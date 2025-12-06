6 načina na koje vam hrana može pokvariti seksualni život

3. PREVIŠE ALKOHOLA: Iako vas alkohol može dovoljno opustiti da izvučete svoje najbolje uzbuđenje, pretjerivanje znači da biste kasnije mogli imati problem. Tura pića previše na nekoliko načina smanjuje erekciju. Alkohol je depresor središnjeg živčanog sustava, pa može umrtviti osjećaje seksualne stimulacije i promijeniti protok krvi u i iz vašeg penisa. Dok vaše tijelo radi na ispiranju alkohola iz sustava, daje prioritet tome umjesto vašoj erekciji. To je zato što tijelo nema mjesto za pohranu alkohola kao što to čini za ugljikohidrate, masti i proteine, pa ga se želi riješiti. Prekomjerno pijenje definirano je kao više od pet pića dnevno ili 15 pića tjedno. Istraživanja sugeriraju da kronično pijenje može uzrokovati trajna oštećenja stanica u testisima, što bi moglo utjecati na vašu sposobnost da kasnije imate djecu. | Foto: Vershinin