Šest najboljih seks poza za potpuni blagdanski ugođaj

Ho Ho Ho – stigao je Božić i nakon ukusnog ručka i ugodnog druženja s dragim ljudima te otvaranja darova, raspoloženje je takvo da vam nedostaje još samo jedna stvar: Dobar seks. Blagdani su prilika da u njemu baš uživamo – ne morate ništa raditi na brzinu, između stotinu obaveza, pa ni držati se uobičajenih navika i poza. Na koncu, ovo je baš dobro doba godine da partnera obaspete pažnjom i ljubavlju i poklonite jedno drugom malo iskonske radosti. I pokoji orgazam.

Dakle, hajmo se fokusirati na dobar božićni seks. Donosimo vam nekoliko bezobraznih poza koje mogu pomoći da potaknete proizvodnju serotonina kod partnera. Ako u ladicama pronađete crveno rublje, ili neki seksi komad, svakako to odjenite, da začinite atmosferu, donosi Hoctopuss.com.

Foto: 123RF

Naravno, pomoći će ako potjerate goste iz kuće i djecu odvedete djecu i baki, ili zbrišete od kuće usred zabave koju ste organizirali, da se odmaknete od stresa. Pripazite da ne pretjerate s alkoholom prije 'gombanja', jer on vodi dehidraciji organizma, što može utjecati na ukupno raspoloženje, ali i omesti erekciju, odnosno reakcije tijela na dodire, a time i prirodno vlaženje vagine. Zato pijte pomalo i nakon svakog gutljaja alkohola popijte malo vode. Također, zaboravite na hrpe mesa i kolača. Ako se prejedete, sva će se krv iz tijela usmjeriti prema probavnim organima, pa ništa od krvotoka tamo gdje vam je važno. Da ne govorimo o tome da nadutost, žgaravica ili bolna žuč uopće nisu seksi.

Ako ste se uspjeli suzdržati, evo pregleda šest poza kojima možete doći do nezaboravnog vrhunca.

Pozicija broj 1: Pomagač Djedice Mraza

Nije sve u penetraciji, to ste sigurno znali i prije Božića. Stvar je u načinu na koji dodirujete i mazite partnera, u malo predigre koja će pokrenuti zahrđale motore i podmazati ih za glavni događaj koji slijedi. Neka jedan partner sjedne raširenih nogu, dok mu drugi sjedi između nogu, s licem okrenutim prema njemu, ali na pristojnoj udaljenosti. To će vam omogućiti da uživate u dodirivanju i maženju preko odjeće, pa i u tome da Djedici pomognete da se otkopča i razodjene. Ova vam poza omogućava pogled na partnera koji uživa, što je uvijek vrlo poticajno.

Pozicija broj 2: Vožnja saonicama

Stavite jastuke na pod. Jedan partner treba se spustiti na pod i kleknuti na sve četiri, naslonivši gornji dio tijela na jastuke. Partner koji vozi saonice tad ga može uhvatiti za noge i osloniti na svoje bokove. Jednostavno – potjerajte sobove s malo prostih i poticajnih riječi. I čvrsto držite uzde, da ne izgubite partnera usput. Ova je poza odlična za duboku penetraciju i intenzivne orgazme, no vodite računa da ju ne možete razvući kao vožnju tramvajem – malo je nezgodna za oboje, pa bi bilo dobro da sobovi jure brzo.

Pozicija broj 3: Rudolph predvodnik

Foto: 123RF

Recimo da će Rudolf uživati kao primatelj penetracije, no i on može preuzeti vodstvo tako da sjedne kao poslušan sob, s nogama skupljenim ispod guze. Partner treba sjesti iza njega, tako da svoja stopala postavi s vanjske strane njegovih nogu, otprilike pored koljena, oslanjajući se rukama na Rudijev struk ili ramena. Pogađate: Slično je doggy stilu, no ipak malo drukčije, jer omogućava seksi Rudolphu da vodi igru oko dubine i brzine penetracije.

Pozicija broj 4: Jingle Balls

Pogodili ste, ovaj položaj podrazumijeva stimulaciju… kuglica. Partnerica može uživati u tome tako da započne u položaju kaubojke, pa onda uz malo lubrikanta dohvati kuglice koje je opkoračila. Ova poza partneru omogućava da se poigra s vibratorom da bi partnerici uzvratio.

Pozicija broj 5: Odmatanje blaženog božićnog dara

Foto: 123RF

Iskoristite sve seksi odjevne kombinacije i donje rublje s božićnom tematikom i dopustite svom partneru da vas senzualno odmota, kao najbolji božićni dar koji je ikada dobio. Ako se osjećate kreativno, možete uzeti nekoliko mašni i vrpci da pokrijete nezgodne dijelove tijela i igrate se polaganog odmatanja. Znamo da djeca vole strgati papir i vrpce s dara, odrasli znaju da je veći gušt ako to ide polako, uz predigru.

Pozicija broj 6: Čarapa puna darova

Sve što zvuči zločesto, tako i jest: Za ovu pozu zauzmite misionarski položaj, a zatim neka partnerica podigne noge preko ramena ljubavnika. (Ako je teško, koristite pokušajte koristiti jastuke kao oslonac). U ovom slučaju penetracija je omogućena pod savršenim kutem da pogodi G točku, što povećava šanse za višestruki orgazam.

Naravno, sve ove poze možete začiniti seksi igračkama, ili dodati neke trikove koje ste već zajedno isprobali, kako bi doživljaj bio – blagdanski.