Limun je jeftino i prirodno rješenje za čišćenje više dijelova vašeg doma zahvaljujući svojim kiselim i antibakterijskim svojstvima. Isprobajte ga na načine na koje dosad niste pomislili
6 načina korištenja limuna koji vam pomoći u čišćenju doma
Ne samo da su jeftini i uvijek pri ruci, već će i očišćene površine lijepo mirisati.
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1. Daska za rezanje
Limun prerezan po sredini pokazao se izvanredno učinkovitim za dezinfekciju i čišćenje drvenih kuhinjskih dasaka. Pospite malo soli po dasci za rezanje prije nego što pokapate malo limunovog soka na vrh i pomoću polovice limuna utrljate sol u površinu. Prije ispiranja vodom obavezno prekrijte svaki dio daske kako biste otkrili besprijekorno čistu, osvježenu drvenu površinu.
2. Mikrovalne pećnice
Stavljanje polovice limuna u posudu napunjenu vodom prije zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici dvije minute opustit će masnoću i prljavštinu nakupljenu unutar uređaja kako biste je lakše uklonili.
3. Mirisi u hladnjaku
Ako se borite s neugodnim mirisima u hladnjaku, jednostavno izdubite limun, napunite ga sodom bikarbonom i stavite ga unutra. Soda bikarbona će djelovati na uklanjanje neželjenih mirisa, dok će kora limuna ostaviti ugodan miris.
4. Uklanjanje kamenca
Zahvaljujući limunskoj kiselini u limunima, oni su genijalni u razgradnji kamenca, posebno na slavinama. Jednostavno dobro protrljajte polovicu limuna preko zahvaćenog područja, ostavite da malo odstoji, a zatim obrišite krpom od mikrovlakana.
5. Posvjetljivanje rublja
Limun se smatra prirodnom alternativom izbjeljivaču za odjeću. Samo dodajte četvrtinu šalice limunovog soka u perilicu rublja zajedno s vašim uobičajenim deterdžentom. Ovu mješavinu možete koristiti i kao predtretman pranja odjeće, posebno čarapa koje su pokupile mrlje.
6. Perilica posuđa
Poput čišćenja mikrovalne pećnice, stavljanje pola limuna na gornju rešetku perilice posuđa može pomoći u čišćenju čaša i uklanjanju neugodnih mirisa. Uparite ga s malom zdjelicom bijelog octa na gornjoj rešetki za blistave rezultate.
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