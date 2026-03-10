Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
Cijena je prava sitnica

Top cijene! Ovo su najjeftiniji Ryanair letovi iz Zagreba

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Top cijene! Ovo su najjeftiniji Ryanair letovi iz Zagreba
Foto: Wikimedia Commons

Europe je bliže nego što mislite i to po cijenama koje će vas iznenaditi. Od šarmantnih gradova do mediteranskih plaža, postoje destinacije koje možete istražiti i bez velikog budžeta

Admiral

Putovanja iz Zagreba više ne moraju biti skupa. Za svega 15 eura, Ryanairom možete uhvatiti avion do nekih od najuzbudljivijih europskih gradova i to do kraja ožujka. Bilo da želite kulturni izlet, uživanje u mediteranskim plažama ili šoping u metropolama, ove ponude pravo su blago.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:22
specijal žena putuje s kartonskim likom svog muža

Italija - Pisa, Milano, Rim

Italija je uvijek dobra ideja. Pisa vas oduševljava čuvenim Kosi toranjem, a grad je idealan za kratku šetnju kroz povijesni centar i uživanje u talijanskim kafićima. Let za Pisu je najjeftiniji i košta samo 14 eura, dok svi ostali koštaju 15. Milano je meka mode i dizajna, savršena destinacija za ljubitelje shoppinga i moderne arhitekture, a ne smijete propustiti ni Milansku katedralu i galeriju Vittorio Emanuele II.

Rome, Italy Skyline in Panoramic View
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rim, Vječni grad, nudi spektakularne spomenike poput Koloseuma, Panteona i Fontane di Trevi, uz nezaobilaznu talijansku kuhinju, šarmantne uličice i živahnu atmosferu piazza.

Njemačka - Memmingen Allgäu, Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden

Njemačka nudi spoj prirode, kulture i modernih gradova. Memmingen Allgäu, smješten blizu Alpa, odlična je baza za planinarenje, biciklizam i otkrivanje bavarskih sela. Düsseldorf je poznat po elegantnoj Königsallee, živahnoj rijeci Rajni i vrhunskim restoranima, dok Karlsruhe/Baden-Baden privlači ljubitelje kulturnih sadržaja, termalnih kupališta i šarmantnih parkova.

NOVI PODACI U osam dana vratilo se 845 Hrvata s Bliskog istoka: 'I dalje pratimo cijelu situaciju...'
U osam dana vratilo se 845 Hrvata s Bliskog istoka: 'I dalje pratimo cijelu situaciju...'

Bugarska - Sofija

Sofija spaja bogatu povijest i moderni život. Od rimskog amfiteatra i srednjovjekovnih crkvi, do živahnih tržnica i kafića, grad nudi pristupačan i zabavan odmor. Idealno za ljubitelje povijesti, arhitekture i onih koji žele istražiti novu destinaciju bez velikih troškova.

storyeditor/2024-10-08/profimedia-0865400503.jpg
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

VELIKE NOVOSTI Ryanair najavio rekordni ljetni red letenja za Hrvatsku, ali i masovna ukidanja linija u EU
Ryanair najavio rekordni ljetni red letenja za Hrvatsku, ali i masovna ukidanja linija u EU

Belgija - Bruxelles

Glavni grad Belgije poznat je po Atomiumu, povijesnom Grand Placeu i vrhunskoj čokoladi i pivu. Bruxelles je odlična destinacija za ljubitelje arhitekture, muzeja i kratkog urbanog bijega, a istovremeno nudi šarmantne uličice i živahne tržnice.

Monts des Arts in Brussels
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Malta - Luqa

Malta je mala, ali spektakularna. Luqa je glavno zračno čvorište, a odavde možete posjetiti Vallettu, Mdinu ili poznati Blue Lagoon. Mediteranske plaže, povijesne uličice i bogata gastronomska ponuda čine Maltu savršenom destinacijom za odmor, sunce i istraživanje.

Francuska - Pariz

Vječni šarm Pariza očarava svakoga. Od Eiffelovog tornja, Louvre muzeja i Sacre-Coeur, do šetnje uz rijeku Seinu i uživanja u francuskim specijalitetima – Pariz nudi sve za romantičan, kulturni i gurmanski odmor. Grad je savršen za one koji žele spoj povijesti, umjetnosti i šarmantnih pariških uličica.

Passengers boarding on the aircraft of low cost airline company Ryanair
Foto: Anton Gvozdikov

Sve ove destinacije dostupne su za samo 14 eura iz Zagreba! Savršen način da planirate više putovanja, istražite različite zemlje i uživate u Europi bez da ispraznite novčanik. Ali požurite – ovakve ponude brzo nestaju!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'
MODEL U SLOBODNO VRIJEME

FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling
Košta manje, miriši isto: Ovo su najbolji dupovi skupih parfema
PARFEMI KOJI VARAJU NOS

Košta manje, miriši isto: Ovo su najbolji dupovi skupih parfema

Volite luksuzne parfeme, ali vas cijena često šokira? Donosimo vam pravu malu kolekciju dupe parfema, mirisnih dragulja koji vjerno oponašaju svoje dizajnerske uzore, ali bez da vam isprazne novčanik
Dnevni horoskop za utorak 10. ožujka: Vaga ima aktivan ritam, Ribe postavite se odlučno...
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za utorak 10. ožujka: Vaga ima aktivan ritam, Ribe postavite se odlučno...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 10. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026