjesni da bivši/bivša još nešto osjeća prema njima.

Leila: Zašto biste željeli uspostaviti kontakt s bivšim partnerom ako ste se složili da je to gotovo? Nije važna namjera, to je uvijek loše i klasificira se kao varanje.

Ocjena nevjere: 3/5

Foto: AFP/PIXSELL

Lajkanje postova na društvenim mrežama

U krevetu ste. Ugasili ste svjetla, no ne možete spavati. Prsti kao da vas svrbe i uzimate mobitel pa odlazite na Instagram. Počinjete lajkati postove svima koji vam se sviđaju, koji bi bili vaš tip da niste u vezi.

Zatim to isto radite u pauzi za ručak na poslu, na autobusnoj stanici. Ostavljate i nekoliko emotikona na postu tog nekoga tko vam se sviđa, uključujući i srce.

Mišljenje stručnjaka:

Nichi: Ljudima koji se osjećaju nesigurno to može smetati više nego drugima, a možda je to znak da postoji problem u njihovom odnosu. Lajkanje nečijih postova nije nužno nešto zbog čega se treba osjećati loše, ali ukoliko redovito lajkate objave jedne osobe, to bi mogao biti razlog za brigu.

Martin: Ovo je dvosmisleno, a doba dana kada netko počne pregledavati društvene mreže i lajkati nečije objave, dobar je pokazatelj da se događa nešto nepoželjno.

Ocjena nevjere: 3/5 ako je prije mraka, 5/5 ako je po mraku

Foto: themoviedb.org

Izgradnja "platonskog" prijateljstva na internetu

Bili ste na odmoru s grupom poznanika s tečaja na koji idete i imali fantastičnu večer gdje ste se prilično povezali s jednim od njih. Sad, kada ste prijatelji, Facebook je postao sljedeći logičan korak.

Stvari tada počinju prirodno napredovati pa se pratite i na Instagramu. Odjednom, dobivate poruku na društvenoj mreži u kojoj traži vaš broj jer želi razgovarati o nečemu vezanom za tečaj.

Mišljenje stručnjaka:

Leila: Morate biti iskreni i pristojni u vezi s tim. Ako ste u stabilnom odnosu i radite ove stvari, kao što je izgradnja odnosa s nekim drugim ili slanje poruka drugim ljudima, to nije u redu.

Nichi: Često susrećemo ljude koji dijele naše interese. Mislim da ne postoji ništa loše u tome, ali opet, mislim da morate biti vrlo jasni o tome gdje se nalazite, jer druga osoba može pogrešno tumačiti prijateljstvo. Ako počnete razmjenjivati poruke, koji su nedvojbeno tajnovito sredstvo komunikacije, onda nešto skrivate.

Ocjena nevjere: 4/5

Foto: Fotolia

Ostavljanje profila sa stranica za upoznavanje

Nakon mjeseci pronalaženja partnera na stranici za upoznavanje, napokon ste u pravoj vezi, već nekoliko mjeseci. Super vam je, ali još nekako ne možete obrisati svoj profil na toj stranici. Možda čak i bacite pogled kada vam je dosadno.

Mišljenje stručnjaka:

Nichi: To što niste obrisali profil na stranici za pronalaženje partnera potpuno je neoprostivo. Također, partner može biti zabrinut zbog činjenice da profil niste izbrisali.

Leila: Ovo je okrutno i neprihvatljivo. To nije samo mikro varanje, već prilično makro varanje. Zašto biste htjeli komunicirati s nekim drugim ako ste u vezi? Svaku komunikaciju koju skrivate od partnera ja gledam kao nevjeru. Nema iznimke.

Ocjena nevjere: 10/5

Foto: Dreamstime

Maštanje o nekom drugom tijekom seksa

Ne možete pogledati šefu u oči jer ste sinoć maštali o njemu dok ste vodili ljubav s partnerom, njegovo lice je bilo u vašim mislima. Bilo je to sasvim neočekivano, zapanjilo vas je.

To je 100 posto lošije od onoga kada ste u snu spavali s glumcem Ryanom Goslingom, ali je li to mikro varanje?

Mišljenje stručnjaka:

Leila: Maštanje o nekome nije varanje. Maštanje je nešto privatno i, ako se ne ponašate tako u stvarnom životu, tada je to u redu. Međutim, ako onome o kome fantazirate kasnije pošaljete poruku, to nije dobro.

Nichi: Ako ste u monogamnom odnosu s nekime, u najmanju ruku su vam dopušteni mašta i pornografija. Čak tvrdim da su fantazije nekakva zaštita od varanja. Mnogi od nas to čine. Ali, u tom slučaju niste prisutni za partnera, a iznenadili bi se koliko ljudi može osjetiti kada vaš fokus nije na njima. Dakle, to je definitivno nešto za razmišljanje.

Ocjena nevjere: 0

