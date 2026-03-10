Europe je bliže nego što mislite i to po cijenama koje će vas iznenaditi. Od šarmantnih gradova do mediteranskih plaža, postoje destinacije koje možete istražiti i bez velikog budžeta
Top cijene! Ovo su najjeftiniji Ryanair letovi iz Zagreba
Putovanja iz Zagreba više ne moraju biti skupa. Za svega 15 eura, Ryanairom možete uhvatiti avion do nekih od najuzbudljivijih europskih gradova i to do kraja ožujka. Bilo da želite kulturni izlet, uživanje u mediteranskim plažama ili šoping u metropolama, ove ponude pravo su blago.
Italija - Pisa, Milano, Rim
Italija je uvijek dobra ideja. Pisa vas oduševljava čuvenim Kosi toranjem, a grad je idealan za kratku šetnju kroz povijesni centar i uživanje u talijanskim kafićima. Let za Pisu je najjeftiniji i košta samo 14 eura, dok svi ostali koštaju 15. Milano je meka mode i dizajna, savršena destinacija za ljubitelje shoppinga i moderne arhitekture, a ne smijete propustiti ni Milansku katedralu i galeriju Vittorio Emanuele II.
Rim, Vječni grad, nudi spektakularne spomenike poput Koloseuma, Panteona i Fontane di Trevi, uz nezaobilaznu talijansku kuhinju, šarmantne uličice i živahnu atmosferu piazza.
Njemačka - Memmingen Allgäu, Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden
Njemačka nudi spoj prirode, kulture i modernih gradova. Memmingen Allgäu, smješten blizu Alpa, odlična je baza za planinarenje, biciklizam i otkrivanje bavarskih sela. Düsseldorf je poznat po elegantnoj Königsallee, živahnoj rijeci Rajni i vrhunskim restoranima, dok Karlsruhe/Baden-Baden privlači ljubitelje kulturnih sadržaja, termalnih kupališta i šarmantnih parkova.
Bugarska - Sofija
Sofija spaja bogatu povijest i moderni život. Od rimskog amfiteatra i srednjovjekovnih crkvi, do živahnih tržnica i kafića, grad nudi pristupačan i zabavan odmor. Idealno za ljubitelje povijesti, arhitekture i onih koji žele istražiti novu destinaciju bez velikih troškova.
Belgija - Bruxelles
Glavni grad Belgije poznat je po Atomiumu, povijesnom Grand Placeu i vrhunskoj čokoladi i pivu. Bruxelles je odlična destinacija za ljubitelje arhitekture, muzeja i kratkog urbanog bijega, a istovremeno nudi šarmantne uličice i živahne tržnice.
Malta - Luqa
Malta je mala, ali spektakularna. Luqa je glavno zračno čvorište, a odavde možete posjetiti Vallettu, Mdinu ili poznati Blue Lagoon. Mediteranske plaže, povijesne uličice i bogata gastronomska ponuda čine Maltu savršenom destinacijom za odmor, sunce i istraživanje.
Francuska - Pariz
Vječni šarm Pariza očarava svakoga. Od Eiffelovog tornja, Louvre muzeja i Sacre-Coeur, do šetnje uz rijeku Seinu i uživanja u francuskim specijalitetima – Pariz nudi sve za romantičan, kulturni i gurmanski odmor. Grad je savršen za one koji žele spoj povijesti, umjetnosti i šarmantnih pariških uličica.
Sve ove destinacije dostupne su za samo 14 eura iz Zagreba! Savršen način da planirate više putovanja, istražite različite zemlje i uživate u Europi bez da ispraznite novčanik. Ali požurite – ovakve ponude brzo nestaju!
