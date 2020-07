Ove navike ojačat će vaš brak

Ma koliko bili zauzeti i opterećeni, izdvojite malo vremena za nježnost s partnerom, kako biste ojačali svoj odnos. Ponekad su dovoljne sitnice da biste oživjeli ljubav i predanost partnerstvu

<p>Preveliki broj obaveza i stres na poslu mogu značajno utjecati na to da se partneri otuđe te da se njihova veza i brak poljuljaju. U tome vam prvenstveno može pomoći to da provedete neko vrijeme zajedno i razgovarate o situaciji. Iako vjerojatno mislite da se od vas očekuju velika odricanja i geste, za to da se stvari čak i bitno poprave najčešće su dovoljne već i male stvari. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Oni se vole, unatoč svim preprekama</p><p>Prema riječima stručnjaka, jedan od razloga zašto parovi gube interes i prestaju biti seksualno intimni je kad jedan partner postane agresivan, odnosno želi imati odnose, a drugi defenzivan i udaljen, odnosno počeo se povlačiti. </p><p>Jedan od načina da ponovno oživite ljubav je promjena vaših navika kao para. Ako želite poboljšati svoj odnos, ključno je da radite na svojoj emocionalnoj, fizičkoj i mentalnoj vezi. Evo šest stvari koje bi vam mogle pomoći u tome: </p><h2>1. Emocionalna intimnost vrlo je važna u vezi </h2><p>Pokušajte razgovarati o međusobnim potrebama da ponovno stvorite ljubavnu vezu i povratite uzajamno poštovanje. To vam može pomoći da ostanete povezani čak i kada se ne slažete. </p><h2>2. Budite nježni jedno prema drugom, to potiče strast</h2><p>Male geste poput držanja za ruke, neočekivanog zagrljaja i nježnog dodira vode prema dugoročnom braku. </p><h2>3. Budite ljubazni i promišljeni u vezi</h2><p>Pokažite partneru da vam je stalo i da cijenite sve što čini za vas. To ne zahtijeva velike geste, samo neke male stvari za koje čak možda mislite da nisu važne. Jesu, sitnice se broje.</p><h2>4. Odvojite barem nekoliko minuta za partnera</h2><p>Bez obzira na to koliko obaveza imali, odvojite se od posla i drugih obveza i izdvojite malo vremena za partnera. To je samo jednostavan način da mu date do znanja da razmišljate o njima i da vam je stalo do njih. </p><h2>5. Provedite dan zajedno</h2><p>Čini se prejednostavnim i savjetom iz nekih davnih vremena, no ako uspijete odvojiti jedan dan koji možete provesti zajedno, to bi moglo pridonijeti da se osjetite povezanijima. Budite posvećeni jedno drugom, slušajte pažljivo jedno drugo i uživajte u dijeljenju intime. </p><h2>6. Recite: 'Volim te'</h2><p>Nema ništa tako intimno kao te dvije slatke riječi. Ako ih povremeno izgovorite, to će pridonijeti tome da ljubav dulje ostane živa. Ako mislite da bi se vašem partneru moglo svidjeti i nešto više od toga, dodajte pokoju riječ da bi se osjećali posebno, piše <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/love-relationships/6-intimate-habits-strengthen-your-marriage-550467">PinkVilla.</a> </p>