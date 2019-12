6 načina da vam sljedeća 2020. bude sretnija i puno ispunjenija

Kada istinski budete okruženi stvarima koje najviše privlače vašu pažnju shvatiti ćete da opterećenost s vremenom i nije najbolji način za rješavanje problema. Pomoću ovih šest načina naučite bolje odlučivati i tako postepeno ostvarivati svoje ciljeve u nadolazećoj 2020. godini.

1. Što više odugovlačimo, to nam je gore

Etimološki, 'odugovlačenje' potječe od latinskog glagola procrastinare, što znači odlagati do sutra. Ali to je više od samo dobrovoljnog odgađanja. Riječ odugovlačenje je također izvedena i od drevne grčke riječi akrasia, što znači raditi nešto protiv našeg boljeg prosuđivanja.

- To je samopovrjeđivanje - rekao je Piers Steel, profesor motivacijske psihologije na Sveučilištu u Calgaryu i autor knjige 'Jednadžba za odugovlačenje: Kako zaustaviti odgađanje stvari i početi raditi na njima'. Samosvjesnost je ključni dio zašto se zbog odugovlačenja osjećamo tako loše. Kada nešto odgađamo, nismo samo svjesni da izbjegavamo dotični zadatak, već da je i to vjerojatno loša ideja. Pa ipak, svejedno to napravimo.

- Zato kažemo da je odugovlačenje u osnovi neracionalno - tvrdi Fuschia Sirois, profesorica psihologije na Sveučilištu u Sheffieldu i dodaje da nema smisla raditi nešto za što znate da će imati negativne posljedice.

2. Birajte ključni trenutak

Nemojte odgađati, ali niti se baviti stvarima prije nego što za to dođe vrijeme. No, zašto je tako teško suzdržati se? Jedno od objašnjenja je evolucija. Ako sada ne uzmete voće na nižim granama, kasnije ga možda neće biti. Tako bi vam isto moglo ponestati vremena za dovršavanje zadatka ili je moguće da zaboravite na njega.

- Zapravo često prekidam ljude kada pričaju jer se u protivnom bojim da se neću sjetiti svega što sam htio reći - rekao je dr. Fournier.

3. Samo bitno

Upravljanje pažnjom je umjetnost. Usredotočite se na to da stvari činite iz pravih razloga, na pravim mjestima i u pravim trenucima. Dajte prednost ljudima i projektima koji su vam važni i neće vam više biti važno koliko dugo nešto traje.

4. Ne dajte se smesti

'Duboko usredotočeni rad' je pojam koji se odnosi fokusiranje bez ometanja u kognitivno zahtjevnom zadatku. Drugim riječima opisuje situaciju kada ste stvarno udubljeni u nešto što radite. Da bi posao bio odrađen na taj način, ne smije vas nitko ometati. Čak i brz pogled na telefon ili pretinac e-pošte može značajno smanjiti vaše performanse zbog prebacivanja konteksta.

Ideja je da, ako želite uspješno integrirati usredotočeni rad u svoj profesionalni život, ne možete samo čekati dok ne nađete puno slobodnog vremena i raspoloženi ste za koncentraciju. Morate se aktivno boriti da to uvrstite u svoj raspored.

5. Maknite mobitel od sebe

To što smo s vremena na vrijeme nedostupni ključno je za jačanje našeg fokusa. Istraživanje Američkog psihološkog udruženja za 2017. godinu pokazalo je da su ljudi neprekidno i trajno dostupni na elektroničkom uređaju, provjeravaju e-poštu na svoj slobodni dan, neprekidno 'skrolaju' kroz feedove na društvenim mrežama, odgovaraju na poruke u svako doba dana, a to je povezano s višom razinom stresa. Polovično obraćanje pažnje na sve znači da niste u mogućnosti potpuno pažnju obratiti ni na što.

6. Nemojte se ustručavati, učinite to!

U nekom se trenutku moramo podsjetiti da sve te promjene koje stvorimo u kreaciji nas više ne čine boljima već i različitima. Prepoznavanje te točke u kojoj se naš nastavak rada i prepravljanja napokon isplati je jedna od najtežih vještina za naučiti, ali i jedna od najpotrebnijih, piše The New York TImes.

