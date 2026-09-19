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6 načina korištenja limuna koji vam pomoći u čišćenju doma

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
6 načina korištenja limuna koji vam pomoći u čišćenju doma
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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Limun je jeftino i prirodno rješenje za čišćenje više dijelova vašeg doma zahvaljujući svojim kiselim i antibakterijskim svojstvima. Isprobajte ga na načine na koje dosad niste pomislili

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Ne samo da su jeftini i uvijek pri ruci, već će i očišćene površine lijepo mirisati.

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1. Daska za rezanje

Limun prerezan po sredini pokazao se izvanredno učinkovitim za dezinfekciju i čišćenje drvenih kuhinjskih dasaka. Pospite malo soli po dasci za rezanje prije nego što pokapate malo limunovog soka na vrh i pomoću polovice limuna utrljate sol u površinu. Prije ispiranja vodom obavezno prekrijte svaki dio daske kako biste otkrili besprijekorno čistu, osvježenu drvenu površinu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Mikrovalne pećnice

Stavljanje polovice limuna u posudu napunjenu vodom prije zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici dvije minute opustit će masnoću i prljavštinu nakupljenu unutar uređaja kako biste je lakše uklonili.

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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Mirisi u hladnjaku

Ako se borite s neugodnim mirisima u hladnjaku, jednostavno izdubite limun, napunite ga sodom bikarbonom i stavite ga unutra. Soda bikarbona će djelovati na uklanjanje neželjenih mirisa, dok će kora limuna ostaviti ugodan miris.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Uklanjanje kamenca

Zahvaljujući limunskoj kiselini u limunima, oni su genijalni u razgradnji kamenca, posebno na slavinama. Jednostavno dobro protrljajte polovicu limuna preko zahvaćenog područja, ostavite da malo odstoji, a zatim obrišite krpom od mikrovlakana.

5. Posvjetljivanje rublja

Limun se smatra prirodnom alternativom izbjeljivaču za odjeću. Samo dodajte četvrtinu šalice limunovog soka u perilicu rublja zajedno s vašim uobičajenim deterdžentom. Ovu mješavinu možete koristiti i kao predtretman pranja odjeće, posebno čarapa koje su pokupile mrlje.

Foto: Dreamstime

6. Perilica posuđa

Poput čišćenja mikrovalne pećnice, stavljanje pola limuna na gornju rešetku perilice posuđa može pomoći u čišćenju čaša i uklanjanju neugodnih mirisa. Uparite ga s malom zdjelicom bijelog octa na gornjoj rešetki za blistave rezultate.

Foto: DREAMSTIME
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