50 stvari koje ćete propustiti ako non-stop gledate u mobitel

Prosječno dijete u prema istraživanjima u tjednu provede 44 sata zureći u ekran. To su skoro dva puna dana. Poznato je da postoje mnoge opasnosti povezane s prekomjernim gledanjem u ekrane, no prava je tragedija u onome što u to vrijeme gubite, piše Guardian.

Ovih 50 stvari možete propustiti i vi i djeca zbog ekrana koji vam odvlače pozornost:

1. Zalazak sunca.

2. Pun mjesec.

3. 'Super mjesec'.

4. Udar munje.

5. Ponovni udar munje.

6. Automobile koji prolaze.

Foto: Dreamstime

7. Kraj pokretnih stepenica.

8. Konja u prolazu.

9. Prve visibabe ove godine.

10. Ljude kako kližu i padaju na ledu.

11. Točan trenutak kad je šišanje krenulo naopako.

12. Sunčev odsjaj na rijeci.

13. Paukovu mrežu.

14. Novčanicu od 20 kuna.

15. Ljude na telefonima kako se zabijaju u rasvjetne stupove.

Foto: Dreamstime

16. Rasvjetne stupove.

17. Tipa koji kuha gol u zgradi preko puta.

18. Zaplet bilo koje TV serije s titlovima.

19. Stabla u punom cvatu.

20. Galebove.

21. Vjevericu kako uništava hranilicu za ptice.

22. Lisicu i vranu kako se tuku za hamburger.

23. Savršeno dobar bicikl, ako smislite kako ga izvući iz kanala.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

24. Vatromet.

25. Snijeg.

26. Svoj pogled u ogledalu.

27. Tipa koji dijeli besplatnu kavu.

28. Starog poznanika.

29. Stanje noktiju.

30. Stotine podsjetnika da je vrijeme maškara.

31. Nove grafite.

Foto: Dreamstime

32. Pop-up trgovine.

33. Stolac koji je odletio s terase kafića u tri popodne.

34. Nekog tko vam se smiješi.

35. Nekog čudnog kraj koga, da ste obraćali pažnju, možda ne biste sjeli.

36. Stvari koje osoba ispred vas gleda na svom telefonu.

37. Sve starije ili trudnice kojima možda treba vaše mjesto.

38. Osuđujuć pogled drugih korisnika javnog prijevoza.

39. Stanicu na kojoj izlazite.

40. Ručak.

41. Bitne upute instruktora ronjenja.

42. Bilo kakvu krhotinu koja vas može pogoditi.

Foto: Dreamstime

43. Vlakove.

44. Molbe drugih da ih pogledate.

45. Nešto zanimljivo za 'Instagram story'.

46. Kako glupo drugi u obitelji izgledaju dok zure u svoje telefone.

47. Dobru knjigu.

48. Prijatelje.

49. Hranu na tanjuru.

50. Spavanje.

