6 načina na koje vam hrana može pokvariti seksualni život

Mnogo toga može biti neprijatelj vaše erekcije, poput lošeg zdravlja srca, pušenja i određenih lijekovi. Ali, ispod pojasa udara i loša prehrana. Ono što jedete, koliko jedete i koliko često može utjecati na vašu razinu energije, protok krvi i hormone
Postoji mnogo namirnica koje vam pomažu da potaknete libido, održite zdravu spermu i povećate testosteron. Dakle, prirodno je da neke prehrambene navike postoje na drugom kraju spektra ubijanja libida i erekcije.
