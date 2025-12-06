6 načina na koje vam hrana može pokvariti seksualni život

Mnogo toga može biti neprijatelj vaše erekcije, poput lošeg zdravlja srca, pušenja i određenih lijekovi. Ali, ispod pojasa udara i loša prehrana. Ono što jedete, koliko jedete i koliko često može utjecati na vašu razinu energije, protok krvi i hormone
Postoji mnogo namirnica koje vam pomažu da potaknete libido, održite zdravu spermu i povećate testosteron. Dakle, prirodno je da neke prehrambene navike postoje na drugom kraju spektra ubijanja libida i erekcije.
1. JEDETE PREVIŠE 'SMEĆA': Baš kao i svaki trening, i vrhunski performans u spavaćoj sobi zahtijeva snagu i izdržljivost. Drugim riječima, svaka prehrambena navika koja je loša za performans u teretani, loša je i za vaš seksualni život. Prehrana bogata nezdravim mastima i šećerima može pogoršati problem. Opće je poznato da pretili muškarci imaju niže razine testosterona, što naravno ne vrijedi za sve, ali povećava rizik. Kad je srce u problemima, vaše su arterije začepljene, što može zaustaviti protok krvi u penis, otvarajući put erektilnoj disfunkciji. Zato jedite cjelovite namirnice i vježbajte barem 150 minuta tjedno.
2. ODREKLI STE SE KOFEINA: Vaša dnevna navika mogla bi igrati veću ulogu u krevetu nego što mislite. To je zato što kofein može utjecati na cirkulaciju. U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Pharmacological Sciences, ljudi koji su popili šalicu kave doživjeli su 30 posto povećanja protoka krvi tijekom sljedećih 75 minuta u usporedbi s onima koji su popili kavu bez kofeina. Stručnjaci smatraju da kofein može poboljšati funkciju malih krvnih žila i smanjiti upalu, što su oba dobra znaka za vaše srce. Tako da, ne prelazite na beskofeinsku kavu.
3. PREVIŠE ALKOHOLA: Iako vas alkohol može dovoljno opustiti da izvučete svoje najbolje uzbuđenje, pretjerivanje znači da biste kasnije mogli imati problem. Tura pića previše na nekoliko načina smanjuje erekciju. Alkohol je depresor središnjeg živčanog sustava, pa može umrtviti osjećaje seksualne stimulacije i promijeniti protok krvi u i iz vašeg penisa. Dok vaše tijelo radi na ispiranju alkohola iz sustava, daje prioritet tome umjesto vašoj erekciji. To je zato što tijelo nema mjesto za pohranu alkohola kao što to čini za ugljikohidrate, masti i proteine, pa ga se želi riješiti. Prekomjerno pijenje definirano je kao više od pet pića dnevno ili 15 pića tjedno. Istraživanja sugeriraju da kronično pijenje može uzrokovati trajna oštećenja stanica u testisima, što bi moglo utjecati na vašu sposobnost da kasnije imate djecu.
4. PREVIŠE SLATKOG: Šećer je ubojica seksualnog života na nekoliko fronti. Prvo, previše šećera utjecat će na vaše cjelokupno kardiovaskularno zdravlje, što posljedično utječe na zdravlje vašeg penisa. Šećer također smanjuje libido smanjenjem razine testosterona. U studiji iz 2019. objavljenoj u časopisu Endocrine, istraživači su mjerili razinu testosterona kod muškaraca u dobi od 23 do 97 godina nakon što su pojeli 75 grama šećera, što je dvostruko više od preporučenog dnevnog unosa za muškarce. Vidjeli su smanjenje prosječne razine testosterona od 18 posto, koje su ostale potisnute do dva sata.
5. JEDETE DIVOVSKE PORCIJE: Previše hrane na tanjuru može usporiti stvari u krevetu. Ne samo da dovodi do debljanja, već vas i priprema za veliki pad energije. Prejedanje, posebno ugljikohidratima i šećerima, možete rezultirati osjećajem umora. Osim što vas ta količina hrane čine usporenima, mnogi rafinirani ugljikohidrati brzo podižu razinu šećera u krvi, zbog čega tijelo pokušava izbaciti više inzulina, pa se osjećate još umornije. Pokušajte jesti češće tijekom dana, umjesto da pojedete ogromnu večeru.
6. NEDOSTATAK VITAMINA D: Ovo može biti loša vijest za vaš penis. Zapravo, niske razine vitamina jedna su od prvih stvari na koje urolozi obraćaju pažnju kada pacijent ima erektilnu disfunkciju. Kada ne dobivate dovoljno D, vaše tijelo možda neće proizvoditi dovoljno dušikovog oksida, spoja koji je krvnim žilama potreban za optimalno funkcioniranje. Dobra vijest je da možete popraviti razinu vitamina D. Za zdravlje penisa, većina pacijenata vjerojatno bi trebala uzimati od 2000 do 5000 IU vitamina D3 ako im se utvrdi nedostatak, kažu urolozi. Dovoljno sunčeve svjetlosti, masna riba poput lososa i tune, jaja, obogaćeno mlijeko i sir su dobre opcije. Također, liječnik vam može preporučiti dodatak prehrani.